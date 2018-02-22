Â÷¸í¿í, µî»ê Áß ½ÉÀå¸¶ºñ·Î º°¼¼¡¦À¯ÀÛ ¡®¿À¾Æ½Ã½º ¼¼Å¹¼Ò¡¯ 5¿ù °³ºÀ ¿¹Á¤

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¹è¿ì Â÷¸í¿íÀÌ ½ÉÀå¸¶ºñ·Î »ç¸ÁÇß´Ù. Çâ³â 47¼¼.
Â÷¸í¿íÀº Áö³ 21ÀÏ °©ÀÛ½º·¯¿î ½ÉÀå¸¶ºñ Áõ¼¼·Î °á±¹ ¼¼»óÀ» µîÁø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. Â÷¸í¿íÀÇ ÁöÀÎÀº ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ “µî»êÀ» °¬´Ù°¡ °©ÀÛ½º·¹ ½ÉÀå¸¶ºñ Áõ¼¼°¡ ¿Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
Â÷¸í¿íÀº ¿¬±Ø°ú ¿µÈ, ¹ÂÁöÄÃÀ» ¿À°¡¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÆ´ø ¹è¿ì´Ù. 1997³â ¿¬±Ø ‘¿å¸ÁÀÇ ³ô»õ¹Ù¶÷’À¸·Î µ¥ºßÇÑ ÀÌÈÄ ‘ÀÌ±âµ¿ Ã¼À°°ü’, ‘¿À¾Æ½Ã½º ¼¼Å¹¼Ò ½À°Ý»ç°Ç’ µî¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
2010³â¿¡´Â ¿µÈ ‘¹°Ã³·³ ´À¸° ½Ã°£µé’ ÁÖ¿¬À» ¸ÃÀ¸¸ç ¿µÈ°è¿¡ µ¥ºßÇØ ‘¾ÇÀÎÀº »ì¾ÆÀÖ´Ù’, ‘ÆÇµµ¶ó’ µî¿¡ Ãâ¿¬Çß°í ÃÖ±Ù¿¡´Â ¿µÈ ‘±×°Í¸¸ÀÌ ³» ¼¼»ó’¿¡¼µµ ¿¿¬À» ÆîÃÆ´Ù.
¶Ç Â÷¸í¿íÀÇ À¯ÀÛÀÎ ¿µÈ ‘¿À¾Æ½Ã½º ¼¼Å¹¼Ò’´Â ¿À´Â 5¿ù 8ÀÏ °³ºÀµÈ´Ù.
ÇÑÆí ºó¼Ò´Â Á¾·Î±¸ ÇýÈµ¿ ¼¿ï´ëº´¿ø Àå·Ê½ÄÀå 14È£¿¡ ¸¶·ÃµÆ°í, ¹ßÀÎÀº 23ÀÏ 12½Ã30ºÐÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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