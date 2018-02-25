±ÝÅÂ¼·, ±è¾îÁØ ¹ÌÅõ °øÀÛ ¿¹¾ð ¹ß¾ð ºñÆÇ¡¦¡°¿ë±â ³½ ÇÇÇØÀÚ°¡ ÀÌ¿ë´çÇÑ´Ù°í?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.25 ÀÏ 19:50
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.25  
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¡ã ¹æ¼ÛÀÎ ±è¾îÁØ(50)ÀÇ ¡®¹ÌÅõ(#Me_Too)¡¯ ¿îµ¿°ú °ü·ÃÇØ ¹ÌÅõ ¿îµ¿ÀÌ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¿Í Áøº¸Àû ÀÎ»çµé¿¡ ´ëÇÑ ¡®°øÀÛ¡¯À¸·Î Èå¸¦ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¸»ÇØ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ±ÝÅÂ¼· ¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ ±è¾¾ÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ºñÆÇ±ÛÀ» °ÔÀçÇØ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

¹æ¼ÛÀÎ ±è¾îÁØ(50)ÀÇ ‘¹ÌÅõ(#Me_Too)’ ¿îµ¿°ú °ü·ÃÇØ ¹ÌÅõ ¿îµ¿ÀÌ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¿Í Áøº¸Àû ÀÎ»çµé¿¡ ´ëÇÑ ‘°øÀÛ’À¸·Î Èå¸¦ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¸»ÇØ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.

±è¾¾´Â Áö³­ 24ÀÏ °ø°³µÈ ÆÌÄ³½ºÆ® ‘±è¾îÁØÀÇ ´Ù½ººÆÀÌ´Ù’ 12È¸¿¡¼­ “ÃÖ±Ù¿¡ ¹ÌÅõ ¿îµ¿°ú °°ÀÌ ±Ç·Â°ú À§°è¿¡ ÀÇÇÑ ¼º¹üÁË ´º½º°¡ ¸¹´Ù. ±×·±µ¥ °øÀÛÀÇ »ç°í ¹æ½ÄÀ¸·Î º¸¸é ¼½½º´Â ÁÖ¸ñµµ ³ôÀº ÁÁÀº ¼ÒÀçÀÌ°í, Áøº¸ÀûÀÎ °¡Ä¡°¡ ÀÖ´Ù”¸ç “±×·¯¸é (¾î¶² ¼¼·ÂµéÀÌ) ÇÇÇØÀÚµéÀ» Á» ÁØºñ½ÃÄÑ¼­ Áøº¸¸ÅÃ¼¿¡ µîÀå½ÃÅ°°í, ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ÁöÁöÀÚµéÀ» ºÐ¿­½ÃÅ³ ±âÈ¸·Î »ý°¢ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î ±è¾¾´Â “¿Ã¸²ÇÈÀÌ ³¡³ª¸é Æ²¸²¾øÀÌ ±× ¹æÇâÀ¸·Î °¡´Â »ç¶÷ È¤Àº ±â»çµéÀÌ ³ª¿Ã °ÍÀÌ¶ó°í ¿¹¾ðÇÑ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ °°Àº ¹ß¾ðÀÌ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ µîÁö¸¦ ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁö¸ç ±è¾¾¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇ ¿©·ÐÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

¹ÎÁÖ´ç Á¨´õÆø·Â´ëÃ¥TF °£»ç¸¦ ¸Ã°í ÀÖ´Â Á¤Ãá¼÷ ÀÇ¿øÀº ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÅëÈ­¿¡¼­ “¼ºÆø·Â ÇÇÇØÀÚµéÀÌ ÀÔÀ» ´Ý°Ô ¸¸µå´Â ±²ÀåÈ÷ À§ÇèÇÑ ¹ß¾ð”ÀÌ¶ó°í ²¿Áý¾ú´Ù.

±ÝÅÂ¼· ¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀº 24ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “ÀÎ±Ç ¹®Á¦¿¡ ¿©¾ß³ª Áøº¸·º¸¼ö°¡ °ü·ÃÀÌ ÀÖ´À³Ä? Áøº¸Àû ÀÎ»ç´Â ¼º¹üÁË¸¦ ÀúÁú·¯µµ °¨ÃçÁà¾ß ÇÏ´Â °ÍÀÌ³Ä”¸ç “¾î¶»°Ô ÀÌ·± ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ Áö»óÆÄ ½Ã»ç ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö µµÀúÈ÷ ÀÌÇØ°¡ °¡Áö ¾Ê´Â´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌ¾î ±Ý ÀÇ¿øÀº 25ÀÏ “¸ð¸£´Â »ç¶÷ÀÌ Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î ÀÌ·± ±ÛÀ» º¸³»¿Ô´Ù”´Â ±Û°ú ÇÔ²² Ä«Ä«¿ÀÅå ³»¿ëÀ» °ø°³Çß´Ù.

°ø°³µÈ Ä«Ä«¿ÀÅå¿¡´Â ‘ÀÇ¿ø´Ô²²¼­´Â ÀÌÀç¿ë ÁýÇàÀ¯¿¹ Á÷ÈÄ JTBC ´º½º·ëÀ» ÅëÇÑ ¼­ÁöÇö °Ë»ç ¼ºÃßÇà Æø·Î º¸µµ°¡ ¹º°¡ ¼®¿¬Ä¡ ¾Ê´Ù°í »ý°¢ÇÏÁö ¾Ê³ª’¶ó´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Ù. Áï ÀÌÀç¿ë ÁýÇàÀ¯¿¹ º¸µµ ¹°Å¸±â·Î ¹ÌÅõ ¿îµ¿ÀÌ ÀÌ¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ´Ù.

±Ý ÀÇ¿øÀº “ÀÌ·± ÅÂµµ¾ß¸»·Î ¿ì¸®°¡ Àý´ë °¡Á®¼­´Â ¾È µÇ´Â ¸ð½ÀÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ¸¹Àº °ÍÀ» °É°í, ºþÈ÷ º¸ÀÌ´Â °íÅëÀ» ¹«¸¨¾²°í ¿ë±â¸¦ ³»´Â ÇÇÇØÀÚµé¿¡°Ô ¾î¶»°Ô ‘ÀÌ¿ë´çÇÏ´Â °Í’ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö, È¤Àº ¾ÕÀ¸·Î ±×·² ¼ö ÀÖÀ¸´Ï °æ°èÇØ¾ß µÈ´Ù°í ¿¹¾ðÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌ¾î ±Ý ÀÇ¿øÀº “¼ºÆø·Â ÇÇÇØÀÚµéÀÇ °í¹ß°ú ¹® Á¤ºÎ°¡ ¹«½¼ °ü·ÃÀÌ ÀÖ³ª? ¿Ö ¾î·Æ°Ô ¿ë±â¸¦ ³»·Á´Â ÇÇÇØÀÚµé¿¡°Ô ±×·± ¸»À» ÇØ¼­ »óÃ³¸¦ ÁÖ°í ¸Á¼³ÀÌ°Ô ÇÏ´Â°¡”¶ó¸ç “±è¾îÁØ¾¾°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ¹ß¾ðÀ¸·Î ÀÎÇØ »óÃ³ÀÔÀº ºÐµé¿¡°Ô »ç°úÇÏ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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