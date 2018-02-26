¾¾¿¤, ÆòÃ¢ Æó¸·½Ä ¡®³ª»Û ±âÁý¾Ö¡¯ ¼±°î ÀÌÀ¯´Â? ¡°¾¾¿¤ °¡Àå Àß Ç¥ÇöÇÑ ³ë·¡¡±

|
|
|
|¡ã °¡¼ö ¾¾¿¤(CL)ÀÌ 25ÀÏ ¿¸° ‘2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ Æó¸·½ÄÀÇ °ø¿¬ ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ó ‘³ª»Û±âÁý¾Ö’¿Í ‘³»°¡ Á¦ÀÏ Àß³ª°¡’¸¦ ºÎ¸£¸ç ¹«´ë¸¦ Àå½ÄÇß´Ù. MBCÄ¸Ã³.
°¡¼ö ¾¾¿¤ÀÌ ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ Æó¸·½Ä ¹«´ë¸¦ È·ÁÇÏ°Ô Àå½ÄÇß´Ù.
¾¾¿¤ÀÌ 25ÀÏ ¿¸° ‘2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ Æó¸·½ÄÀÇ °ø¿¬ ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ó ‘³ª»Û±âÁý¾Ö’¿Í ‘³»°¡ Á¦ÀÏ Àß³ª°¡’¸¦ ºÎ¸£¸ç ¹«´ë¸¦ Àå½ÄÇß´Ù.
°ËÀº ¿ÊÀ» ÀÔ°í ´ç´çÇÏ°Ô ¹«´ë¿¡ ¿À¸¥ ¾¾¿¤Àº Ã¹ °îÀ¸·Î ‘³ª»Û ±âÁý¾Ö’¸¦ ¿Ã¢Çß°í ‘³»°¡ Á¦ÀÏ Àß³ª°¡’¸¦ ºÎ¸¦ ¶§¿£ °ü°´µéÀÌ ¾¾¿¤°ú ÇÔ²² ¶¼Ã¢ÇÏ´Â ¸ð½Àµµ ¿¬ÃâµÆ´Ù.
¹«´ë Á÷ÈÄ ¾¾¿¤Àº ¼Ò¼Ó»ç YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¸¦ ÅëÇØ µÎ °îÀ» ¼±°îÇÑ ÀÌÀ¯¿Í °ø¿¬ ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
¾¾¿¤Àº “Àü¼¼°èÀÎÀÌ Áñ±â´Â ÃàÁ¦ÀÎ ¸¸Å ½Å³ª´Â ¹«´ë¸¦ ²Ù¹Ì°í ½Í¾ú´Ù”¸ç “½ÃÀÛÀº Àú¸¦ ¼Ò°³ÇÏ±â À§ÇØ Á¦ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ °¡Àå Àß Ç¥ÇöÇÏ´Â °îÀÎ ‘³ª»Û ±âÁý¾Ö’¸¦ ¼±°îÇß´Ù. ¶Ç ‘³»°¡ Á¦ÀÏ Àß³ª°¡’´Â ¿ì¸® ¼±¼öµé ¸ðµÎ °í»ýÇß°í, ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ Âü°¡ÇÑ ÀÌµé ¸ðµÎ¸¦ ÀÀ¿øÇÏ°í ½Í¾î ¼±Á¤Çß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¾¾¿¤Àº “¿Ã¸²ÇÈ ¹«´ë´Â Á¦°¡ Ãâ¿¬ÇÏ°í ½Í´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ¸®°¡ ¾Æ´Ñµ¥ ÃÊ´ëÇØÁÖ¼Å¼ ¿µ±¤ÀÌ¾ú´Ù. Æ¯È÷ ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ ¿¸®´Â ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÃÊ´ëÇØÁÖ½Ã°í ¹«´ë¸¦ ²Ù¹Ð ±âÈ¸¸¦ ÁÖ¼Å¼ ³Ê¹« °¨»çÇÏ´Ù”°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ Æó¸·½Ä ¹«´ë¿¡´Â °¡¼ö ¾¾¿¤°ú ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì ¿¢¼Ò°¡ °ø¿¬À» ÆîÃÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >