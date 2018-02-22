¡®Á¡°Ë ¿Ï·á¡¯ ¹è±×, ¹Ì´Ï¡¤¿ùµå ¸Ê ÆÀ¿ø ¾ÆÀÌÄÜ Ç¥½Ã ¹®Á¦...¡°ºü¸£°Ô ´ëÀÀÇÒ °Í¡±

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22ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¹è±× °ø½Ä ¿Â¶óÀÎ Ä«Æä¿¡´Â ‘PC 1.0 ¹öÀü 6Â÷ ÆÐÄ¡³ëÆ®’ Á¡°Ë ¿Ï·á ¼Ò½ÄÀÌ °øÁöµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹è±×´Â ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ Á¡°ËÀ» ½Ç½ÃÇØ ¿ÀÈÄ 1½Ã 35ºÐ¿¡ Á¡°Ë ¿Ï·á, ½ºÆÀ ¹èÆ²±×¶ó¿îµå´Â ¿ÀÈÄ 2½Ã¿¡ ¿Ï·áÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ÆÐÄ¡³ëÆ®´Â ½Å±Ô ¹«·á·À¯·á »óÀÚ Ãß°¡, ¹Ì¶ó¸¶ ¸Ê ÀÏºÎ Ææ½º ±³Ã¼, ¸®ÇÃ·¹ÀÌ ½Ã½ºÅÛ °³¼±, ¹ö±× ¼öÁ¤ µîÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù.
¹è±× ÃøÀº “Á¡°Ë ÀÌÈÄ¿¡µµ ¹Ì´Ï¸Ê, ¿ùµå¸Ê¿¡¼ ÆÀ¿ø ¾ÆÀÌÄÜÀÌ ºÓÀº »öÀ¸·Î Ç¥½ÃµÇ´Â ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù”¸ç “ºü¸£°Ô ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù” Ãß°¡·Î ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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