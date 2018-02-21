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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.21 ¼ö 20:13
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ÀÌÀ±ÅÃ Æø·ÎÇÑ ¿Àµ¿½Ä, Á¤ÀÛ º»ÀÎÀº ÆøÇà ³í¶õ?¡¦¡°¿©¼º Á¶¿¬Ãâ ÆøÇàÇØ¡± ÁÖÀå Á¦±âµÅ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ ¼Ò¼Ó ¿¬Ãâ°¡ °â ¹è¿ì ¿Àµ¿½ÄÀÌ ¼ºÃßÇà »ç°ÇÀ» µÎ°í ÀÌÀ±ÅÃ Àü °¨µ¶ÀÌ ±âÀÚÈ¸°ß Á÷Àü »çÀü ¸®Çã¼³À» ÁøÇàÇß´Ù°í Æø·ÎÇÑ °¡¿îµ¥ ¿Àµ¿½ÄÀÌ ¿©ÀÚ Á¶¿¬ÃâÀ» ÆøÇàÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ ³ª¿Í ³í¶õÀÌ ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ ¼Ò¼Ó ¿¬Ãâ°¡ °â ¹è¿ì ¿Àµ¿½ÄÀÌ ¼ºÃßÇà »ç°ÇÀ» µÎ°í ÀÌÀ±ÅÃ Àü °¨µ¶ÀÌ ±âÀÚÈ¸°ß Á÷Àü »çÀü ¸®Çã¼³À» ÁøÇàÇß´Ù°í Æø·ÎÇß´Ù.

¿Àµ¿½ÄÀº ÀÌÀ±ÅÃÀÇ Á¦ÀÚÀÌÀÚ ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐÀÇ Áß°ß ´Ü¿øÀ¸·Î 21ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “³ª´Â ³ªÀÇ ½º½ÂÀ» °í¹ßÇÑ´Ù”´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

°í¹ß±Û¿¡¼­ ¿Àµ¿½ÄÀº “ºÎ»ê °¡¸¶°ñ ±ØÀå¿¡¼­ ´ëÃ¥È¸ÀÇ°¡ ¿­·È´Âµ¥ ÇÇÇØÀÚÀÇ ÀÔÀåÀÌ³ª »óÈ²Àº °í·ÁÇÏÁö ¾ÊÀº Ã¤ ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ¿Í ±Ø´Ü°¡¸¶°ñÀ» ¾î¶»°Ô À¯ÁöÇÒ Áö ´ëÃ¥È¸ÀÇ¸¸ ÀÌ¾îÁ³´Ù”¸ç “ÀÌÈÄ ÀÌÀ±ÅÃÀÌ ³ª¿Í ±Ø´Ü ´ëÇ¥ ¾Õ¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ß ¸®Çã¼³À» °¡Á³´Ù”°í Æø·ÎÇß´Ù.

¶Ç ¿Àµ¿½ÄÀº “¸®Çã¼³À» ÇÏ¸ç ÀÌÀ±ÅÃÀÌ ³«ÅÂ°¡ »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ´ë´äÇÏÀÚ ±Ø´Ü ´ëÇ¥°¡ ‘¼±»ý´Ô, Ç¥Á¤ÀÌ ºÒ½ÖÇÏÁö°¡ ¾Ê´Ù. ±×·¸°Ô ÇÏ¸é ¾È µÈ´Ù’°í ¸»Çß°í ÀÌÀ±ÅÃÀº ‘±×·³ ÀÌ°Ç ¾î¶°³Ä’°í ¹°À¸¸ç ´Ù½Ã ºÒ½ÖÇÑ Ç¥Á¤À» Áö¾ú´Ù”°í ´ç½Ã »óÈ²À» ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌÀ±ÅÃ ¿¬Ãâ°¡´Â Áö³­´ÞºÎÅÍ ‘¹ÌÅõ(Me Too, ³ªµµ ¸»ÇÑ´Ù)’ Ä·ÆäÀÎ¿¡ µ¿ÂüÇÑ ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ ¹è¿ìµéÀÇ ¼ºÃßÇà Æø·Î°¡ ÀÌ¾îÁöÀÚ 19ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­¾ú´Ù.

¿Àµ¿½ÄÀÇ Æø·Î¿¡ ÀÌÀ±ÅÃÀ» ÇâÇÑ ºñ³­ ¿©·ÐÀÌ µé²ú°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ Á¤ÀÛ ¿Àµ¿½Ä ¿ª½Ã Á¦ÀÚµé°ú ¿©¼º Á¶¿¬ÃâÀ» ÆøÇàÇÏ°í Áý±â¸¦ ºÎ¼ö´Â µîÀÇ Æø·ÂÀû Çàµ¿ÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.

¿Àµ¿½ÄÀÇ Æø·Î±ÛÀÌ °ÔÀçµÈ Á÷ÈÄ ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “ÃÖ±Ù±îÁö¸¸ ÇØµµ ÀÚ½Åº¸´Ù ¾àÇÑ À§Ä¡¿¡ ÀÖ´ø ¿©ÀÚ Á¶¿¬ÃâÀÇ ¸íÄ¡¸¦ ¶§¸®¸ç ¿å¼³À» ÆÛº×´ø Æø·Â¹üÀÌ, ÀÌÁ¨ Á¤ÀÇ·Î¿î ³»ºÎ °í¹ßÀÚ°¡ µÇ¾î ¹Ú¿­Ã³·³ ‘³ª´Â XXX·Î¼ÒÀÌ´Ù’¸¦ ¿ÜÄ¡¸é¼­ ¾Ç¸¶ÀÇ ¼Ò±¼¿¡ ¼ö·ùÅºÀ» ÅõÃ´ÇÏ´Â ¿ë»ç·Î µÐ°©Çß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

´Ù¸¥ ³×Æ¼Áð ¿ª½Ã “¸Ö¸®¼­¸¸ ÁöÄÑºÃ´Âµ¥ ÀÌ·¯¸é ¾È µÇ´Â°Å´Ù. »çÈ¸Àû ¾àÀÚÀÇ À§Ä¡ÀÏ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â ¿©¼º, Á¶¿¬ÃâÀ» ÆøÇàÇÑ »ç¶÷ ÀÔ¿¡¼­ ¾ç½É¼±¾ðÀÌ¶ó´Ï º¯ÀýÀÌ°í È¯½ÂÀÌ´Ù. °õ°õÀÌ ÁöÄÑº¸´Ù°¡ °ð ÀÌ¾ß±â¸¦ ²¨³»°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¶Ç ´Ù¸¥ ³×Æ¼ÁðÀº ¿Àµ¿½ÄÀÇ SNS¿¡ “Á¦°¡ ±× ´ç½Ã Á¶±³¿´´Âµ¥ ÀÌ ºÐÀº ÁøÂ¥ XXX´Ù. Á¹¾÷°ø¿¬ º¸·¯ ¿Â Á¹¾÷»ý(Á¦ÀÚ)µµ ¼úÁý¿¡¼­ ¼ú ¸¶½Ã´Ù°¡ °³Ã³·³ ±æ°Å¸®·Î ²ø°í °¡¼­ ¶§·È´Ù”¸ç “ÇÐ±³ À½Çâ½Ç¿¡ À¯¸®Ã¢À» ÁÖ¸ÔÀ¸·Î ÃÄ¼­ À¯¸®Ã¢ ±úÁø°Ç ±âº»ÀÌ°í ¸¶ÀÌÅ©µµ ´Ù Áý¾î ´øÁ®¼­ °íÀå³Â¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌÃ³·³ ÀÌÀ±ÅÃ ¼ºÃßÇà »ç°ÇÀÇ ¾ç½É°í¹ßÀÚ·Î ³ª¼¹´ø ¿Àµ¿½ÄÀ» ÇâÇÑ Æø·Îµµ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ¾î ¿¬±Ø°è ³»ÀÇ ¼ºÃßÇà°ú ÆøÇà ³í¶õÀº ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ °è¼Ó Ä¿Áú °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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