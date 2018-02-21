À±±Õ»ó, Ç°Á¾¹¦ ³í¶õ¿¡ ÁøÁß±Ç ÀÏÄ§ ÀçÁ¶¸í¡¦¡°Ç°Á¾¹¦ ¼±È£? °í¾çÀÌ Å°¿ï ÀÚ°Ý ¾ø´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.21 ¼ö 20:13
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½ÂÀÎ 2018.02.21  
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´©¸®²ÛµéÀº “À¯¸íÀÎÀÌ Ç°Á¾¹¦ Å°¿ì´Â °ÍÀ» ÀÚ¶ûÇÏ±â ½ÃÀÛÇÏ¸é ÀÏ¹ÝÀÎµéÀÌ ÀÌ¸¦ º¸°í ¹«ºÐº°ÇÏ°Ô Ç°Á¾¹¦¸¦ ÀÔ¾çÇÑ´Ù. Ç°Á¾¹¦´Â º¸Åë ‘»õ³¢ °øÀå’¿¡¼­ ³ª¿À´Âµ¥ ¾î¹Ì °í¾çÀÌµéÀ» °¡µÖ³õ°í °è¼ÓÇØ¼­ »õ³¢¸¦ »«´Ù”¸ç “Ç°Á¾¹¦¸¦ Æê¼¥¿¡¼­ µ· ÁÖ°í »ç´Â ÀÏÀº °á±¹ ‘»õ³¢ °øÀå’À» ¸¸µå´Âµ¥ ÀÏÁ¶ÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

Ç°Á¾¹¦³ª Ç°Á¾°ß ºÐ¾çÀº °ú°Å¿¡µµ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¹®Á¦°¡ Á¦±âµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.

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Áø ±³¼ö´Â “°í¾çÀÌ Å°¿ì´Â »ç¶÷µé Áß¿¡ Ç°Á¾¹¦ ¼±È£ÇÏ°í ³ôÀº °ª¿¡ »ç°í ÆÈ°í ÇÑ´Ù. ÄÚ¸®¾È ¼ôÇì¾î °í¾çÀÌ´Â ºÐ¾çµµ ¾È µÇ°í ÇÏ´Âµ¥ ÀÌ·± °Ô Á¤¸» ÀÎ°£Áß½ÉÁÖÀÇ”¶ó¸ç “Ç°Á¾¹¦¶ó´Â °Íµµ °á±¹ ÀÎ°£ÀÇ ÀÎÀ§Àû ¹èÇÕ¿¡ ÀÇÇØ ¸¸µé¾îÁø °ÍÀÌ´Ù. °í¾çÀÌÀÇ ¿Ü¸ðÁö»óÁÖÀÇ ±×°Íµµ ÀÎ°£ÀÇ ±âÁØÀ¸·Î º¸´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÇÑÆí, À±±Õ»óÀº ³í¶õÀÌ µÈ ±ÛÀ» »èÁ¦ÇÏ°í “¹«¾ùÀÌ ¹®Á¦ÀÎÁö ±ú´Þ¾Ò´Ù”´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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