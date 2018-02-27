Á¶ÁõÀ±, ¹Ì¼º³âÀÚ ¼ºÆøÇà ÀÌ¾î µ¿¿µ»ó ÃÔ¿µ Áõ¾ð ³ª¿Í¡¦¡°ÀÎ°£ÀÌ ÇÒ ÁþÀÎ°¡¡± ¼ú··

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±Ø´Ü ‘¹øÀÛ’ÀÇ Á¶ÁõÀ± ´ëÇ¥°¡ ¹Ì¼º³âÀÚ ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ·Î °æÂû¿¡ Ã¼Æ÷µÈ °¡¿îµ¥ Á¶ ´ëÇ¥°¡ ¼ºÆøÇà µ¿¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇß´Ù´Â Áõ¾ðÀÌ Ãß°¡·Î ³ª¿Í Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
°æ³²Áö¹æ°æÂûÃ»Àº 26ÀÏ ±èÇØ ½Ã³» ÇÑ ÁÖÅÃ°¡¿¡¼ ¾Æµ¿Ã»¼Ò³âº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý ÇøÀÇ·Î Á¶ÁõÀ± ´ëÇ¥¸¦ Ã¼Æ÷Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Á¶ ´ëÇ¥´Â 2007³âºÎÅÍ 2012³â±îÁö ´ç½Ã 16~18¼¼ ¹Ì¼º³âÀÚ ´Ü¿ø 2¸íÀ» ¼ºÆøÇàÇÏ°Å³ª ÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Á¶ ´ëÇ¥¿¡ ´ëÇÑ Æø·Î´Â Áö³ 18ÀÏ ¼¿ï¿¹¼ú´ëÇÐ±³ ÀÍ¸í SNS¸¦ ÅëÇØ Ã³À½ °Å·ÐµÆ´Ù. ÃÖÃÊ Æø·Î Á÷ÈÄ Ãß°¡ Æø·Î°¡ ÀÌ¾îÁ³°í °æÂûÀÌ ¼ö»ç¿¡ Âø¼öÇß´Ù. °æÂûÀº ÇÇÇØÀÚµé·ÎºÎÅÍ ½Åºù¼º ÀÖ´Â Áø¼úÀ» È®º¸ÇßÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÇÇÇØÀÚ Áø¼úÀ» µÞ¹ÞÄ§ÇÒ ÁÖº¯ ÀÎ¹° Áø¼úµµ È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
°æÂûÀº Á¶ÁõÀ± ´ëÇ¥ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ, Â÷·®, ±Ø´Ü »ç¹«½ÇÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇÏ´Â ÇÑÆí Á¶ ´ëÇ¥¸¦ Ã¼Æ÷ÇØ Á¶»ç¸¦ ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¿©±â¿¡ Á¶ ´ëÇ¥°¡ ¼ºÆøÇà µ¿¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇß´Ù´Â Áõ¾ðµµ ³ª¿Í Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
°æ³²½Ã¹ÎÁÖ±Ç¿¬ÇÕÀº 27ÀÏ º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “Á¶ ´ëÇ¥°¡ ¼ºÆøÇà ´ç½Ã µ¿¿µ»ó ÃÔ¿µÀ» Çß´Ù´Â Áõ¾ðÀ» È®º¸Çß´Ù”¸ç “Á¶ ´ëÇ¥´Â ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô ‘¼ºÀû ¿å±¸¸¦ ÇØ¼ÒÇÒ ¶§ ÃÔ¿µÇÑ µ¿¿µ»óÀ» ºÁ¾ß°Ú´Ù’°í ¸»Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
°æÂû ¿ª½Ã ÇÇÇØÀÚ Á¶»ç¿¡¼ “µ¿¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇß´Ù”´Â Áø¼úÀ» È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
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ÇÑÆí Á¶ ´ëÇ¥¸¦ µÑ·¯½Ñ ²ûÂïÇÏ°í ¾ÄÀ» ¼ö ¾ø´Â ¼º¹üÁË Ãß°¡ Æø·Î°¡ ÀÌ¾îÁö¸ç Á¶ ´ëÇ¥¸¦ ÇâÇÑ ºñ³ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®µµ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀº “Àú°Ô ÀÎ°£ÀÌ ÇÒ ÁþÀÎ°¡?”, “Á¦´ë·Î Á¶»çÇØ¼ ¹«±âÂ¡¿ª ³»·Á¾ß µÊ”, “°°£Àº ¾Æ´Ï¶ó°í º¯¸íÇÑ´Ù´Ï ±â°¡ Âù´Ù”, “Á¦¹ß ¾öÇÏ°Ô ´Ù½º·Á ´Þ¶ó”, “ÀÌÂü¿¡ ¼º¹üÁË »Ñ¸® »ÌÀÚ”µîÀÇ ÀÇ°ßÀ» ³»¸ç Á¶ ´ëÇ¥¸¦ ºñ³Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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