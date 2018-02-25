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|¡ã ¼ºÆø·ÂÀ» °í¹ßÇÏ´Â ¹ÌÅõ(metoo. ³ªµµ ´çÇß´Ù) ¿îµ¿ ¼Ó °¡ÇØÀÚ·Î Áö¸ñµÈ ¹è¿ì Á¶ÀçÇö(53)ÀÌ Àß¸øÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ°í ¸ðµç °É ³»·Á³õ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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Á¶ÀçÇöÀº 24ÀÏ ÀÔÀå¹®À» ÅëÇØ “°í¹éÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. Àü Àß¸ø »ì¾Æ¿Ô½À´Ï´Ù. 30³â °¡±îÀÌ ¿¬±â»ýÈ°ÇÏ¸ç µ¿·á, ½ºÅÜ, ÈÄ¹èµé¿¡°Ô ½Ç¼ö¿Í ÁË½º·¯¿î ¸»°ú Çàµ¿µµ Âü ¸¹¾Ò½À´Ï´Ù”¶ó¸ç “Àú´Â ÁËÀÎÀÔ´Ï´Ù. Å« »óÃ³¸¦ ÀÔÀº ÇÇÇØÀÚºÐµé²² ¸Ó¸® ¼÷¿© »çÁËµå¸³´Ï´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “Àü ÀÌÁ¦ ¸ðµç °É ³»·Á³õ°Ú½À´Ï´Ù. Á¦ ÀÚ½ÅÀ» »ý°¢ÇÏÁö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù. ÀÏ½ÃÀûÀ¸·Î È¸ÇÇÇÏÁö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù. ¸ðµç °É ³»·Á³õ°Ú½À´Ï´Ù”¶ó¸ç “Áö±ÝºÎÅÍ´Â ÇÇÇØÀÚºÐµé²² ¼ÓÁËÇÏ´Â ¸¶À½À¸·Î Á¦ »îÀ» µÇµ¹¾Æº¸´Â ½Ã°£À» º¸³»°Ú½À´Ï´Ù. Á¤¸»·Î ºÎ²ô·´°í ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù”¶ó°í »çÁËÇß´Ù.
¾Õ¼ Á¶ÀçÇöÀÌ ¿¬±Ø, ¹æ¼Û ÇöÀå¿¡¼ ¼ºÈñ·ÕÇß´Ù´Â Á¦º¸¿Í ¼Ò¹®ÀÌ ±×ÀÇ ÀÌ´Ï¼È°ú ÇÔ²² µ¹¾Ò´Ù. ±×·¯´Ù Áö³ 23ÀÏ ¹è¿ì ÃÖÀ²ÀÌ SNS¸¦ ÅëÇØ ¹ÌÅõ °ü·Ã ±ÛÀ» ¿Ã¸®¸é¼ Á¶ÀçÇöÀÇ ½Ç¸íÀ» °ø°³ÇØ ±×ÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ¼¼»ó¿¡ µå·¯³µ´Ù.
Á¶ÀçÇöÀº “Ã³À½ Àú¿¡ ´ëÇÑ ·ç¸Ó°¡ ³ª¿ÔÀ» ¶§±îÁö¸¸ ÇØµµ »ç½Ç°ú ´Ù¸¥ ¸éÀÌ ÀÖ¾î¼ Àü ÇØ¸íÇÏ·Á°í Çß½À´Ï´Ù”¶ó¸ç “±×·¯³ª ÀÌÈÄ ´Ù¸¥ ÀÇÈ¤À» Á¦±âÇÑ Á¦º¸ÀÚÀÇ ÀÎÅÍºä ±â»ç¸¦ Á¢Çß½À´Ï´Ù. ¿ª½Ã ´çÈ²½º·¯¿ü°í ÂªÀº ±â»ç ³»¿ë¸¸À¸·Î´Â ±â¾ïÀ» Ã£±â Èûµé¾ú½À´Ï´Ù. ±×¶§±îÁö¸¸ ÇØµµ ’ÀÌ°Ç À½ÇØ´Ù‘ ¶ó´Â ¸øµÈ ¸¶À½ÀÌ ÄÇ´ø °Í °°½À´Ï´Ù”¶ó°í °í¹éÇß´Ù.
ÀÌ¾î “¶ÇÇÑ »ç½Ç°ú ´Ù¸¥ ³»¿ëÀÇ ÃßÃø¼º ±â»çµµ ÀÏºÎ ÀÖ¾î ¾âÆÅÇÑ Èñ¸ÁÀ» °®°í ¸¶¹«¸®µÇ±æ ¹Ù¶ó±âµµ Çß½À´Ï´Ù. ¹Ý¼ºº¸´Ù ¾ÆÁÖ Ä¡Á¹ÇÑ »ý°¢À¸·Î ½Ã°£À» º¸³Â´ø °ÍÀÔ´Ï´Ù”¶ó¸ç “°ú°ÅÀÇ ¹«Áö¸ù¸ÅÇÑ »ý°¢°ú ¿À¸¸ÇÏ°í Ãß¾ÇÇÑ ÇàÀ§µé°ú ÀÏ½ÃÀûÀ¸·Î³ª¸¶ ÀÌ¸¦ È¸ÇÇÇÏ·Á´ø Á¦ ÀÚ½ÅÀÌ ±«¹° °°¾Ò°í Çø¿À°¨ÀÌ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù”¶ó°í Åä·ÎÇß´Ù.
ÇÑÆí, Á¶ÀçÇöÀº ÇöÀç tvN ¿ùÈ±Ø ‘Å©·Î½º’¿¡¼ ÁÖÀÎ°ø °íÁ¤ÈÆ ¿ªÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Ù. ½ÃÃ»·ü 4%¸¦ ³Ñ±ä ‘Å©·Î½º’´Â ÀüÃ¼ 16ºÎ Áß Áö³ 20ÀÏ 8ºÎ±îÁö ¹æ¼ÛµÆ´Ù. ÃÔ¿µÀº 9~10ºÎ°¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼ Á¶ÀçÇö »çÅÂ¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. Á¶ÀçÇöÀº ¼ºÃß¹®¿¡µµ ºÒ°í, ±ØÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÌ¶ó ´çÀå ÇÏÂ÷¸¦ ÇÏ±â ¾î·Á¿î »óÈ²ÀÌ´Ù.
¼ºÃß¹®ÀÌ ºÒ°ÅÁø ÈÄ Á¶ÀçÇöÀÇ ÀÔÀåÀ» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´ø tvNÀº Á¶ÀçÇöÀÌ Àß¸øÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ¸é¼ ‘Å©·Î½º’ÀÇ ´ëº» ¼öÁ¤¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù.
tvN ÃøÀº “ÀÛ°¡, Á¦ÀÛ»ç¿Í »óÀÇÇÏ¸ç Á¶ÀçÇö ºÐ·®À» Ãà¼ÒÇÏ±â·Î Çß´Ù”¸ç “±×·¯³ª Á¶ÀçÇöÀÌ ÁÖÀÎ°øÀÌ¶ó ¹Ù·Î ÇÏÂ÷½ÃÅ°´Â °Ô ¾î·Æ´Ù. ÃÖ´ëÇÑ ±×ÀÇ ÅðÀåÀ» ¾Õ´ç±â±â À§ÇØ ´ëº»À» ¼öÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¿¬±ØÆÇÀ» °ÅÃÄ 1989³â KBS °øÃ¤ 13±â ÅÅ·±Æ®·Î µ¥ºßÇÑ Á¶ÀçÇöÀº ‘ÇØÇÇÅõ°Ô´õ’ ‘ÇÇ¾Æ³ë’ ‘´«»ç¶÷’ ‘´ºÇÏÆ®’ ‘Á¤µµÀü’ ‘ÆÝÄ¡’ µîÀÇ µå¶ó¸¶¿Í ‘¿µ¿øÇÑ Á¦±¹’ ‘¼¶’ ‘³ª»Û³²ÀÚ’ ‘¸ñÆ÷´Â Ç×±¸´Ù’ ‘Ãµ³âÇÐ’ ‘¿ª¸°’ µîÀÇ ¿µÈ, ‘¿¡Äí¿ì½º’ ‘°æ¼÷ÀÌ, °æ¼÷ ¾Æ¹öÁö’ ‘¹Îµé·¹ ¹Ù¶÷ µÇ¾î’ µîÀÇ ¿¬±ØÀ» ÅëÇØ ´ëÁß¹®È°è¿¡¼ Àü¹æÀ§ÀûÀ¸·Î È°¾àÇÑ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ½ºÅ¸´Ù. ¶Ç ´ëÇÐ·Î¿¡¼ ±Ø´Ü°ú ±ØÀåÀ» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿µÈ ‘³ªÈ¦·Î ÈÞ°¡’¸¦ ¿¬ÃâÇÏ±âµµ Çß´Ù.
±×·¯³ª ¹ÌÅõ ¿îµ¿ ¼Ó ¼ºÃß¹®¿¡ ÈÛ½ÎÀÌ¸é¼ ºÒ¸í¿¹ ÅðÀåÇÏ°Ô µÆ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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