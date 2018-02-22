¹Ì¼º³âÀÚ ¼ºÀû ÂøÃëÇÑ 30´ë Ñû, 2³â 6°³¿ù Â¡¿ªÇü¡¦³×Æ¼Áðµé ¡°¼Ø¹æ¸ÁÀÌ Ã³¹ú¡±

|
|
|
|¡ã ¾Æµ¿º¹Áö¼¾ÅÍ¿¡¼ ±³»ç·Î ±Ù¹«ÇÏ¸ç ÀÚ½ÅÀÌ µ¹º¸´ø ÃÊµîÇÐ»ý ¹Ì¼º³âÀÚ¿Í ¼º°ü°è¸¦ °¡Áø ÀÎ¸é¼ö½É 30´ë ³²¼ºÀÌ Â¡¿ªÇüÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¾Æµ¿º¹Áö¼¾ÅÍ¿¡¼ ±³»ç·Î ±Ù¹«ÇÏ¸ç ÀÚ½ÅÀÌ µ¹º¸´ø ÃÊµîÇÐ»ý ¹Ì¼º³âÀÚ¿Í ¼º°ü°è¸¦ °¡Áø ÀÎ¸é¼ö½É 30´ë ³²¼ºÀÌ Â¡¿ªÇüÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
ÀüÁÖÁö¹ý Á¦2Çü»çºÎ´Â 22ÀÏ ¹Ì¼º³âÀÚÀÇÁ¦°°£·¾Æµ¿º¹Áö¹ý À§¹Ý µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ 1±Þ ÁöÃ¼Àå¾ÖÀÎ A(30)¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 2³â 6°³¿ùÀ» ¼±°íÇÏ°í ¼ºÆø·ÂÄ¡·áÇÁ·Î±×·¥ 80½Ã°£ ÀÌ¼ö¸¦ ¸í·ÉÇß´Ù.
A¾¾´Â 2015³â 11¿ùºÎÅÍ Áö³ÇØ 6¿ù±îÁö ÀÚ½ÅÀÌ ¾Æµ¿º¹Áö¼¾ÅÍ¿¡¼ µ¹º¸´ø B(16)¾ç°ú µ¿°ÅÇÏ¸ç ¼º°ü°è¸¦ °¿äÇÏ°í ÇÐ´ëÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±¸¼Ó±â¼ÒµÆ´Ù.
B¾çÀº ºÒ°ú ¸¸ 13¼¼¿¡ A¾¾ÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ³º¾Ò°í ÀÌÈÄ ¶Ç ´Ù½Ã A¾¾ÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÓ½ÅÇß´Ù°¡ ³«ÅÂÇß´Ù.
ÀÌ »ç°ÇÀº ÀÌ¹Ì 2015³â ‘Çö´ëÆÇ ¹Î¸ç´À¸®’¶ó´Â ÀÌ¸§À¸·Î ÇÑÂ÷·Ê ³í¶õÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã A¾¾´Â B¾ç°ú ¼º°ü°è¸¦ °¡Áø ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆÀ¸³ª °á±¹ ±×ÇØ ¸» ±â¼ÒÀ¯¿¹Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. B¾çÀÌ “ÇÕÀÇÇÏ¿¡ ÀÌ·ïÁø ¼º°ü°è¿´´Ù”¸é¼ Ã³¹úÀ» ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù ¹àÇû±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¿©±â¿¡ µÎ »ç¶÷ÀÌ ÀÚ³à¸¦ ³º¾Æ ±â¸£°í ÀÖ´Ù´Â Á¡µµ ±â¼ÒÀ¯¿¹¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ B¾çÀº Áö³ÇØ 6¿ù ¸» A¾¾ÀÇ Áý¿¡¼ °¡ÃâÇØ ¾Æµ¿º¸È£Àü¹®±â°ü¿¡ “°è¼Ó °ÅºÎÇÏ´Âµ¥µµ A¾¾°¡ ¼º°ü°è¸¦ ¿ä±¸Çß°í ÀÌ¿¡ ÁöÃÄ °¡ÃâÇß´Ù”°í Áø¼úÇÏ¸ç µµ¿òÀ» ¿äÃ»Çß´Ù.
B¾çÀÇ Áø¼úÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼ö»ç¿¡ ³ª¼± °æÂûÀº ÀÌ °°Àº »ç½ÇÀ» È®ÀÎ, °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡Çß°í °ËÂûÀº Áö³ÇØ A¾¾¸¦ ±¸¼Ó±â¼ÒÇß´Ù. °ËÂûÀº ±â¼ÒÀ¯¿¹ Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Ò´ø ¹Ì¼º³âÁ¦ÀÇÁ¦°°£ ÇøÀÇµµ Ãß°¡ÇØ¼ ¹ýÁ¤¿¡ ¼¼¿ü´Ù.
1½É ÀçÆÇºÎ´Â “ÇÇ°íÀÎÀº ¹Ì¼º³âÀÚ¸¦ ¼ºÀû ¿å±¸ ÇØ¼ÒÀÇ ´ë»óÀ¸·Î »ï¾Æ ÀÚ½ÅÀÇ ÁýÀ¸·Î µ¥·Á¿Í ³²ÆíÃ³·³ Çàµ¿ÇÏ¸ç ¼ºÀû·Á¤¼Àû ÇÐ´ë¸¦ ÀÏ»ï¾Ò´Ù”¸ç “ÇÇÇØÀÚ·ÎºÎÅÍ ¿ë¼¹ÞÁö ¸øÇÑ Á¡ µîÀ» °í·ÁÇØ ÇüÀ» Á¤Çß´Ù”°í ÆÇ½ÃÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ³×Æ¼Áðµé »çÀÌ¿¡¼± Çü·®ÀÌ ³Ê¹« ÀÛ´Ù´Â ºÒ¸¸ÀÌ ÅÍÁ® ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ¼ºÀÎ ³²¼ºÀÌ ¹Ì¼º³âÀÚ ¾Æµ¿À» ¼ºÀûÀ¸·Î ÂøÃëÇÏ°í ÀÓ½Å°ú ³«ÅÂ±îÁö ½ÃÄ×À½¿¡µµ ÁËÁú¿¡ ºñÇØ Ã³¹úÀÌ ³Ê¹« ¾àÇÏ´Ù´Â °Í.
ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº “¼ºÀÎ ³²¼ºÀÌ ¹Ì¼º³âÀÚ ¾Æµ¿À» ¼ºÀûÀ¸·Î ÂøÃëÇÑ »ç°ÇÀÓ¿¡µµ Ã³¹úÀº °Ü¿ì Â¡¿ª 2³â 6°³¿ùÀÌ´Ù. »ç¹ýºÎ´Â ¿Ö ¸Å¹ø ¼ºÆø·Â °¡ÇØÀÚµé¿¡°Ô °ü´ëÇÑ°¡”¶ó°í ²¿Áý¾ú´Ù.
´Ù¸¥ ³×Æ¼Áðµé ¿ª½Ã “°Ü¿ì 2³â 6°³¿ù?”, “20³â 6°³¿ù ¶§·Áµµ ¸ðÀÚ¸£´Ù”, “¾Æµ¿¼º¹üÁË´Â ¹«Á¶°Ç 10³â ÀÌ»ó ¶§·Á¾ß ÇÑ´Ù”, “¼º¹üÁË¿¡ °ü´ëÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >