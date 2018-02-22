¿¤ÁöÆ®À©½º, ½Ã¹ü °æ±â Ã¹ »ó´ë´Â ¡®·Ôµ¥¡¯¡¦¡®¹Ì´Ï ½Ã¹ü°æ±â¡¯ ÆÀ´ç 8°æ±â¾¿ Ä¡·¯

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2018 ½ÃÁð ÇÁ·Î¾ß±¸ ½Ã¹ü°æ±â°¡ ³»´Þ 13ÀÏºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
13ÀÏ ¿¸®´Â Ã¹ °æ±â´Â ¿¤Áö Æ®À©½º¿Í ·Ôµ¥ ÀÚÀÌ¾ðÃ÷ÀÇ °æ±â°¡ »çÁø ±¸Àå¿¡¼ ¿¸°´Ù. ¿¤ÁöÆ®À©½º¿Í ·Ôµ¥ ÀÚÀÌ¾ðÃ÷ÀÇ °æ±â´Â 13ÀÏ°ú 14ÀÏ ÀÌÆ²°£ ¿¸°´Ù.
µÎ»ê º£¾î½º´Â ±â¾Æ Å¸ÀÌ°ÅÁî¿Í ±¤ÁÖ¿¡¼, SK ¿ÍÀÌ¹ø½º´Â NC ´ÙÀÌ³ë½º¿Í ¸¶»ê¿¡¼ ½Ã¹ü°æ±â¸¦ °¡Áø´Ù. »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî´Â KT À§Áî¿Í ¼ö¿ø±¸Àå¿¡¼, ³Ø¼¾ È÷¾î·ÎÁî´Â ÇÑÈ ÀÌ±Û½º¿Í ´ëÀü ±¸Àå¿¡¼ ¸¸³´Ù.
ÀÌ¹ø 2018 ½ÃÁð ÇÁ·Î¾ß±¸ ½Ã¹ü°æ±â´Â ÆÀ´ç 8°æ±â ¾¿¸¸ Ä¡¸£´Â ‘¹Ì´Ï ½Ã¹ü°æ±â’·Î ÀÌ·ïÁø´Ù. °¢ ÆÀº°·Î 4°³ ÆÀ°ú ¸¸³ª 2Â÷Àü¾¿ ÃÑ 8°æ±â¸¦ Ä¡¸£¸ç ÀüÃ¼ ½Ã¹ü °æ±â ¼ö´Â 40°æ±â ¹Û¿¡ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù.
½Ã¹ü°æ±â°¡ Ãà¼Ò ¿î¿µµÇ´Â µ¥¿¡´Â ¿ÃÇØ 8¿ù 18ÀÏºÎÅÍ 9¿ù 2ÀÏ±îÁö ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÀÚÄ«¸£Å¸¿Í ÆÈ·½¹æ¿¡¼ ¿¸®´Â ¾Æ½Ã¾È °ÔÀÓÀÇ ¿µÇâ ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ¾ß±¸´ëÇ¥ÆÀÀº KBO ¸®±×¿¡¼ ¶Ù´Â ÇÁ·Î ¼±¼öµéÀ» ÁÖÃàÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ±â ¶§¹®¿¡ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ±â°£¿¡´Â ÇÁ·Î¾ß±¸ Á¤±Ô¸®±× ÀÏÁ¤µµ Áß´ÜµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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