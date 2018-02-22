ëÞ µý ³²ÀÚ ÆÀÃß¿ù, ÀÌÁ¦ ¸Å½º½ºÅ¸Æ®´Ù¡¦°æ±â¹æ½Ä°ú ÃâÀü ¼±¼ö´Â?

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½ºÇÇµå ½ºÄÉÀÌÆÃ ¼±¼ö ÀÌ½ÂÈÆ, Á¤Àç¿ø, ±èº¸¸§, ¹ÚÁö¿ì°¡ ‘¸Å½º½ºÅ¸Æ®’¿¡ ÃâÀüÇÑ´Ù.
‘¸Å½º½ºÅ¸Æ®(Mass Start)’´Â 3¸í ÀÌ»óÀÇ ¼±¼ö°¡ µ¿½Ã¿¡ Ãâ¹ßÇØ ·¹ÀÎ ±¸ºÐ ¾øÀÌ ¼øÀ§¸¦ °¡¸®´Â °æ±â·Î ³²³à ¸ðµÎ 16¹ÙÄû¸¦ µ·´Ù. ¸ðµç ¼±¼ö°¡ ÇÑ ¹ø¿¡ °°Àº ÁöÁ¡¿¡¼ Ãâ¹ßÇÒ ¼ö ¾ø±â ¶§¹®¿¡ Åë»ó ÀÌÀü °æ±âÀÇ ±â·Ï¿¡ µû¶ó Ãâ¹ß¼±ÀÌ °áÁ¤µÈ´Ù.
4·8·12 ¹ÙÄû¸¦ µ¹ ¶§ 1~3À§¿¡°Ô °¢°¢ 5·3·1 Á¡À» ÁÖ¸ç, ¸¶Áö¸· ¹ÙÄû¿¡¼´Â °¢°¢ 60·40·20Á¡À» ºÎ¿©ÇØ Á¡¼ö¸¦ ÇÕÃÄ ÃÖÁ¾ ¼øÀ§¸¦ °áÁ¤ÇÑ´Ù.
¸Å½º½ºÅ¸Æ®´Â ¸ö½Î¿òÀÌ Ä¡¿ÇÑ °æ±â·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ ¼±¼öµéÀº ¹Ýµå½Ã Çï¸ä, Àå°© º¸È£´ë µîÀ» Âø¿ëÇØ¾ß ÇÏ¸ç ½ºÄÉÀÌÆ®ÀÇ ¾Õ·µÞ³¯À» µÕ±Û°Ô ´Ùµë¾î¾ß ÇÑ´Ù.
¿©ÀÚ ¸Å½º½ºÅ¸Æ® ÁØ°á½ÂÀº 24ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã, ³²ÀÚ ¸Å½º½ºÅ¸Æ® ÁØ°á½ÂÀº ¿ÀÈÄ 9½Ã¿¡ ÁøÇàµÈ´Ù.
¿©ÀÚ ¸Å½º½ºÅ¸Æ®¿¡´Â ±èº¸¸§°ú ¹ÚÁö¿ì°¡ ÃâÀüÇÏ¸ç ³²ÀÚ ¸Å½º½ºÅ¸Æ®¿¡´Â ÀÌ½ÂÈÆ°ú Á¤Àç¿øÀÌ ÃâÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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