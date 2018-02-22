Â÷¸í¿í µî»ê Áß ½ÉÀå¸¶ºñ »ç¸Á...¡°ÀÎ»ó ±í¾ú´ø ¿¬±â, ÀØÁö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù¡±

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¹è¿ì Â÷¸í¿íÀÌ 21ÀÏ ½ÉÀå¸¶ºñ·Î À¯¸íÀ» ´Þ¸®Çß´Ù. Çâ³â 47¼¼.
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ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “±×°Í¸¸ÀÌ ³»¼¼»ó º¸¸é¼ ÁøÂ¥ ¿¬±â ÀßÇÏ½Å´Ù°í »ý°¢Çß´Âµ¥ ³Ê¹« ½½ÇÅ´Ï´Ù” “¿µÈ¿¡¼ ÀÎ»ó±íÀº ¿¬±â ºÃ¾ú´Âµ¥ ¾î¶»°Ô ÀÌ·±ÀÏÀÌ” “»ï°¡ °íÀÎÀÇ ¸íº¹À» º÷´Ï´Ù” µî ¾ÖµµÀÇ ¶æÀ» Ç¥Çß´Ù.
ÇÑÆí, Â÷¸í¿íÀº Áö³´Þ 17ÀÏ °³ºÀÇÑ ¿µÈ ‘±×°Í¸¸ÀÌ ³» ¼¼»ó’¿¡¼ °üÀå ¿ªÇÒ·Î ¾ó±¼À» ºñÃè´Ù. ¶ÇÇÑ ¿¬±Ø ‘ÀÌ±âµ¿Ã¼À°°ü’ ‘¿À¾Æ½Ã½º ¼¼Å¹¼Ò ½À°Ý»ç°Ç’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ÀÌ¸§À» ¾Ë·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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