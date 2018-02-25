¼ºÃßÇà ÇÇÇØÀÚ, ÇÑ¸í±¸ ÇâÇÑ ºÐ³ë ¡°³ªÃ³·³ µÎ·Á¿öÇÏ¸ç »ì¶ó¡±

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ÇÐ»ýµéÀ» »ó½ÀÀûÀ¸·Î ¼ºÃßÇàÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÈ ¿¬±Ø¹è¿ì ÇÑ¸í±¸(57)°¡ ¼ºÃßÇà »ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ°í ¼¿ï¿¹´ë ±³¼öÁ÷¿¡¼ »çÅðÇß´Ù.
ÇÑ¸í±¸´Â 25ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ »ç°ú¹®¿¡¼ “¾ÄÀ» ¼ö ¾ø´Â »óÃ³¸¦ ÁØ ÇÇÇØ ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ±íÀÌ±íÀÌ »çÁËÇÑ´Ù”¸ç “½º½º·Î¸¦ ´Ù½º¸®Áö ¸øÇÑ Àß¸øµÈ Çàµ¿À¸·Î ¸¹Àº »óÃ³¿Í ¾ÆÇÄÀ» µå·È´Ù”°í »ç°úÇß´Ù.
ÇÑ¸í±¸´Â “Àß¸ø Çàµ¿ÇÏ°í Àß¸ø »ì¾Æ¿Â °Í¿¡ ´ëÇØ »ÀÀú¸®°Ô ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¼¿ï¿¹´ë ±³¼öÁ÷°ú ¿¹Á¤µÆ´ø °ø¿¬ µî ¸ðµç °ÍÀ» ³»·Á³õ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ÇÑ ¾¾°¡ ±Øµ¿´ë ¿¬±Ø¿¬±âÇÐ°ú¿¡¼ ÇÐ»ýµéÀ» °¡¸£Ä¥ ´ç½Ã ¿©ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÚÃë¹æ¿¡¼ ÀÚ°Å³ª ÇÐ»ýµéÀ» »ó½ÀÀûÀ¸·Î ¼ºÃßÇàÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀ» ´ãÀº ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.
ÀÌÈÄ ÇÑ ¾¾¿¡°Ô ¼ºÃßÇà ÇÇÇØ¸¦ ´çÇß´Ù´Â Æø·Î±ÛÀÌ ¿¬ÀÌ¾î °ÔÀçµÇ¸ç ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´Ù.
ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº “±â»ç°¡ ÅÍÁø ÀÌÈÄ ÀØ°í »ì¾Ò´ø ±â¾ïµéÀÌ ¶°¿Ã¶ó ²Þ¿¡¼µµ ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇÑ´Ù”¸ç “±â¾ïÇÏ´Ùº¸´Ï ´õ ¸¹Àº ±â¾ïÀÌ ³ª°í, Àû´Ùº¸´Ï ´õ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ¶°¿Ã¶ú´Ù. ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇÑ ÃÖ¼±À» ´Ù ÇØ ¿°¿øÇÏ°Ú´Ù. Àß ÁÖ¹«½ÃÁö ¸¶¶ó. ¸ÅÀÏ µÎ·Á¿öÇØ¶ó”°í ÀüÇØ ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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