È«¼±ÁÖ, ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥ ¡®ÀÌÀ±ÅÃ ¼º¹üÁË Á¶·ÂÀÚ¡¯ Æø·Î...¡°³Ê ÇÏ³ª Èñ»ýÇÏ¸é ÆíÇÏ´Ù¡± °­¿ä

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È«¼±ÁÖ ´ëÇ¥´Â Áö³ 19ÀÏ JTBC ´º½º·ë¿¡ ÀÍ¸íÀÇ Á¦º¸ÀÚ·Î ÀüÈ ÀÎÅÍºä¿¡ Âü¿©ÇØ ÀÌÀ±ÅÃÀÌ Áö³ 2004~2005³â ÀÚ½ÅÀ» ¼ºÃßÇàÀ» Çß°í, ´Ù¸¥ ´Ü¿øÀÇ ¼ºÆøÇàÀ» ¸ñ°ÝÇß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ È« ´ëÇ¥´Â ÀÌÀ±ÅÃÀÌ ‘¹ß¼ºÀ» Å°¿ö¾ßÇÑ´Ù’´Â ÀÌÀ¯·Î ÀÚ½ÅÀÇ ½ÅÃ¼¸¦ Á¢ÃË ÇÏ°í “±Ø´Ü ³» ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇÏ´Â Àå¸éÀ» ¸ñ°ÝÇÑ Àûµµ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ½ÇÁ¦·Î ¿¬±Ø¹è¿ì ±èÁöÇöÀº ÀÌÀ±ÅÃÀ¸·ÎºÎÅÍ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇØ ³«ÅÂ¸¦ Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ È« ´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ ¹æ¼Û ÀÎÅÍºä ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥°¡ ÀÌÀ±ÅÃ ÆÄÆ®³Ê¸¦ Á÷Á¢ ¼±ÅÃÇÏ°í ¾È¸¶¸¦ Á¾¿ëÇß´Ù”´Â »ç½ÇÀ» ÅÐ¾î³ù´Ù.
´ç½Ã ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥´Â “'³Ê ÇÏ³ª Èñ»ýÇÏ¸é ÆíÇÏ´Ù'°í ³¡±îÁö µé¾î°¡¶ó”¶ó°í È« ´ëÇ¥¿¡ °¿äÇß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
È« ´ëÇ¥´Â ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥¿¡ “±è¼ÒÈñ ¼±¹è´Ô Àú Ã£À¸¼Ì´Ù±¸¿ä? ÇØ¸íÇÏ°í ½Í´Ù±¸¿ä? Ã£À¸¼ÌÀ¸´Ï ÇÏ¼¼¿ä”¶ó¸ç ÇØ¸íÀ» ¿ä±¸ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “±Ø´ÜÀ» ¿î¿µÇÏ´Â ÀÔÀåÀÌ±â ¶§¹®¿¡ È¥ÀÚ¸¸ÀÇ ¼±ÅÃÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú°í Æ¯È÷ ¾î¸°ÀÌµé°ú ÇÔ²²ÀÌ±â¿¡ ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ½ÍÁö ¾Ê¾Æ ÀÍ¸íÀ¸·Î ÀÎÅÍºä¸¦ Çß´Ù”°í ÇÏ¸é¼ “ÇÏÁö¸¸ ¾ÆÀÌµéÀÌ ¾ðÁ¨°¡ ¾Ë°Ô µÇ´õ¶óµµ ÀÌÇØÇÏ¸®¶ó ¹Ï´Â´Ù”°í JTBC ´º½º·ë¿¡ ÀÍ¸íÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÑ ÀÌÀ¯¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥´Â Áö³ 14ÀÏ ÀÌÀ±ÅÃÀÇ ¼ºÃßÇà ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ “±Ø´Ü ÇØÃ¼ ÈÄ ÀÚÃ¼ Áø»óÁ¶»ç¸¦ ÇÏ°Ú´Ù”´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
´ç½Ã ±è ´ëÇ¥´Â “ÀÌÀ±ÅÃ ¿¬Ãâ°¡°¡ ¾ÕÀ¸·Î °èÈ¹µÈ ÀÛ¾÷À» ¸ðµÎ Ãë¼ÒÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù. ¾Æ¹«¸® 10¿©³âÀü ÀÏÀÌ¶ó°í ÇÏ´õ¶óµµ µ¤À» ¼ö´Â ¾ø´Â ÀÏ”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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