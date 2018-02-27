¼±¿ìÀç´ö, ¼ºÃßÇà ÁÖÀå±Û ³ª¿Í¡¦¡°¡®ÁË¿Í¹ú¡¯ ÃÔ¿µ ´ç½Ã¡± ÁÖÀå

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|¡ã 27ÀÏ ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘¹è¿ì ¼±¿ìÀç´ö ¼ºÃßÇà °í¹ß’ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÇ¸ç ¼±¿ìÀç´öÀÌ ¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù. MBCÄ¸Ã³.
Áß°ß ÅÅ·±Æ® ¼±¿ìÀç´öÀÌ ¼ºÃßÇàÀ» Çß´Ù´Â ÁÖÀåÀ» ´ãÀº ±ÛÀÌ °ÔÀçµÅ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
27ÀÏ ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘¹è¿ì ¼±¿ìÀç´ö ¼ºÃßÇà °í¹ß’ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù. ÀÌ ±ÛÀ» °Ô½ÃÇÑ ±Û¾´ÀÌ´Â “2003³â, ¸¸ 23»ìÀÇ ¿©¸§ÀÌ¾ú´Ù. ´ç½Ã MBC ‘ÁË¿Í ¹ú’ Á¶¿¬Ãâ·Î ÀÏÇÏ´ø Áß ¼±¿ìÀç´öÀ¸·ÎºÎÅÍ ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±Û¾´ÀÌ´Â “¸çÄ¥ ¿¬¼Ó ¹ã»ù ÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í µåµð¾î ÇÑ ÆíÀÇ ÃÔ¿µÀ» ³¡³»°í »õº®¿¡ ±Í°¡¸¦ ÇÏ¸ç ÁÖ¿ä Ãâ¿¬Áø¿¡°Ô ‘¼ö°íÇÏ¼Ì½À´Ï´Ù’¶ó°í ¹®ÀÚ¸¦ º¸³Â´Ù. ±× ¶§ ¼±¿ìÀç´ö¿¡°Ô¼ ‘¿Àºü¶û ´ÙÀ½¿¡ ¼ÒÁÖ ÇÑ ÀÜ ÇÏÀÚ’°í ´äº¯ÀÌ ¿Ô´Ù”°í »óÈ²À» ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î ±Û¾´ÀÌ´Â ¼±¿ìÀç´öÀÌ ÀÌÈÄ °³ÀÎÀûÀ¸·Î ¿¬¶ô¿Í ¼úÀÚ¸®¿¡ ºÒ·Á³ª°¬°í ¼±¿ìÀç´ö°ú ¸Å´ÏÀú±îÁö ¼ÂÀÌ¼ ÇÔ²² ³ë·¡¹æ¿¡ °¬´Ù°¡ ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
±Û¾´ÀÌ´Â ¼±¿ìÀç´öÀÌ ³ë·¡¹æ¿¡¼ ¼ºÃßÇà ¹× À¯»ç¼ºÇàÀ§¸¦ °¿äÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±Û¾´ÀÌ´Â “15³âÀÌ ´Ù µÇ¾î°¡´Â Áö±Ýµµ »ý»ýÇÑ ±â¾ïÀÌ´Ù. ±× ÈÄ·Îµµ ¿¬¶ôÀÌ ÇÑµ¿¾È ²÷ÀÓ¾øÀÌ ¿Ô´Ù”¸ç “»õº® ÇÑ¹ãÁß¿¡ ¼ú¸¶½Ã°íµµ ÀüÈÇÏ°í, º»ÀÎ ÇÚµåÆùÀ¸·Î ÇØ¼ ¾È ¹ÞÀ¸¸é ´Ù¸¥ »ç¶÷ ¹øÈ£·Î ÀüÈ¸¦ Çß´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇöÀç ÇØ´ç °Ô½Ã¹°Àº »èÁ¦µÈ »óÅÂ·Î °Ô½Ã¹° ¼Ó ³»¿ëÀÌ »ç½ÇÀÎÁö´Â ¾ÆÁ÷ ¹àÇôÁø ¹Ù°¡ ¾øÀÌ ÀÇÈ¤¸¸ Á¦±âµÈ »óÅÂ´Ù.
ÇÑÆí ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº ÀÌ °°Àº »ç½Ç¿¡ ´ëÇØ “È®ÀÎÇØ º¸°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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