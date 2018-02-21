¹ý¿ø, ¡®¾î±Ý´Ï ¾Æºü¡¯ ÀÌ¿µÇÐ »çÇü ¼±°í ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°º¯ÅÂÀû ¹üÇà ¶Ç ÀúÁö¸¦ °¡´É¼º¡±

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ÁßÇÐ»ýÀ» À¯ÀÎÇØ ¼ºÃßÇàÇÏ°í »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÏ¸í ‘¾î±Ý´Ï ¾Æºü’ ÀÌ¿µÇÐ(36)ÀÌ 1½É¿¡¼ »çÇü ¼±°í¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
¼¿ïºÏºÎÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ11ºÎ(ÀÌ¼ºÈ£ ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 21ÀÏ ¾Æµ¿·Ã»¼Ò³âÀÇ ¼ºº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü»ó °°£ µî »ìÀÎ, ÃßÇàÀ¯ÀÎ, »çÃ¼À¯±â µî ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó±â¼ÒµÈ ÀÌ¿µÇÐ¿¡°Ô »çÇüÀ» ¼±°íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â “ÀÌ¿µÇÐ¿¡°Ô¼ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ÇâÇÑ ¹Ý¼ºÀÌ³ª ÁËÃ¥°¨À» Ã£¾Æº¼ ¼ö ¾ø´Ù. ÀçÆÇ¿¡¼µµ ¼ö»ç ±â°üÀ» ºñÆÇÇÏ´Â µîÀÇ Çàµ¿À» º¼ ¶§ ÀÌ¿µÇÐ¿¡°Ô ±³È °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù°í º¸±â ¾î·Æ°í ´õ¿í ÀÜÀÎÇÏ°í º¯ÅÂÀûÀÎ ¹üÇàÀ» ÀúÁö¸£±â ÃæºÐÇØ º¸ÀÎ´Ù”¸ç “°¡¼®¹æÀÌ³ª »ç¸éÀ» Á¦¿ÜÇÑ Àý´ëÀû Á¾½ÅÇüÀÌ ¾ø´Â »óÅÂ¿¡¼ ¹«±âÂ¡¿ªÀº »çÇüÀ» ´ëÃ¼ÇÏ±â ¾î·Á¿ö º¸ÀÎ´Ù”°í ¾çÇü ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î ÀçÆÇºÎ´Â “ÇÇÇØÀÚ°¡ ÀÔ¾úÀ» °íÅëÀ» ÁüÀÛÇÏ±âÁ¶Â÷ ¾î·Æ´Ù”¸ç “ÀÌ¿µÇÐ¿¡ ´ëÇØ ¸ðµç »çÁ¤À» °í·ÁÇÏ°í ÁØ¾öÇÑ ¹ý°ú Á¤ÀÇÀÇ ÀÌ¸§À¸·Î »çÇüÀ» ¼±°íÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ ¾Æ¹öÁöÀÇ ¹üÇàÀ» µµ¿î ÇøÀÇ(¹Ì¼º³âÀÚ À¯ÀÎ, »çÃ¼À¯±â)·Î ÇÔ²² ±¸¼Ó±â¼Ò µÈ ÀÌ¿µÇÐÀÇ µþ(15)Àº Àå±â 6³â¿¡ ´Ü±â 4³âÀÇ ½ÇÇüÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¿µÇÐÀÌ ÇãÀ§·Î ÈÄ¿ø±ÝÀ» ¹Þ´Â °úÁ¤¿¡ µµ¿òÀ» ÁØ ÇøÀÇ(»ç±â)·Î ±â¼ÒµÈ ÀÌ¿µÇÐÀÇ ÇüÀº Â¡¿ª 1³â, ÀÌ¿µÇÐÀÇ µµÇÇ¿¡ µµ¿òÀ» ÁØ ÇøÀÇ(¹üÀÎµµÇÇ)·Î ±â¼ÒµÈ ÁöÀÎ ¹Ú ¸ð¾¾´Â Â¡¿ª 8°³¿ùÇüÀ» °¢°¢ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ºÒ±¸¼Ó »óÅÂ¿¡¼ ÀçÆÇÀ» ¹Þ´ø µÎ »ç¶÷Àº ÀÌ³¯ ¹ýÁ¤¿¡¼ ±¸¼ÓµÆ´Ù.
ÀÌ¿µÇÐÀº Áö³ÇØ 9¿ù 30ÀÏ µþÀ» ÅëÇØ A(´ç½Ã 14)¾çÀ» ¼¿ï Áß¶û±¸ ¸Á¿ìµ¿ ÀÚ½ÅÀÇ ÁýÀ¸·Î À¯ÀÎÇØ ¼ö¸éÁ¦¸¦ ¸Ô¿© Àç¿î µÚ ÃßÇàÇÏ°í, ´ÙÀ½³¯ ³· ¸ñ Á¹¶ó »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
ÀÌ¿µÇÐÀº 2007³âºÎÅÍ Áö³ÇØ±îÁö ºÒÄ¡º´ È¯ÀÚÀÎ µþ Ä¡·áºñ·Î ¾µ °ÍÃ³·³ È«º¸ÇØ ÃÑ 9¾ï 4Ãµ¿©¸¸ ¿øÀÇ ÈÄ¿ø±ÝÀ» ¸ðÀº °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÅ »ç±â¿Í ±âºÎ±ÝÇ°¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Îµµ ±â¼ÒµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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