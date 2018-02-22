'ÝÁ±è¿µÃ¶ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ Æó¸· ¹æ³²¡¯ ³×Æ¼Áð ¡°Â÷¶ó¸® °³±×¸Ç ±è¿µÃ¶ ºÒ·¯¶ó¡±...ºÎÁ¤¿©·Ð ¾ÇÈ­

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22ÀÏ ÅëÀÏºÎ´Â º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “ºÏÇÑÀÌ ¿ÀÀü ³²ºÏ°íÀ§±ÞÈ¸´ã ºÏÃø ´ÜÀå ¸íÀÇ ÅëÁö¹®À» ÅëÇØ ±è¿µÃ¶ ³ëµ¿´ç Áß¾ÓÀ§¿øÈ¸ ºÎÀ§¿øÀåÀ» ´ÜÀåÀ¸·Î ÇÏ´Â °íÀ§±Þ ´ëÇ¥´ÜÀ» 25ÀÏºÎÅÍ 2¹Ú3ÀÏ ÀÏÁ¤À¸·Î ÆÄ°ßÇÏ°Ú´Ù°í Åëº¸Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ ÅëÀÏºÎ´Â “ºÏÇÑ °íÀ§±Þ ´ëÇ¥´ÜÀÇ ÆóÈ¸½Ä Âü°¡´Â ³²ºÏ°ü°è °³¼±°ú ºñÇÙÈ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈÁ¤Âø °úÁ¤À» ÁøÀü½ÃÄÑ ³ª¾Æ°¡´Â °è±â°¡ µÉ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “ÀÌ·¯ÇÑ ÀÔÀå¿¡¼ ºÏÇÑ °íÀ§±Þ ´ëÇ¥´Ü ¹æ³²À» ¼ö¿ëÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ºÏÇÑ °íÀ§±Þ ´ëÇ¥´Ü Ã¼·ùÀÏÁ¤ µî ½Ç¹«Àû ¹®Á¦´Â ÆÇ¹®Á¡ ¿¬¶ôÃ¤³ÎÀ» ÅëÇÑ ¹®¼±³È¯ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÇùÀÇÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
¾Õ¼ ³ë±Ô´ö ¿Ü±³ºÎ ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ Á¤·Êºê¸®ÇÎ¿¡¼ “ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î °³ÃÖÇÏ´Â µ¥ ÀÖ¾î ±¹Á¦»çÈ¸ÀÇ ´ëºÏÁ¦Àç Æ²À» ÁØ¼öÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ ¿ì¸® Á¤ºÎÀÇ ±âº» ÀÔÀå”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼ ±è¿µÃ¶ ºÎÀ§¿øÀåÀÌ Ãµ¾ÈÇÔ ÆøÄ§ ¹èÈÄ ÀÎ¹°·Î Áö¸ñµÈ µ¥ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹¯ÀÚ “Æ¯º°È÷ µå¸± ¸»¾¸ÀÌ ¾ø´Ù”°í ´äÇß´Ù. ÀÌ °è±â·Î ÇÑ ºÏ¹Ì °íÀ§±Þ Á¢ÃË °¡´É¼º¿¡ ´ëÇØ¼µµ “°øÀ¯ÇÒ ³»¿ëÀÌ ¾ø´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌÃ³·³ ±è¿µÃ¶ ºÎÀ§¿øÀåÀº Áö³ 2010³â Ãµ¾ÈÇÔ ÆøÄ§ ´ç½Ã Á¤ÂûÃÑ±¹ÀåÀ» Áö³» Ãµ¾ÈÇÔ ÆøÄ§À» ÁÖµµÇÑ ÀÎ¹°·Î ¿©°ÜÁö´Â µ¥´Ù, ÀÌÈÄ ³²ºÏ°ü°è °³¼± °¡´É¼ºµµ ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ¾ø¾î ±×ÀÇ ¹æ³²¿¡ ºÎÁ¤Àû ¿©·ÐÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “Â÷¶ó¸® °³±×¸Ç ±è¿µÃ¶ ºÒ·¯¶ó. À¢ ºÏÇÑ ±è¿µÃ¶ÀÌ ¿À³ª” “Ãµ¾ÈÇÔ °¡Á·¿¡°Ô ¹Ì¾ÈÇÏÁöµµ ¾Ê³ª” “Ãµ¾ÈÇÔ ¼øÁ÷Àåº´µéÀÌ Åë°îÇÒ µí” µî ¹Ý´ë ¶æÀ» ´ãÀº °ÝÇÑ ¹ÝÀÀÀ» ½ñ¾Æ ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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