¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ º´Ç³¸Ç Á¤Ã¼´Â ¡®¸¶¼ö¸®¡¯ ¿À½ÂÀ±¡¦¹«´ë µµÁß ´«¹° ¡°°¨Á¤ ÁÖÃ¼°¡ ¾È µÅ¡±

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‘º¹¸é°¡¿Õ’ º´Ç³¸ÇÀÇ Á¤Ã¼´Â ‘¸¶¼ö¸®’ ¿À½ÂÀ±ÀÌ¾ú´Ù.
25ÀÏ mbc ‘º¹¸é°¡¿Õ’¿¡¼´Â º¹¸é°¡¼ö º´Ç³¸Ç°ú µ¿¹æºÒÆÐ°¡ 2¶ó¿îµå ´ë°áÀ» ÆîÃÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ´ë°á¿¡¼ º´Ç³¸ÇÀº ¹Ú¿øÀÇ ‘ÀÌ·²°Å¸é Çì¾îÁöÁö ¸»¾Ò¾î¾ßÁö’¸¦ ¿Ã¢Çß´Ù. º´Ç³¸ÇÀº °¨¼ºÀûÀÌ¸é¼µµ ¼± ±½Àº ¸ñ¼Ò¸®·Î ½Ã¼±À» °Å»Çß´Ù. Æ¯È÷ ¿Ã¢ µµÁß °¨Á¤ÀÌ ³ÑÃÄ ´«¹°À» º¸ÀÌ±âµµ ÇØ °ü°´µéÀ» ¼ú··ÀÌ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
µ¿¹æºÒÆÐ´Â ¿¡ÀÏ¸®ÀÇ ‘À¯¾Ø¾ÆÀÌ’¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. µ¿¹æºÒÆÐ´Â ±× ÀÌ¸§ ±×´ë·Î Æø¹ßÀûÀÎ °¡Ã¢·ÂÀ» ¼±º¸¿© °ü°´µéÀ» ´Ü¼û¿¡ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ´ë°á¿¡¼´Â µ¿¹æºÒÆÐ°¡ º´Ç³¸ÇÀ» ²ª°í 3¶ó¿îµå¿¡ ÁøÃâÇß´Ù.
º¹¸éÀ» ¹þÀº º´Ç³¸ÇÀÇ Á¤Ã¼´Â ‘¸¶¼ö¸®’·Î À¯¸íÇÑ ¹è¿ì ¿À½ÂÀ±ÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ¿À½ÂÀ±Àº ‘¹«´ë µµÁß ´«¹°À» Èê¸®Áö ¾Ê¾Ò³Ä’´Â Áú¹®¿¡ “ºÎ²ô·´Áö¸¸ ±×·¸´Ù. °¨Á¤ÀÌ ÁÖÃ¼°¡ ¾È µÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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