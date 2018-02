¹æÅº¼Ò³â´Ü °ø½Ä ¼îÇÎ¸ô, MD ÆÇ¸Å ½ÃÀÛ¡¦¼ø½Ä°£¿¡ ÀÏ½ÃÇ°Àý ÁÙÀÌ¾î

▲ 방탄소년단 공식쇼핑몰이 21일 4차 머스터 해피 에버 애프터(MUSTER Happy Ever After) MD 온라인 판매를 시작했다. 홈페이지 캡처. 방탄소년단 공식쇼핑몰이 21일 4차 머스터 해피 에버 애프터(MUSTER Happy Ever After) MD 온라인 판매를 시작했다. 판매품목은 버플러 타워, 베이스볼 점퍼, 티셔츠, 파우치, 메모리얼 라벨 태그, 미니 포토 카드, 포스터 세트, 보틀, 노트북, 럭키 드로우 등 22가지에 이른다. 품목당 1회 3개 한정으로 구매할 수 있고, 럭키 드로우 품목은 1회에 1개로 한정된다. 4차 머스터 해피 에버 애프터 MD는 회원, 비회원 모두 구매 가능하며 주문 물량이 많을 시 배송이 지연될 수 있다. 오후 2시 40분 현재 많은 수의 제품이 일시 품절된 상태이다. 디지털뉴스부 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet