¿µÈ­ ¡®7³âÀÇ ¹ã¡¯ °³ºÀ 2³âÀÌ³ª ¹Ð¸° ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°ÃÖ±Ù±îÁö ÆíÁýÇÒ Á¤µµ¡±

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¿µÈ ‘7³âÀÇ ¹ã’Àº ±³Åë»ç°í Á÷ÈÄ µÎ·Á¿ò¿¡ ´ï ¾Æ·¡·Î ½Ã½ÅÀ» ´øÁ® »ìÀÎÀÚ°¡ µÈ ³²ÀÚ ÃÖÇö¼ö(·ù½Â·æ ºÐ)¿Í ±×·Î ÀÎÇØ µþÀ» ÀÒ°í º¹¼ö¸¦ °èÈ¹ÇÏ´Â ³²ÀÚ ¿À¿µÁ¦(Àåµ¿°Ç ºÐ)ÀÇ º¹¼ö¸¦ ±×¸°´Ù.
¸Þ°¡ÆùÀº ¿µÈ ‘±¤ÇØ, ¿ÕÀÌ µÈ ³²ÀÚ’¸¦ ¿¬ÃâÇß´ø ÃßÃ¢¹Î °¨µ¶ÀÌ Àâ¾ÒÀ¸¸ç ·ù½Â·æ, Àåµ¿°Ç, ¼Û»õº®, °í°æÇ¥°¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
¿µÈ ‘7³âÀÇ ¹ã’Àº Á¤À¯Á¤ ÀÛ°¡ÀÇ º£½ºÆ®¼¿·¯ÀÎ ¼Ò¼³ ‘7³âÀÇ ¹ã’À» ¿øÀÛÀ¸·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¼Ò¼³ ‘7³âÀÇ ¹ã’Àº ‘¿µÈ·Î ¿Å°ÜÁö±æ ¹Ù¶ó´Â ÇÑ±¹ ¿øÀÛ’ 1À§(2013 Á¶¼±ÀÏº¸&¸Æ½º¹«ºñ Á¶»ç)·Î »ÌÈú ¸¸Å ÈÁ¦¼º°ú ±â´ë¸¦ ¹Þ¾Æ¿Â ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ¿µÈ ‘7³âÀÇ ¹ã’Àº 2016³â 5¿ù ÀÌ¹Ì ÃÔ¿µÀ» ¸¶ÃÆÀ¸³ª °³ºÀÀÌ 2³âÀÌ ³Ñ°Ô ¹Ì·ïÁ® ¿Ô´ø ¸¸Å °ü°´µéÀÇ ÀÌ¸ñÀº ´õ´õ¿í ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
22ÀÏ ¹è±Þ»ç CJ E&MÀº °³ºÀ ½Ã±â¸¦ ¹Ì·é ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “ÃÖÀûÀÇ °³ºÀ ½Ã±â¸¦ Ã£°í ÀÖ¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÃßÃ¢¹Î °¨µ¶Àº “ÃÖ±Ù±îÁöµµ °è¼Ó ÆíÁýÀ» ÇØ¿ÔÀ» Á¤µµ”¶ó°í ¹àÇô ¿µÈÀÇ ¿Ï¼ºµµ°¡ ³ôÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÇÑÆí ¿µÈ ‘7³âÀÇ ¹ã’Àº 3¿ù 28ÀÏ °³ºÀÀ» È®Á¤ Áþ°í, 22ÀÏ Æ¼Àú ¿¹°íÆí°ú Æ¼Àú Æ÷½ºÅÍ 5Á¾À» °ø°³Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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