Á¤ºÀÁÖ, ¼­¿ï½ÃÀå Ãâ¸¶ °ø½ÄÈ­¡¦¾ÈÃ¶¼ö ÇâÇØ ¼±ÀüÆ÷°í ¡°³¡³»¹ö¸®°Ú´Ù¡±

|
|
|
|¡ã Á¤ºÀÁÖ Àü ÀÇ¿øÀÌ “¼¿ïÀ» °øÁ¤ÇÏ°í È°±âÂ÷°Ô ¹Ù²Ü ¼¿ï½ÃÀå¿¡ µµÀüÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Á¤Ä¡ º¹±Í ¸íºÐÀ» Ã£¾Ò´Ù”¸ç ¼¿ï½ÃÀå ¼±°Å Ãâ¸¶¸¦ °ø½ÄÈÇß´Ù. SNSÄ¸Ã³.
Á¤ºÀÁÖ Àü ÀÇ¿øÀÌ “¼¿ïÀ» °øÁ¤ÇÏ°í È°±âÂ÷°Ô ¹Ù²Ü ¼¿ï½ÃÀå¿¡ µµÀüÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Á¤Ä¡ º¹±Í ¸íºÐÀ» Ã£¾Ò´Ù”¸ç ¼¿ï½ÃÀå ¼±°Å Ãâ¸¶¸¦ °ø½ÄÈÇß´Ù.
21ÀÏ Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “ÀÌÁ¦ °á½ÉÀÌ È®°íÈ÷ ¼± ¸¸Å °ÅÄ§¾øÀÌ ´Þ¸®°Ú´Ù. 10³â µ¿¾È Á¤Ä¡±Ç ¹Û¿¡¼ ÆÌÄ³½ºÆ®, ¹æ¼Û ÁøÇàÀ» ÅëÇØ °¢°è Àü¹®°¡¿Í ±¹°¡ ÀÇÁ¦, Á¤Ä¡ ÀÇÁ¦¸¦ ³õ°í Åä·ÐÇÏ¸ç ½×¾Æ¿Â ½Ç·Â°ú ³»°øÀ» º¸¿©µå¸®°Ú´Ù”¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº ¶Ç “Áö±Ý ¼¿ïÀº ´Ä¾î°¡°í ÀÖ´Ù. »ý»ê´É·ÂÀÇ Áß½ÉÀÎ Ã»³â ¼¼´ë°¡ ¼¿ïÀ» ¶°³ª°í ÀÖ´Ù”¸ç “¼¿ïÀº º¯ÈÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¹«ÇÑÈ÷ Àþ¾îÁö´Â Å« º¯È¸¦ ÅëÇØ »õ·Î¿î µ¿·ÂÀ» Ã£¾Æ°¡¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº ¼¿ï½ÃÀå Ãâ¸¶°¡ Á¡ÃÄÁö´Â ¾ÈÃ¶¼ö Àü ÀÇ¿ø¿¡ ´ëÇØ “¾ÈÃ¶¼ö°¡ ¼¿ï½ÃÀå¿¡ ³ª¼³ ¸ð¾çÀÌ¶ó°í µé¾ú´Ù. µè´ø Áß ¹Ý°¡¿î ¼Ò½ÄÀÌ´Ù. ±¸ÅÂÁ¤Ä¡, ÇÑÇ®ÀÌ Á¤Ä¡ Áö±ßÁö±ßÇÏ´Ù. ³¡³»¹ö¸®°Ú´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº “¾ß´çÀ» È¥³»ÁÖ¶ó´Â ÀÇ°ßµµ ¸¹¾Ò´Ù”¸ç “¹«Ã¥ÀÓÇÑ Á¤Ä¡°ø¼¼·Î »ç»ç°Ç°Ç ¹ß¸ñÀ» Àâ´Â ¾ß´ç ¶§¹®¿¡ ´ëÅë·ÉÀÌ °ï±Ã¿¡ Ã³ÇÒ ¶§°¡ ÇÑµÎ ¹øÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÑÆí Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº ÆòÃ¢ °Ü¿ï¿Ã¸²ÇÈÀÌ ¸¶¹«¸®µÇ´Â 3¿ù ÃÊ¿¡ °ø½Ä Ãâ¸¶¼±¾ðÀ» ÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >