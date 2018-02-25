ÀÚµÎ ³²Æí, ÀÚµÎ ÇÇÇØ ´Ù´Ñ ÀÌÀ¯ º¸´Ï¡¦¡°ÇÑ±¹ »ç¶÷ÀÌ¶û °áÈ¥? »ý°¢µµ ¸øÇØ¡±

|
|
|
|¡ã 25ÀÏ MBC ‘»ç¶÷ÀÌ ÁÁ´Ù’ ÀÚµÎ ÆíÀÌ ¹æ¼ÛµÇ¸ç ÀÚµÎ¿Í Àç¹Ì±³Æ÷ ³²ÆíÀÎ Áö¹Ì ¸®¿¡°Ô ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. MBCÄ¸Ã³.
25ÀÏ MBC ‘»ç¶÷ÀÌ ÁÁ´Ù’ ÀÚµÎ ÆíÀÌ ¹æ¼ÛµÇ¸ç ÀÚµÎ¿Í Àç¹Ì±³Æ÷ ³²ÆíÀÎ Áö¹Ì ¸®¿¡°Ô ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ Á¦ÀÛÁøÀÇ ‘Ã³À½¿£ ÀÚµÎ¸¦ ÇÇÇØ ´Ù³æ´Ù°í µé¾ú´Ù’´Â Áú¹®¿¡ Áö¹Ì ¸®´Â “¸Â´Ù”°í ¸ÂÀå±¸¸¦ Ä¡´Ù°¡ ÀÚµÎ·ÎºÎÅÍ µû°¡¿î ½Ã¼±À» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ¾î Áö¹Ì ¸®´Â “¿µ¾î¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ ÆíÇÏ´Ï±î. »ç½Ç ½Å±âÇÏ´Ù. ÇÑ±¹ »ç¶÷ÀÌ¶û °áÈ¥ÇÑ´Ù´Â »ý°¢Àº ¸øÇß´Ù”°í ÅÐ¾î³ù´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÚµÎ´Â “³²ÆíÀÌ ÇÑ±¹¾î°¡ ¼Åõ¸£°í ¿Ü±¹ÀÎ ¸¶ÀÎµå¸¦ °¡Á³¾ú´Âµ¥ ¿ä»õ´Â ÇÑ±¹ »ç¶÷ ´Ù µÈ °Í °°´Ù”´Â ¸»À» ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÇÑÆí Áö¹Ì ¸®´Â Àç¹Ì±³Æ÷ Ãâ½Å ¸ñ»ç·Î 2013³â ÀÚµÎ¿Í °áÈ¥À» Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >