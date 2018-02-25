°ûµµ¿ø, ¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤ ¹Ý¹Ú ¡°»ç½Ç¹«±Ù¡¦½Ã±âµµ ¾È ¸Â¾Æ¡±

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|¡ã 25ÀÏ ¹è¿ì °ûµµ¿ø ÃøÀÌ ¡®ÈÄ¹è ¿©¹è¿ì¿¡°Ô ¼ºÈñ·Õ ¹ß¾ðÀ» ÇÏ°í ½ºÅÂÇÁ¸¦ ÆøÇàÇß´Ù¡¯´Â ³»¿ëÀÇ Æø·Î±Û¿¡ ´ëÇØ ¡°»ç½Ç ¹«±Ù¡±ÀÌ¶ó°í ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¹è¿ì °ûµµ¿øÀÌ ¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ Á¤¸é ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
25ÀÏ °ûµµ¿ø ÃøÀº °ûµµ¿øÀÌ ‘¼ºÈñ·Õ Àû ¾ðÇàÀ» Çß´Ù’´Â ³»¿ëÀÇ Æø·Î±Û¿¡ ´ëÇØ “»ç½Ç ¹«±Ù”ÀÌ¶ó°í ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘³ªµµ ¹ÌÅõ-¿¬Èñ´Ü Ãâ½Å ¹è¿ì’¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î °ûµµ¿øÀÌ ÈÄ¹è ¿©¹è¿ì¿¡°Ô À½´ãÆÐ¼³À» ÇÏ°í ½ºÅÂÇÁ¸¦ ÆøÇàÇß´Ù´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.
±Û¾´ÀÌ´Â “¿¹Àü¿£ ¿¬Èñ´Ü¿¡ ÀÖ¾ú°í Áö±ÝÀº ¿µÈÆÇ¿¡¼ Àß ³ª°¡´Â ¤¡¤§¤·¾¾, Àú¶û °ø¿¬ÇÏ´ø 7~8³â Àü ÀÏ ±â¾ï³ª¿ä? °ø¿¬ ½ÃÀÛ Àü ½ºÆ®·¹Äª ÇÒ ¶§¸é ´ç½ÅÀÌ ´Ã¾î³õÀº À½´ãÆÐ¼³. ¾Æ´Ï¸é ¾÷¼Ò ¾Æ°¡¾¾ ºÒ·¯´Ù°¡ µß±º ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾î¾ß ÇßÁÒ. ÀÌÁ¦ °« ¹Ì¼º³âÀÚ¸¦ ¹þ¾î³ ¿©¹è¿ì°¡ ½ºÆ®·¹Äª ÇÏ´Âµ¥ ´ë³õ°í Ã¢³àÇÏ±â ÁÁÀº ³ªÀÌ´Ù¶ó°í ÇÏ¼ÌÁÒ? ±â¾ï³ª½Ã³ª¿ä?”¶ó°í ¸»ÇØ °ûµµ¿øÀÌ ¿©¹è¿ìµéÀ» ¼ºÈñ·Õ Çß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¶Ç ±Û¾´ÀÌ´Â “Àåºñ °íÀå³µ´Ù°í ½Ö¿åÀ» ÇÏ¸é¼ ½ºÅÂÇÁ¸¦ ¸Ûµé Á¤µµ·Î Æ×¾î¾ß Çß³ª¿ä? ¼ºÈñ·Õ »ç°úÇÏ¶ó´Ï±î Æíµå´Â »ç¶÷µéÀÌ ±âºÐ ³ª»¦³ªº¸ÁÒ? ´ç½ÅÀÌ ¿¬ÃâÀÚ¶ó°í ÇØµµ ±×·¸°Ô ÇÏ¸é ¾È µÇÀÝ¾Æ¿ä”¶ó°í ¸»ÇØ ÆøÇà ÀÇÈ¤±îÁö ÇÔ²² ºÒ°ÅÁ³´Ù.
ÇØ´ç ±ÛÀº ÇöÀç »èÁ¦µÈ »óÅÂ´Ù. ±×·¯³ª ÇØ´ç ±ÛÀº Ä¸ÃÄº» »óÅÂ·Î SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ºü¸£°Ô ÆÛÁö¸é¼ °ûµµ¿ø ¿ª½Ã ¼ºÃß¹®¿¡ ÈÛ½ÎÀÌ°Ô µÆ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ °ûµµ¿ø ÃøÀº “¼ºÈñ·Õ°ú ÆøÇàÀ» Çß¾ú´Ù´Â ÀÇÈ¤Àº »ç½Ç¹«±ÙÀÌ´Ù”¶ó¸ç “7~8³â Àü¿¡´Â °ûµµ¿øÀÌ ¿µÈ ‘È²ÇØ’¸¦ ÃÔ¿µÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù. ±Ø´Ü È°µ¿Àº ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “ÇöÀç ±ÛÀÌ »èÁ¦ µÅ¼ ´©°¡ ½è´ÂÁö ÀüÇô È®ÀÎÀÌ µÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. °ûµµ¿øÀ» ¸ð¸£´Â »ç¶÷ÀÌ ÇãÀ§·Î ¿Ã·È´Ù°¡ ³»¸° ±Û·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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