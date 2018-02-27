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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.27 È­ 22:20
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ôì, Æä¹Ì´ÏÁò ±³À°ÀÇ¹«È­ Ã»¿ø¿¡ ´äº¯¡¦¡°¡®ÅëÇÕ ÀÎ±Ç±³À°¡¯ Åä´ë ¸¶·ÃÇÒ °Í¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Ã»¿Í´ë À±¿µÂù ±¹¹Î¼ÒÅë¼ö¼®ÀÌ 27ÀÏ ¡®11½Ã 50ºÐ Ã»¿Í´ëÀÔ´Ï´Ù¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¡®ÃÊ¡¤Áß¡¤°íµîÇÐ±³ Æä¹Ì´ÏÁò ±³À° ÀÇ¹«È­¡¯ ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ´äº¯Çß´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

Ã»¿Í´ë°¡ ‘ÃÊ·Áß·°íµîÇÐ±³ Æä¹Ì´ÏÁò ±³À° ÀÇ¹«È­’ ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ´äº¯Çß´Ù.

Ã»¿Í´ë À±¿µÂù ±¹¹Î¼ÒÅë¼ö¼®Àº 27ÀÏ ‘11½Ã 50ºÐ Ã»¿Í´ëÀÔ´Ï´Ù’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ “2011³â ÀÌÈÄ Áß´ÜµÈ ‘ÃÊÁß°í ÀÎ±Ç±³À° ½ÇÅÂÁ¶»ç’¸¦ ¿¬³» Àç°³ÇØ ¼ºÆòµî ±³À°À» Æ÷ÇÔÇÑ Ã¼°èÀûÀÎ ‘ÅëÇÕ ÀÎ±Ç±³À°’ÀÇ Åä´ë¸¦ ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù”°í ´äÇß´Ù.

ÀÌ³¯ À± ¼ö¼®Àº “±³°ú¼­ ÁýÇÊ±âÁØ°ú °ËÁ¤±âÁØ¿¡ ¾ç¼ºÆòµî °ü·Ã ³»¿ëÀÌ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖÁö¸¸ ÃÊµîÇÐ±³ ±³°ú¼­¿¡ °¡Á· ±¸¼º¿øÀÇ ¿ªÇÒ µîÀÌ ³ª¿À´Â ¼öÁØÀ¸·Î ¸í½ÃÀûÀ¸·Î ¼ºÆòµî ³»¿ëÀº ¾ø´Ù. Áß·°í±³¿¡¼­´Â µµ´ö, »çÈ¸ µî¿¡¼­ ´Ù·ç°í ÀÖÁö¸¸ ¾çÀû ÁúÀûÀ¸·Î ºÎÁ·ÇÑ °Ô »ç½Ç”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î “Æä¹Ì´ÏÁò ±³À°Àº Ã¼°èÀûÀÎ ÀÎ±Ç ±³À°°ú ÅëÇÕÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “¿©¼º»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Á¾±³, Àå¾Ö, ³ªÀÌ, ÀÎÁ¾ µî »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Â÷º°°ú Çø¿ÀÀû Ç¥ÇöÀº ‘ÀÎ°£¿¡ ´ëÇÑ ±âº» ¿¹ÀÇ’, ‘Â÷ÀÌ¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ÀÎ±Ç¹®Á¦’¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Á¢±ÙÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

À± ¼ö¼®Àº “½ÇÅÂÁ¶»ç¸¦ ÇÏ°í Á¦´ë·Î µÈ ±³Àç, ±³À° ¸Å´º¾ó µîÀ» º¸±ÞÇÏ°í, ´õ ¸¹Àº ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÏ°í, ±âÈ¸¸¦ ´Ã¸®°í, Àå±âÀûÀ¸·Î ±³°ú ³»¿ëÀ» °³ÆíÇÏ´Â °Ô Á¤ºÎ ¸òÀÌ¶ó¸é, °ü·Ã ³»¿ëÀ» Àû±Ø È°¿ëÇÏ´Â °ÍÀº ±³À° ÇöÀåÀÇ ¸ò”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

‘Æä¹Ì´ÏÁò ±³À° ÀÇ¹«È­’ Ã»¿øÀº Áö³­ 5ÀÏ ¸¶°¨µÆÀ¸¸ç ÇÑ´Þµ¿¾È 21¸¸ 3219¸íÀÌ ¼­¸íÇß´Ù.

¾Õ¼­ ÇÑ±¹¿©¼º¹Î¿ìÈ¸¿Í ÇÑ±¹¼ºÆø·Â»ó´ã¼Ò µî 80¿©°³ ¿©¼º·½Ã¹Î´ÜÃ¼µéÀº ÀÌ³¯ Ã»¿Í´ë ¾Õ¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í Æä¹Ì´ÏÁò ±³À° ÀÇ¹«È­¸¦ ÁÖÀåÇÏ´Â ±âÀÚÈ¸°ßÀ» °¡Á³´Ù.

±âÀÚÈ¸°ß Âü°¡ÀÚµéÀº Æä¹Ì´ÏÁò±³À° ÀÇ¹«È­¸¦ À§ÇØ¼­´Â ¼ºÂ÷º°Àû ±³°ú¼­¿Í ÇÐ±³¹®È­·Á¦µµ¸¦ °íÃÄ¾ß ÇÑ´Ù°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌµéÀº “ÇÑ±¹»çÈ¸¿¡¼­ ¿©¼ºÇø¿À´Â ÀÏ»ó¿¡ ¸¸¿¬Çß´Ù”¸é¼­ “¼ºº° °íÁ¤°ü³äÀ» Àç»ý»êÇÏ´Â ±³À°°úÁ¤·³»¿ë, À§°èÀû ÇÐ±³¹®È­, ¿©¼ºÇø¿À µî ÇÐ±³ÀÇ ÀÏ»óµµ »çÈ¸¿Í ´Ù¸£Áö ¾Ê´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌ¾î “Æä¹Ì´Ï½ºÆ®¸¦ ÀÚÃ³ÇÑ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº ¸ðµç »çÈ¸±¸¼º¿øÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°í Á¸¾öÇÏ°Ô »ìµµ·Ï Àû±ØÀûÀ¸·Î ³ª¼­¾ß ÇÑ´Ù”¸é¼­ “Á¤ºÎ´Â ÇÐ±³ Æä¹Ì´ÏÁò±³À° ÀÇ¹«È­¸¦ ¼±¾ðÇÏ°í ÀÌ¸¦ À§ÇÑ ¹Î°ü ³íÀÇ±¸Á¶¸¦ ¸¸µé¾î¾ß ÇÑ´Ù”°í ÃË±¸Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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