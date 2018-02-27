ÀüÇö¹«, ÇÑÇýÁø°ú ¿­¾Öº¸´Ù ´õ ÇÖÇÑ ¡®Àå¾ÖÀÎ±¸¿ª ºÒ¹ýÁÖÂ÷¡¯¡¦¡°ÈÄ¸éÁÖÂ÷ ±ÝÁöµµ ¾î°Ü¡±

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¹æ¼ÛÀÎ ÀüÇö¹«(41)¿Í ¸ðµ¨ ÇÑÇýÁø(35)ÀÌ ¿¾Ö¸¦ ÀÎÁ¤ÇÑ °¡¿îµ¥ µÎ »ç¶÷ÀÇ ¿¾Ö »ç½Ç º¸´Ù ´õ ÇÖÇÑ ÀÌ½´°¡ ´ëÁßÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù. ¹Ù·Î ÀüÇö¹«ÀÇ »ó½ÀÀû Àå¾ÖÀÎ±¸¿ª ºÒ¹ýÁÖÂ÷ »ç½ÇÀÌ´Ù.
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Àå¾ÖÀÎ·³ëÀÎ·ÀÓ»êºÎ µîÀÇ ÆíÀÇÁõÁø º¸Àå¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦17Á¶ 4Ç×¿¡ µû¶ó Àå¾ÖÀÎÀÓÀ» Áõ¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½ºÆ¼Ä¿¸¦ ¹ß±Þ¹Þ¾Æ¾ß¸¸ Àå¾ÖÀÎ ÁÖÂ÷±¸¿ª¿¡ ÁÖÂ÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÁÖÂ÷ ÀÚ°ÝÀÌ ¾ø´Â »ç¶÷ÀÌ Àü¿ë±¸¿ª¿¡ ÁÖÂ÷¸¦ Çß´Ù°¡ ´Ü¼ÓµÉ °æ¿ì 10¸¸¿øÀÇ °úÅÂ·á ºÎ°úµÈ´Ù.
ÀüÇö¹«ÀÇ Â÷·®À» ÂïÀº ¿©·¯ ÀåÀÇ »çÁø ¼Ó¿¡´Â ÀüÇö¹«ÀÇ Â÷·®ÀÌ ´ëºÎºÐ Àå¾ÖÀÎ ÁÖÂ÷±¸¿ª¿¡ ÁÖÂ÷µÇ¾î ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Ù. ÇÑ ¹øÀÇ ½Ç¼ö°¡ ¾Æ´Ï¶ó ¿©·¯ ¹øÀÇ °íÀÇÀû ÁÖÂ÷¶ó´Â °Ô ÀÔÁõµÈ ¼ÀÀÌ´Ù.
¿©±â¿¡ ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö ³» ÈÄ¸éÁÖÂ÷¸¦ ±ÝÇÏ´Ï Àü¸éÁÖÂ÷¸¦ ÇØ´Þ¶ó°í ÆÖ¸»À» ²È¾Æ³õÀº ÁÖÂ÷±¸¿ª¿¡¼ ÈÄ¸éÁÖÂ÷¸¦ ÇÑ ¸ð½Àµµ Æ÷ÂøµÆ´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀüÇö¹« ¿¾Ö¼³º¸´Ù ÇÖÇÑ ºÒ¹ý ÁÖÂ÷”, “¿¾Ö¼³º¸´Ù ºÒ¹ýÁÖÂ÷ ³í¶õÀÌ ´õ ¶ã Áö ´©°¡ ¾Ë¾Ò°ÚÀ½”, “¿¾Ö¼³ÀÌ ºÒ¹ýÁÖÂ÷ ³í¶õ¿¡ ¹¯Çû¾î”, “Àå¾ÖÀÎ ±¸¿ª ºÒ¹ýÁÖÂ÷ ´Ü¼Ó Á» ÇÕ½Ã´Ù”, “»©¹Ú °úÅÂ·á ³»¾ß µÇ´Â°Å ¾Æ³Ä?” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ¸ç ÀüÇö¹«ÀÇ ºÒ¹ýÁÖÂ÷°¡ Àß¸øµÆÀ½À» ÁöÀûÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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