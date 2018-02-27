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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.27 È­ 22:20
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Á¶ÁõÀ±, ¹Ì¼º³âÀÚ ¼ºÆøÇà ÀÌ¾î µ¿¿µ»ó ÃÔ¿µ Áõ¾ð ³ª¿Í¡¦¡°ÀÎ°£ÀÌ ÇÒ ÁþÀÎ°¡¡± ¼ú··
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.27  
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¡ã ±Ø´Ü ¡®¹øÀÛ¡¯ÀÇ Á¶ÁõÀ± ´ëÇ¥°¡ ¹Ì¼º³âÀÚ ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ·Î °æÂû¿¡ Ã¼Æ÷µÈ °¡¿îµ¥ Á¶ ´ëÇ¥°¡ ¼ºÆøÇà µ¿¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇß´Ù´Â Áõ¾ðÀÌ Ãß°¡·Î ³ª¿Í Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

±Ø´Ü ‘¹øÀÛ’ÀÇ Á¶ÁõÀ± ´ëÇ¥°¡ ¹Ì¼º³âÀÚ ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ·Î °æÂû¿¡ Ã¼Æ÷µÈ °¡¿îµ¥ Á¶ ´ëÇ¥°¡ ¼ºÆøÇà µ¿¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇß´Ù´Â Áõ¾ðÀÌ Ãß°¡·Î ³ª¿Í Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.

°æ³²Áö¹æ°æÂûÃ»Àº 26ÀÏ ±èÇØ ½Ã³» ÇÑ ÁÖÅÃ°¡¿¡¼­ ¾Æµ¿Ã»¼Ò³âº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý ÇøÀÇ·Î Á¶ÁõÀ± ´ëÇ¥¸¦ Ã¼Æ÷Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

Á¶ ´ëÇ¥´Â 2007³âºÎÅÍ 2012³â±îÁö ´ç½Ã 16~18¼¼ ¹Ì¼º³âÀÚ ´Ü¿ø 2¸íÀ» ¼ºÆøÇàÇÏ°Å³ª ÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

Á¶ ´ëÇ¥¿¡ ´ëÇÑ Æø·Î´Â Áö³­ 18ÀÏ ¼­¿ï¿¹¼ú´ëÇÐ±³ ÀÍ¸í SNS¸¦ ÅëÇØ Ã³À½ °Å·ÐµÆ´Ù. ÃÖÃÊ Æø·Î Á÷ÈÄ Ãß°¡ Æø·Î°¡ ÀÌ¾îÁ³°í °æÂûÀÌ ¼ö»ç¿¡ Âø¼öÇß´Ù. °æÂûÀº ÇÇÇØÀÚµé·ÎºÎÅÍ ½Åºù¼º ÀÖ´Â Áø¼úÀ» È®º¸ÇßÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÇÇÇØÀÚ Áø¼úÀ» µÞ¹ÞÄ§ÇÒ ÁÖº¯ ÀÎ¹° Áø¼úµµ È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

°æÂûÀº Á¶ÁõÀ± ´ëÇ¥ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ­, Â÷·®, ±Ø´Ü »ç¹«½ÇÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇÏ´Â ÇÑÆí Á¶ ´ëÇ¥¸¦ Ã¼Æ÷ÇØ Á¶»ç¸¦ ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.

¿©±â¿¡ Á¶ ´ëÇ¥°¡ ¼ºÆøÇà µ¿¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇß´Ù´Â Áõ¾ðµµ ³ª¿Í Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.

°æ³²½Ã¹ÎÁÖ±Ç¿¬ÇÕÀº 27ÀÏ º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “Á¶ ´ëÇ¥°¡ ¼ºÆøÇà ´ç½Ã µ¿¿µ»ó ÃÔ¿µÀ» Çß´Ù´Â Áõ¾ðÀ» È®º¸Çß´Ù”¸ç “Á¶ ´ëÇ¥´Â ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô ‘¼ºÀû ¿å±¸¸¦ ÇØ¼ÒÇÒ ¶§ ÃÔ¿µÇÑ µ¿¿µ»óÀ» ºÁ¾ß°Ú´Ù’°í ¸»Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

°æÂû ¿ª½Ã ÇÇÇØÀÚ Á¶»ç¿¡¼­ “µ¿¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇß´Ù”´Â Áø¼úÀ» È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

Á¶ ´ëÇ¥´Â °æÂû Á¶»ç¿¡¼­ “¼­·Î µ¿ÀÇÇÏ¿¡ Çß´Ù”´Â ÃëÁö·Î Áø¼úÇÏ¸ç ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ Àü¸éºÎÀÎÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

ÇÑÆí Á¶ ´ëÇ¥¸¦ µÑ·¯½Ñ ²ûÂïÇÏ°í ¾ÄÀ» ¼ö ¾ø´Â ¼º¹üÁË Ãß°¡ Æø·Î°¡ ÀÌ¾îÁö¸ç Á¶ ´ëÇ¥¸¦ ÇâÇÑ ºñ³­ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®µµ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

³×Æ¼ÁðµéÀº “Àú°Ô ÀÎ°£ÀÌ ÇÒ ÁþÀÎ°¡?”, “Á¦´ë·Î Á¶»çÇØ¼­ ¹«±âÂ¡¿ª ³»·Á¾ß µÊ”, “°­°£Àº ¾Æ´Ï¶ó°í º¯¸íÇÑ´Ù´Ï ±â°¡ Âù´Ù”, “Á¦¹ß ¾öÇÏ°Ô ´Ù½º·Á ´Þ¶ó”, “ÀÌÂü¿¡ ¼º¹üÁË »Ñ¸® »ÌÀÚ”µîÀÇ ÀÇ°ßÀ» ³»¸ç Á¶ ´ëÇ¥¸¦ ºñ³­Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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