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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.22 ¸ñ 20:19
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¹Ì¼º³âÀÚ ¼ºÀû ÂøÃëÇÑ 30´ë Ñû, 2³â 6°³¿ù Â¡¿ªÇü¡¦³×Æ¼Áðµé ¡°¼Ø¹æ¸ÁÀÌ Ã³¹ú¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.22  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¾Æµ¿º¹Áö¼¾ÅÍ¿¡¼­ ±³»ç·Î ±Ù¹«ÇÏ¸ç ÀÚ½ÅÀÌ µ¹º¸´ø ÃÊµîÇÐ»ý ¹Ì¼º³âÀÚ¿Í ¼º°ü°è¸¦ °¡Áø ÀÎ¸é¼ö½É 30´ë ³²¼ºÀÌ Â¡¿ªÇüÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

¾Æµ¿º¹Áö¼¾ÅÍ¿¡¼­ ±³»ç·Î ±Ù¹«ÇÏ¸ç ÀÚ½ÅÀÌ µ¹º¸´ø ÃÊµîÇÐ»ý ¹Ì¼º³âÀÚ¿Í ¼º°ü°è¸¦ °¡Áø ÀÎ¸é¼ö½É 30´ë ³²¼ºÀÌ Â¡¿ªÇüÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.

ÀüÁÖÁö¹ý Á¦2Çü»çºÎ´Â 22ÀÏ ¹Ì¼º³âÀÚÀÇÁ¦°­°£·¾Æµ¿º¹Áö¹ý À§¹Ý µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ 1±Þ ÁöÃ¼Àå¾ÖÀÎ A(30)¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 2³â 6°³¿ùÀ» ¼±°íÇÏ°í ¼ºÆø·ÂÄ¡·áÇÁ·Î±×·¥ 80½Ã°£ ÀÌ¼ö¸¦ ¸í·ÉÇß´Ù.

A¾¾´Â 2015³â 11¿ùºÎÅÍ Áö³­ÇØ 6¿ù±îÁö ÀÚ½ÅÀÌ ¾Æµ¿º¹Áö¼¾ÅÍ¿¡¼­ µ¹º¸´ø B(16)¾ç°ú µ¿°ÅÇÏ¸ç ¼º°ü°è¸¦ °­¿äÇÏ°í ÇÐ´ëÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±¸¼Ó±â¼ÒµÆ´Ù.

B¾çÀº ºÒ°ú ¸¸ 13¼¼¿¡ A¾¾ÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ³º¾Ò°í ÀÌÈÄ ¶Ç ´Ù½Ã A¾¾ÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÓ½ÅÇß´Ù°¡ ³«ÅÂÇß´Ù.

ÀÌ »ç°ÇÀº ÀÌ¹Ì 2015³â ‘Çö´ëÆÇ ¹Î¸ç´À¸®’¶ó´Â ÀÌ¸§À¸·Î ÇÑÂ÷·Ê ³í¶õÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù.

´ç½Ã A¾¾´Â B¾ç°ú ¼º°ü°è¸¦ °¡Áø ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆÀ¸³ª °á±¹ ±×ÇØ ¸» ±â¼ÒÀ¯¿¹Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. B¾çÀÌ “ÇÕÀÇÇÏ¿¡ ÀÌ·ïÁø ¼º°ü°è¿´´Ù”¸é¼­ Ã³¹úÀ» ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù ¹àÇû±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¿©±â¿¡ µÎ »ç¶÷ÀÌ ÀÚ³à¸¦ ³º¾Æ ±â¸£°í ÀÖ´Ù´Â Á¡µµ ±â¼ÒÀ¯¿¹¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ B¾çÀº Áö³­ÇØ 6¿ù ¸» A¾¾ÀÇ Áý¿¡¼­ °¡ÃâÇØ ¾Æµ¿º¸È£Àü¹®±â°ü¿¡ “°è¼Ó °ÅºÎÇÏ´Âµ¥µµ A¾¾°¡ ¼º°ü°è¸¦ ¿ä±¸Çß°í ÀÌ¿¡ ÁöÃÄ °¡ÃâÇß´Ù”°í Áø¼úÇÏ¸ç µµ¿òÀ» ¿äÃ»Çß´Ù.

B¾çÀÇ Áø¼úÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼ö»ç¿¡ ³ª¼± °æÂûÀº ÀÌ °°Àº »ç½ÇÀ» È®ÀÎ, °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡Çß°í °ËÂûÀº Áö³­ÇØ A¾¾¸¦ ±¸¼Ó±â¼ÒÇß´Ù. °ËÂûÀº ±â¼ÒÀ¯¿¹ Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Ò´ø ¹Ì¼º³âÁ¦ÀÇÁ¦°­°£ ÇøÀÇµµ Ãß°¡ÇØ¼­ ¹ýÁ¤¿¡ ¼¼¿ü´Ù.

1½É ÀçÆÇºÎ´Â “ÇÇ°íÀÎÀº ¹Ì¼º³âÀÚ¸¦ ¼ºÀû ¿å±¸ ÇØ¼ÒÀÇ ´ë»óÀ¸·Î »ï¾Æ ÀÚ½ÅÀÇ ÁýÀ¸·Î µ¥·Á¿Í ³²ÆíÃ³·³ Çàµ¿ÇÏ¸ç ¼ºÀû·Á¤¼­Àû ÇÐ´ë¸¦ ÀÏ»ï¾Ò´Ù”¸ç “ÇÇÇØÀÚ·ÎºÎÅÍ ¿ë¼­¹ÞÁö ¸øÇÑ Á¡ µîÀ» °í·ÁÇØ ÇüÀ» Á¤Çß´Ù”°í ÆÇ½ÃÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ³×Æ¼Áðµé »çÀÌ¿¡¼± Çü·®ÀÌ ³Ê¹« ÀÛ´Ù´Â ºÒ¸¸ÀÌ ÅÍÁ® ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ¼ºÀÎ ³²¼ºÀÌ ¹Ì¼º³âÀÚ ¾Æµ¿À» ¼ºÀûÀ¸·Î ÂøÃëÇÏ°í ÀÓ½Å°ú ³«ÅÂ±îÁö ½ÃÄ×À½¿¡µµ ÁËÁú¿¡ ºñÇØ Ã³¹úÀÌ ³Ê¹« ¾àÇÏ´Ù´Â °Í.

ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº “¼ºÀÎ ³²¼ºÀÌ ¹Ì¼º³âÀÚ ¾Æµ¿À» ¼ºÀûÀ¸·Î ÂøÃëÇÑ »ç°ÇÀÓ¿¡µµ Ã³¹úÀº °Ü¿ì Â¡¿ª 2³â 6°³¿ùÀÌ´Ù. »ç¹ýºÎ´Â ¿Ö ¸Å¹ø ¼ºÆø·Â °¡ÇØÀÚµé¿¡°Ô °ü´ëÇÑ°¡”¶ó°í ²¿Áý¾ú´Ù.

´Ù¸¥ ³×Æ¼Áðµé ¿ª½Ã “°Ü¿ì 2³â 6°³¿ù?”, “20³â 6°³¿ù ¶§·Áµµ ¸ðÀÚ¸£´Ù”, “¾Æµ¿¼º¹üÁË´Â ¹«Á¶°Ç 10³â ÀÌ»ó ¶§·Á¾ß ÇÑ´Ù”, “¼º¹üÁË¿¡ °ü´ëÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®¼îÆ®Æ®·¢ 1000m¡¯ ±è¿µ¾Æ, ÇÑ±¹ ºù»ó ¶°³­ ÀÌÀ¯¡¦¡°´ãÇÕÇØ Æ¯Á¤ ¼±¼ö ¹Ð¾îÁà¡±
  • ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
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    • È«¼±ÁÖ, ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥ ¡®ÀÌÀ±ÅÃ ¼º¹üÁË Á¶·ÂÀÚ¡¯ Æø·Î...¡°³Ê ÇÏ³ª Èñ»ýÇÏ¸é ÆíÇÏ´Ù¡± °­¿ä È«¼±ÁÖ, ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥ ¡®ÀÌÀ±ÅÃ ¼º¹üÁË Á¶·ÂÀÚ¡¯ Æø·Î...¡°³Ê ÇÏ³ª Èñ»ýÇÏ¸é ÆíÇÏ´Ù¡± °­¿ä
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