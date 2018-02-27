ôì, Æä¹Ì´ÏÁò ±³À°ÀÇ¹«È­ Ã»¿ø¿¡ ´äº¯¡¦¡°¡®ÅëÇÕ ÀÎ±Ç±³À°¡¯ Åä´ë ¸¶·ÃÇÒ °Í¡±

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|¡ã Ã»¿Í´ë À±¿µÂù ±¹¹Î¼ÒÅë¼ö¼®ÀÌ 27ÀÏ ¡®11½Ã 50ºÐ Ã»¿Í´ëÀÔ´Ï´Ù¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¡®ÃÊ¡¤Áß¡¤°íµîÇÐ±³ Æä¹Ì´ÏÁò ±³À° ÀÇ¹«È¡¯ ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ´äº¯Çß´Ù. SNSÄ¸Ã³.
Ã»¿Í´ë°¡ ‘ÃÊ·Áß·°íµîÇÐ±³ Æä¹Ì´ÏÁò ±³À° ÀÇ¹«È’ ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ´äº¯Çß´Ù.
Ã»¿Í´ë À±¿µÂù ±¹¹Î¼ÒÅë¼ö¼®Àº 27ÀÏ ‘11½Ã 50ºÐ Ã»¿Í´ëÀÔ´Ï´Ù’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ “2011³â ÀÌÈÄ Áß´ÜµÈ ‘ÃÊÁß°í ÀÎ±Ç±³À° ½ÇÅÂÁ¶»ç’¸¦ ¿¬³» Àç°³ÇØ ¼ºÆòµî ±³À°À» Æ÷ÇÔÇÑ Ã¼°èÀûÀÎ ‘ÅëÇÕ ÀÎ±Ç±³À°’ÀÇ Åä´ë¸¦ ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù”°í ´äÇß´Ù.
ÀÌ³¯ À± ¼ö¼®Àº “±³°ú¼ ÁýÇÊ±âÁØ°ú °ËÁ¤±âÁØ¿¡ ¾ç¼ºÆòµî °ü·Ã ³»¿ëÀÌ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖÁö¸¸ ÃÊµîÇÐ±³ ±³°ú¼¿¡ °¡Á· ±¸¼º¿øÀÇ ¿ªÇÒ µîÀÌ ³ª¿À´Â ¼öÁØÀ¸·Î ¸í½ÃÀûÀ¸·Î ¼ºÆòµî ³»¿ëÀº ¾ø´Ù. Áß·°í±³¿¡¼´Â µµ´ö, »çÈ¸ µî¿¡¼ ´Ù·ç°í ÀÖÁö¸¸ ¾çÀû ÁúÀûÀ¸·Î ºÎÁ·ÇÑ °Ô »ç½Ç”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “Æä¹Ì´ÏÁò ±³À°Àº Ã¼°èÀûÀÎ ÀÎ±Ç ±³À°°ú ÅëÇÕÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “¿©¼º»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Á¾±³, Àå¾Ö, ³ªÀÌ, ÀÎÁ¾ µî »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Â÷º°°ú Çø¿ÀÀû Ç¥ÇöÀº ‘ÀÎ°£¿¡ ´ëÇÑ ±âº» ¿¹ÀÇ’, ‘Â÷ÀÌ¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ÀÎ±Ç¹®Á¦’¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Á¢±ÙÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
À± ¼ö¼®Àº “½ÇÅÂÁ¶»ç¸¦ ÇÏ°í Á¦´ë·Î µÈ ±³Àç, ±³À° ¸Å´º¾ó µîÀ» º¸±ÞÇÏ°í, ´õ ¸¹Àº ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÏ°í, ±âÈ¸¸¦ ´Ã¸®°í, Àå±âÀûÀ¸·Î ±³°ú ³»¿ëÀ» °³ÆíÇÏ´Â °Ô Á¤ºÎ ¸òÀÌ¶ó¸é, °ü·Ã ³»¿ëÀ» Àû±Ø È°¿ëÇÏ´Â °ÍÀº ±³À° ÇöÀåÀÇ ¸ò”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
‘Æä¹Ì´ÏÁò ±³À° ÀÇ¹«È’ Ã»¿øÀº Áö³ 5ÀÏ ¸¶°¨µÆÀ¸¸ç ÇÑ´Þµ¿¾È 21¸¸ 3219¸íÀÌ ¼¸íÇß´Ù.
¾Õ¼ ÇÑ±¹¿©¼º¹Î¿ìÈ¸¿Í ÇÑ±¹¼ºÆø·Â»ó´ã¼Ò µî 80¿©°³ ¿©¼º·½Ã¹Î´ÜÃ¼µéÀº ÀÌ³¯ Ã»¿Í´ë ¾Õ¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í Æä¹Ì´ÏÁò ±³À° ÀÇ¹«È¸¦ ÁÖÀåÇÏ´Â ±âÀÚÈ¸°ßÀ» °¡Á³´Ù.
±âÀÚÈ¸°ß Âü°¡ÀÚµéÀº Æä¹Ì´ÏÁò±³À° ÀÇ¹«È¸¦ À§ÇØ¼´Â ¼ºÂ÷º°Àû ±³°ú¼¿Í ÇÐ±³¹®È·Á¦µµ¸¦ °íÃÄ¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌµéÀº “ÇÑ±¹»çÈ¸¿¡¼ ¿©¼ºÇø¿À´Â ÀÏ»ó¿¡ ¸¸¿¬Çß´Ù”¸é¼ “¼ºº° °íÁ¤°ü³äÀ» Àç»ý»êÇÏ´Â ±³À°°úÁ¤·³»¿ë, À§°èÀû ÇÐ±³¹®È, ¿©¼ºÇø¿À µî ÇÐ±³ÀÇ ÀÏ»óµµ »çÈ¸¿Í ´Ù¸£Áö ¾Ê´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ¾î “Æä¹Ì´Ï½ºÆ®¸¦ ÀÚÃ³ÇÑ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº ¸ðµç »çÈ¸±¸¼º¿øÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°í Á¸¾öÇÏ°Ô »ìµµ·Ï Àû±ØÀûÀ¸·Î ³ª¼¾ß ÇÑ´Ù”¸é¼ “Á¤ºÎ´Â ÇÐ±³ Æä¹Ì´ÏÁò±³À° ÀÇ¹«È¸¦ ¼±¾ðÇÏ°í ÀÌ¸¦ À§ÇÑ ¹Î°ü ³íÀÇ±¸Á¶¸¦ ¸¸µé¾î¾ß ÇÑ´Ù”°í ÃË±¸Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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