¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ µ¿¹æºÒÆÐ »õ °¡¿Õ µî±Ø, Á¤Ã¼´Â ¼Õ½Â¿¬?¡¦¡®Áý½Ã¿©ÀÎ¡¯Àº ¾ÆÀÌºñ

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|¡ã 25ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯¿¡¼´Â µ¿¹æºÒÆÐ°¡ Áý½Ã¿©ÀÎÀ» ²ª°í »õ·Î¿î °¡¿ÕÀÇ ÀÚ¸®¿¡ ¾É°Ô µÆ´Ù. MBCÄ¸Ã³.
25ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘º¹¸é°¡¿Õ’¿¡¼´Â Áý½Ã¿©ÀÎ¿¡ µµÀüÇÏ´Â 4ÀÎÀÇ º¹¸é°¡¼öµéÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ °¡¿ÕÀü¿¡ ÁøÃâÇÑ µ¿¹æºÒÆÐ´Â ÀÌÁ¤ÇöÀÇ ‘²Þ¿¡’¸¦ ¼±°îÇØ ±ØÇÑÀÇ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. µ¿¹æºÒÆÐÀÇ ¹«´ë´Â ¾ÐµµÀûÀÌ¾ú´Ù. 3¶ó¿îµå¿¡¼ ÇÐ°¡ÀÌ¸¦ 82´ë 17·Î ´©¸¥ °Í.
ÀÌ¿¡ ¸Â¼ °¡¿Õ ‘Áý½Ã¿©ÀÎ’Àº ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ºÐÈ«½ÅÀ» ¼±°îÇÏ°í °¡¿Õ ´Ù¿î ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. ¿©À¯·Ó°Ô ¹ÚÀÚ¸¦ Å¸´Â ¿Ï¼÷ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ¹«´ë¸¦ Àå¾ÇÇß´Ù.
¹«´ë Á÷ÈÄ ¿¬¿¹ÀÎ ÆÇÁ¤´ÜÀÇ À¯¿ë¼®Àº “Áö³ ÁÖ¿¡´Â Áý½Ã¿©ÀÎ¿¡°Ô Ç« ºüÁ³´Âµ¥ µ¿¹æºÒÆÐÀÇ ³ë·¡¸¦ µè°í µ¿¹æºÒÆÐÀÇ ³ë·¡¿¡ Ç« ºüÁ³´Ù. ±Ùµ¥ Áý½Ã¿©ÀÎÀÇ ³ë·¡¸¦ µè°ï ¶Ç Áý½Ã¿©ÀÎ¿¡°Ô ºüÁ³´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ³¯ 71´ë °¡¿Õ¿¡´Â ‘µ¿¹æºÒÆÐ’°¡ ¿Ã¶ú´Ù. Áý½Ã¿©ÀÎÀº ¾Æ½±°Ô 1½Â ¸¸¿¡ °¡¿ÕÀÇ ÀÚ¸®¸¦ ³»ÁÖ°Ô µÆ´Ù.
º¹¸éÀ» ¹þÀº Áý½Ã¿©ÀÎÀÇ Á¤Ã¼´Â °¡¼ö °â ¹ÂÁöÄÃ¹è¿ì ¾ÆÀÌºñ·Î ¹àÇôÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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