|
|
|
|¡ã ÁßÇÐ»ýÀ» À¯ÀÎÇØ ¼ºÃßÇàÇÏ°í »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÏ¸í ‘¾î±Ý´Ï ¾Æºü’ ÀÌ¿µÇÐ(36)ÀÌ 1½É¿¡¼ »çÇü ¼±°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ÁßÇÐ»ýÀ» À¯ÀÎÇØ ¼ºÃßÇàÇÏ°í »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÏ¸í ‘¾î±Ý´Ï ¾Æºü’ ÀÌ¿µÇÐ(36)ÀÌ 1½É¿¡¼ »çÇü ¼±°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
¼¿ïºÏºÎÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ11ºÎ(ÀÌ¼ºÈ£ ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 21ÀÏ ¾Æµ¿·Ã»¼Ò³âÀÇ ¼ºº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü»ó °°£ µî »ìÀÎ, ÃßÇàÀ¯ÀÎ, »çÃ¼À¯±â µî ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó±â¼ÒµÈ ÀÌ¿µÇÐ¿¡°Ô »çÇüÀ» ¼±°íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â “ÇÇÇØÀÚ°¡ ÀÔ¾úÀ» °íÅëÀ» ÁüÀÛÇÏ±âÁ¶Â÷ ¾î·Æ´Ù”¸ç “ÀÌ¿µÇÐ¿¡ ´ëÇØ ¸ðµç »çÁ¤À» °í·ÁÇÏ°í ÁØ¾öÇÑ ¹ý°ú Á¤ÀÇÀÇ ÀÌ¸§À¸·Î »çÇüÀ» ¼±°íÇÑ´Ù”°í ¾çÇü ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â ¶Ç “ÀÌ¿µÇÐ¿¡°Ô¼ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ÇâÇÑ ¹Ý¼ºÀÌ³ª ÁËÃ¥°¨À» Ã£¾Æº¼ ¼ö ¾ø´Ù. ÀçÆÇ¿¡¼µµ ¼ö»ç ±â°üÀ» ºñÆÇÇÏ´Â µîÀÇ Çàµ¿À» º¼ ¶§ ÀÌ¿µÇÐ¿¡°Ô ±³È °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù°í º¸±â ¾î·Æ°í ´õ¿í ÀÜÀÎÇÏ°í º¯ÅÂÀûÀÎ ¹üÇàÀ» ÀúÁö¸£±â ÃæºÐÇØ º¸ÀÎ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ¾Æ¹öÁöÀÇ ¹üÇàÀ» µµ¿î ÇøÀÇ(¹Ì¼º³âÀÚ À¯ÀÎ, »çÃ¼À¯±â)·Î ÇÔ²² ±¸¼Ó±â¼Ò µÈ ÀÌ¿µÇÐÀÇ µþ(15)Àº Àå±â 6³â¿¡ ´Ü±â 4³âÀÇ ½ÇÇüÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â “ÀÌ¾çÀº Ä£±¸°¡ ÀÌ¿µÇÐ¿¡°Ô ¼ºÀû ÇÐ´ë¸¦ ´çÇÒ °ÍÀ» ¾Ë°íµµ À¯ÀÎÇØ ¼ö¸éÁ¦¸¦ °Ç³× Àáµé°Ô Çß´Ù. Ã¥ÀÓÀÌ ºñÇÒ µ¥ ¾øÀÌ Å©´Ù”°í ¾çÇü ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¿µÇÐÀº Áö³ÇØ 9¿ù 30ÀÏ µþÀ» ÅëÇØ A(´ç½Ã 14)¾çÀ» ¼¿ï Áß¶û±¸ ¸Á¿ìµ¿ ÀÚ½ÅÀÇ ÁýÀ¸·Î À¯ÀÎÇØ ¼ö¸éÁ¦¸¦ ¸Ô¿© Àç¿î µÚ ÃßÇàÇÏ°í, ´ÙÀ½³¯ ³· ¸ñ Á¹¶ó »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
¶Ç A¾çÀÇ ½Ã½ÅÀ» ¿©Çà¿ë °¡¹æ¿¡ ³Ö¾î ½ºÆ÷Ã÷À¯Æ¿¸®Æ¼Â÷(SUV)¿¡ ½Æ°í °¿ø ¿µ¿ù±º ¾ß»êÀ¸·Î ¿Å°Ü À¯±âÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ´Â´Ù.
ÇÑÆí ¾Õ¼ °ËÂûÀº Áö³´Þ 30ÀÏ °á½É °øÆÇ¿¡¼ "(ÀÌ¿µÇÐÀÌ) ¿©Áß»ýÀÇ ±Í¿¡ ´ë°í ¼Ó»è¿´À» ¸ñ¼Ò¸®¸¦ »ý°¢ÇÏ¸é Ä¡¹Ð¾î¿À¸£´Â ºÐ³ë¸¦ ÂüÀ» ¼ö ¾ø´Ù"¸ç »çÇüÀ» ±¸ÇüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >