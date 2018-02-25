Àü±¹¹Î ¸¶À½ ¸ð¿© ¡®¼ö°íÇß¾î¿©ÀÚÄÃ¸µ¡¯¡¦¡°ÈÞ´ëÆù ¹ÞÀº ¼±¼öµéÀÌ ²À ºÃÀ¸¸é¡±

|
|
|
|¡ã ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀÌ 25ÀÏ °¸ª ÄÃ¸µ¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÄÃ¸µ ¿©ÀÚ °á½ÂÀü¿¡¼ Àº¸Þ´ÞÀ» µý °¡¿îµ¥ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖÃÊ Àº¸Þ´Þ È¹µæÀ» ÃàÇÏÇÏ±â À§ÇØ ³×Æ¼ÁðµéÀÌ ³ª¼¹´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖÃÊ Àº¸Þ´Þ È¹µæÀ» ÃàÇÏÇÏ±â À§ÇØ ³×Æ¼ÁðµéÀÌ ³ª¼¹´Ù.
25ÀÏ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ µîÁö¿¡´Â “³· 12½ÃºÎÅÍ ’¼ö°íÇß¾î ¿©ÀÚÄÃ¸µ‘ ¶ç¿ö¾²±â ¾øÀÌ °Ë»öÇØ ´Þ¶ó. ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ¿Ã·Á¼ ¼±¼öµéÀ» ÃàÇÏÇØÁÖÀÚ”´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù. ¸¹Àº ³×Æ¼ÁðµéÀÌ ÀÌ¿¡ µ¿ÂüÇÏ±â ½ÃÀÛÇß°í ½ÇÁ¦·Î ¿ÀÈÄ 12½Ã²²ºÎÅÍ ´ëÇü Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡´Â ’¼ö°íÇß¾î¿©ÀÚÄÃ¸µ‘ °Ë»ö¾î°¡ »óÀ§±Ç¿¡ ¿À¸¥ »óÅÂ´Ù.
¾Õ¼ ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀº °¸ª ÄÃ¸µ¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÄÃ¸µ ¿©ÀÚ °á½ÂÀü ½º¿þµ§°úÀÇ °æ±â¸¦ °¡Á³´Ù. ºñ·Ï °æ±â¿¡¼ 3´ë 8·Î ÆÐ¹èÇßÀ¸³ª ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀº ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖÃÊ ÄÃ¸µ Àº¸Þ´ÞÀ» ¸ñ¿¡ °É¾ú´Ù.
ÇÑÆí ³×Æ¼Áðµé ¿ª½Ã Àº¸Þ´ÞÀ» µý ¿©ÀÚ ÄÃ¸µÆÀ¿¡°Ô ÀÀ¿øÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ º¸³»°í ÀÖ´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀº “ÇÚµåÆù ¹Ý³³ÇÑ °Å ÀÌÁ¦ ¹ÞÀ»ÅÙµ¥ ÀÌ°Å ²À º¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”, “¼ö°í ¸¹¾Ò°í ¿©ÀÚÄÃ¸µ ¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼Ó ÀÀ¿øÇÑ´Ù”, “¸Þ´Þ »öÀº Áß¿äÄ¡ ¾Ê°í ¼±¼öµéÀÌ ÃÖ¼±À» ´Ù Çß´Ù´Â °Ô Áß¿äÇÏ´Ù”, “¼±¼öµé ½Ç¸ÁÇÒ ÇÊ¿ä ¾ø°í ´ç´çÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú³×¿ä” µîÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇÏ¸ç ´ëÇ¥ÆÀÀ» ÀÀ¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >