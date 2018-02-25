°ûµµ¿ø, ÀÌÀ±ÅÃ Àú°Ý ¹ß¾ð ÁÖ¸ñ¡¦¡°ÀÌÀ±ÅÃ ÇÑ¸¶µð¸é ¿¬±Ø ¿µ¿µ ¸ø ÇØ¡±

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¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ Ãâ½Å °ûµµ¿øÀÌ ¼ºÃßÇàÀ» Çß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÈ °¡¿îµ¥ °ûµµ¿øÀÌ °ú°Å ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ¿Í °ü·ÃÇØ ÇÑ ÀÎÅÍºä°¡ ÀçÁ¶¸íµÇ°í ÀÖ´Ù.
°ûµµ¿øÀº ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ ÀÔ´Ü ÈÄ ¾à 7³â°£ ¿¬±ØÀ» ÇÏ´Ù°¡ ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ¿¡¼ ³ª¿Í ¿µÈ¹è¿ì·Î ÀüÇâÇß´Ù.
°ûµµ¿øÀº Áö³ 2012³â ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¿¬±Ø »ç°üÇÐ±³·Î ÅëÇÏ´ø ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇÏ¸ç “½Å¹®±¤°í¸¦ º¸°í ¹Ð¾çÀ¸·Î ³»·Á°¡ 7³âÀ» Áö³Â´Ù. ±Ø´Ü¿¡¼´Â ¼±¹èµé ¸»À» ¾È µè´Â´Ù°í ÂÑ°Ü³µ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î °ûµµ¿øÀº “¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐÀÇ ÀÌÀ±ÅÃ ´ëÇ¥´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ¿¬±Ø°è¿¡¼± °¡Àå ³ôÀº ºÐÀÌ°í ³»°¡ ¾î´À ±Ø´Ü¿¡¼ ¿¬±ØÀ» ÇØµµ, ‘Àú³ðÀº Àß¶ó’ ÇÏ¸é Àß¸®´Â Á¤µµÀÇ ÆÄ¿ö¸¦ °¡Áø ºÐÀÌ´Ù. ±×·¯´Ï ÀÌÁ¦ ¿¬±ØÀ» ¸øÇÏ°Ô µÈ ¼ÀÀÌ´Ù”¶ó¸ç “¸Ç³¯ ¼ú¸¸ ¸Ô°í ½Å¼¼ÇÑÅºÇÏ¸ç Áö³»´Ùº¸´Ï ¿©ÀÚÄ£±¸µµ ¶°³µ´Ù”°í ´ç½Ã »óÈ²À» ¶°¿Ã·È´Ù.
±×·¯¸é¼ °ûµµ¿øÀº “¿©ÀÚÄ£±¸ÇÑÅ× º¹¼öÇÏ°í ³¯ ¿¬±â ¸øÇÏ°Ô ¸¸µç ÀÌÀ±ÅÃ ´ëÇ¥¿¡°Ô ¶¸¶¸ÇÏ°Ô ³ª¼±â À§ÇØ ¿µÈ¸¦ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â °á·ÐÀ» ³»·È´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ »õº® ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â °ûµµ¿øÀÌ 7~8³â Àü ÈÄ¹è ¿©¹è¿ìµéÀ» ¼ºÈñ·Õ Çß´Ù´Â ±ÛÀÌ °ÔÀçµÇ¸ç ¼ºÃß¹® ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ °ûµµ¿ø ÃøÀº »ç½Ç¹«±ÙÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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