¹Ú±ÙÇý, ºÒÃâ¼®À¸·Î ÃÖÈÄÁø¼úµµ »ý·«¡¦ºÒÃâ¼® ÀÌÀ¯´Â? ¡°ÀçÆÇºÎ¿¡ ´ëÇÑ ¹ÏÀ½ ¹«ÀÇ¹ÌÇØ¡±

|
|
|
|¡ã ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ½É¸®¸¦ ¸¶¹«¸® Áþ´Â °á½É°øÆÇ¿¡µµ ³¡³» ºÒÃâ¼®ÇÔ¿¡ µû¶ó ÃÖÈÄÁø¼ú ¿ª½Ã »ý·«µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Ã¤³ÎA Ä¸Ã³.
¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ½É¸®¸¦ ¸¶¹«¸® Áþ´Â °á½É°øÆÇ¿¡µµ ³¡³» ºÒÃâ¼®ÇÑ´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ22ºÎ(±è¼¼À± ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 27ÀÏ °øÆÇÀ» ½ÃÀÛÇÏ±â Àü “¼¿ï±¸Ä¡¼Ò·ÎºÎÅÍ ¹Ú±ÙÇý ÇÇ°íÀÎÀÌ ¹ýÁ¤ Ãâ¼®À» °ÅºÎÇÏ°í ÀÖ°í, ÀÎÄ¡(ÀÏÁ¤ Àå¼Ò·Î ¿¬Çà)°¡ ÇöÀúÈ÷ °ï¶õÇÏ´Ù´Â ÃëÁöÀÇ º¸°í¼°¡ µµÂøÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “¿À´Ãµµ ÇÇ°íÀÎ ºÒÃâ¼® »óÅÂ¿¡¼ °øÆÇÀ» ÁøÇàÇÏ´Â °ÍÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜµÈ´Ù”¸ç ´ç»çÀÚ ¾øÀÌ ±È¼® ÀçÆÇÀ¸·Î ÁøÇàÇÏ°Ú´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
¾Õ¼ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀº ±¹Á¤³ó´Ü »çÅÂ¿Í °ü·ÃÇØ Áö³ÇØ 10¿ù ±¸¼Ó ±â°£ ¿¬Àå Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº “ÀçÆÇºÎ¿¡ ´ëÇÑ ¹ÏÀ½ÀÌ ´õ ÀÌ»ó ¹«ÀÇ¹ÌÇÏ´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Î ÀçÆÇÀº ÀçÆÇºÎ ¶æ¿¡ ¸Ã±æ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷°í ÀçÆÇ¿¡ ºÒÃâ¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºÒÃâ¼®ÇÔ¿¡ µû¶ó ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÃÖÈÄÁø¼ú ¿ª½Ã »ý·«µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. °øÆÇÀº °ËÂûÀÌ ÃÖÁ¾ÀÇ°ßÀ» Áø¼úÇÑ µÚ ¹Ù·Î ±¸ÇüÀÌ ÀÌ·ïÁú °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >