¹è±× Á¡°Ë, ¾÷µ¥ÀÌÆ® ³»¿ëÀº? ¡°ÇÎ µû¶ó ¸ÅÄª Ç® ºÐ¸®ÇÒ °Í¡±¡¦Á¡°Ë 2½Ã Á¾·á ¿¹Á¤

|
|
|
|¡ã ½ºÆÀ FPS °ÔÀÓ ¹èÆ²±×¶ó¿îµå(ÀÌÇÏ ¹è±×)°¡ 22ÀÏ ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ Á¤±â Á¡°Ë¿¡ µé¾î°¬´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
½ºÆÀ FPS °ÔÀÓ ¹èÆ²±×¶ó¿îµå(ÀÌÇÏ ¹è±×)°¡ 22ÀÏ ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ Á¤±â Á¡°Ë¿¡ µé¾î°¬´Ù.
½ºÆÀ ÃøÀº °ø½Ä ÆÒ Ä«Æä¸¦ ÅëÇØ “22ÀÏ ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 2½Ã±îÁö 3½Ã°£ µ¿¾È ¶óÀÌºê ¼¹ö Á¤±â Á¡°ËÀ» ÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¹ø Á¡°ËÀ» ÅëÇØ PC 1.0¹öÀü 6Â÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®°¡ ÁøÇàµÈ´Ù.
Á¦ÀÛ»çÀÎ ºí·çÈ¦ ÃøÀº ÀÌ¹ø 6Â÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¿¡¼ ¼¹ö ºÎÇÏ¸¦ ÁÙÀÌ°íÀÚ °ÔÀÓ ³» ¼ö¼Û±â ³»ºÎ¿Í ³»ºÎÀÇ Å¸ ÇÃ·¹ÀÌ¾î¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ´Â ±â´ÉÀ» »èÁ¦Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ´ë½Å ¼ö¼Û±â Å¾½Â »óÅÂ¿¡¼´Â ¼ö¼Û±â ÁÂ¼® UI À§Á¬À» ÅëÇØ ³²¾ÆÀÖ´Â Å¾½ÂÀÚ¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù.
¶Ç ½Å±Ô ¹«·á/À¯·á »óÀÚ°¡ Ãß°¡µÇ¸ç ½Å±Ô »óÀÚ È¹µæ ¹æ½ÄÀÌ º¯°æµÈ´Ù. ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¾ÈÁ¤¼º °ËÁõÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Å×½ºÆ® ¼¹ö¿¡ ÇÑÁ¤ÇØ ¸ðµç °èÁ¤¿¡ 10¸¸ BP¿Í Key 10°³µµ Áö±ÞµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ºí·çÈ¦ ÃøÀº ÄèÀûÇÑ ÇÃ·¹ÀÌ È¯°æÀ» Á¶¼ºÇÏ±â À§ÇØ ÇÎ¿¡ µû¸¥ ¸ÅÄª Ç®À» ºÐ¸® ½ÃµµÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. µ¿ÀÏÇÑ ¼¹ö ³»¿¡¼ ÇÎÀÌ ³·Àº À¯ÀúµéÀ» ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ¸ÅÄªÇÑ´Ù´Â ¶æÀ¸·Î ÇÎ¿¡ µû¸¥ Á¢¼Ó Á¦ÇÑÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, ÇÎ¿¡ µû¸¥ ¸ÅÄª Ç®À» ³ª´² ÇÃ·¹ÀÌ È¯°æÀ» °³¼±ÇÏ°Ú´Ù´Â °Í.
´Ù¸¸ ÀÌ·± ½Ãµµ´Â ÀÏºÎ Áö¿ª¿¡ ÇÑÇØ¼ ½Ã¹ü Àû¿ëµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ºü¸£¸é ÀÌ¹ø ÁÖ ³» 1Â÷ Àû¿ëµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >