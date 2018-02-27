°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.27 È­ 22:20
¿¬¿¹/½Ã»ç
ÀüÇö¹«, ºÒ¹ýÁÖÂ÷ Â÷·® º¸´Ï ¡®¾ï¼Ò¸®¡¯ Àý·Î¡¦º¥Æ²¸®¿¡ ·£µå·Î¹ö±îÁö
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÀüÇö¹«¿Í ÇÑÇýÁøÀÇ ¿­¾Ö ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥ ÀüÇö¹«°¡ ÇÑÇýÁøÀÇ Áý¿¡ ¹æ¹®ÇÏ¸ç Àå¾ÖÀÎÁÖÂ÷±¸¿ª¿¡ ºÒ¹ý ÁÖÂ÷Çß´ø Â÷·®µµ ÇÔ²² ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù. Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® Ä¸Ã³.

 

ÀüÇö¹«¿Í ÇÑÇýÁøÀÇ ¿­¾Ö ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥ ÀüÇö¹«°¡ ÇÑÇýÁøÀÇ Áý¿¡ ¹æ¹®ÇÏ¸ç Àå¾ÖÀÎÁÖÂ÷±¸¿ª¿¡ ºÒ¹ý ÁÖÂ÷Çß´ø Â÷·®µµ ÇÔ²² ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

27ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ÀüÇö¹«¿Í ÇÑÇýÁøÀÇ µ¥ÀÌÆ® ÇöÀåÀ» º¸µµÇÏ¸ç ÀüÇö¹«ÀÇ Â÷·®ÀÌ º¥Æ²¸®¿Í ·£µå·Î¹ö Â÷·®ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÀüÇö¹«°¡ ¼ÒÀ¯ÇÑ º¥Æ²¸® Â÷·®Àº º¥Æ²¸® ÄÁÆ¼³ÙÅ» GT·Î, °¡°Ý´ë´Â 2¾ï ÁßÈÄ¹ÝÀÌ´Ù. º¥Æ²¸® ¿Ü¿¡ ·£µå·Î¹öÀÇ ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ¿ª½Ã ÀüÇö¹« ¼ÒÀ¯ÀÇ Â÷·®À¸·Î ÇØ´ç ¸ðµ¨Àº 1¾ï ÈÄ¹Ý´ë·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ³¯ ÀüÇö¹«ÀÇ ¿­¾Ö¼³ÀÌ³ª ÀüÇö¹« ¼ÒÀ¯ÀÇ Â÷·®º¸´Ù ´õ ÁÖ¸ñ¹ÞÀº ÀÌ½´´Â ÀüÇö¹«ÀÇ Àå¾ÖÀÎÁÖÂ÷±¸¿ª ºÒ¹ý ÁÖÂ÷¿´´Ù. ÀüÇö¹«´Â º¥Æ²¸®¿Í ·£µå·Î¹ö¸¦ ¸ô°í¿Í ÇÑÇýÁøÀÌ »ç´Â ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö ³» Àå¾ÖÀÎÁÖÂ÷±¸¿ª¿¡ ÁÖÂ÷Çß´ø °Í.

ÇØ´ç »ç½ÇÀÌ ³í¶õÀÌ µÇÀÚ ÀüÇö¹«´Â ¼Ò¼Ó»ç SM C&C¸¦ ÅëÇØ “±ÝÀÏ ¿ÀÀü Â÷·®ÀÌ Àå¾ÖÀÎ ÁÖÂ÷±¸¿ª¿¡ ÁÖÂ÷µÇ¾îÀÖÀ½À» È®ÀÎÇß´Ù. ÀüÇö¹«´Â º»ÀÎÀÇ Àß¸øÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ°í ±íÀÌ ¹Ý¼º Áß”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • È«¼±ÁÖ, ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥ ¡®ÀÌÀ±ÅÃ ¼º¹üÁË Á¶·ÂÀÚ¡¯ Æø·Î...¡°³Ê ÇÏ³ª Èñ»ýÇÏ¸é ÆíÇÏ´Ù¡± °­¿ä
  • ÃÖÀÏÈ­, ¼ºÃßÇà ÀÚÁø °í¹é ¡°°Ì³ª¼­ »ç°ú ¸øÇØ¡±¡¦ºÒ°ú ¾ó¸¶ Àü ±³¼ö ÀÓ¿ë, ¼¼Á¾´ë ÀÔÀåÀº?
  • ¡®±¹¾Ç°í ¼Ò³à¡¯ ½ºÅÚ¶ó °¡¿µ, µ¥ºß ÀÌÈÄ °íÃæ Åä·Î¡¦¡°°¡Á·µéÀÌ »óÃ³¸¸ ¹Þ¾Æ¡±
  • ¡®Áý½Ã¿©ÀÎ¡¯ ¾ÆÀÌºñ, ¹«´ë°øÆ÷Áõ »ý±ä ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡®»ç»ýÈ° ³í¶õ¡¯ÀÇ Áø½Ç
  • ½Ã»ç¸¸È­°¡ ¹ÚÀçµ¿ È­¹éÀÇ Ãæ°ÝÀû ¼ºÃßÇà ¹ß¾ð¡¦¡°³Ê ¸ÀÀÖ°Ô »ý°å´Ù¡± Æø·Î ³ª¿Í
    • È«¼±ÁÖ, ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥ ¡®ÀÌÀ±ÅÃ ¼º¹üÁË Á¶·ÂÀÚ¡¯ Æø·Î...¡°³Ê ÇÏ³ª Èñ»ýÇÏ¸é ÆíÇÏ´Ù¡± °­¿ä È«¼±ÁÖ, ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥ ¡®ÀÌÀ±ÅÃ ¼º¹üÁË Á¶·ÂÀÚ¡¯ Æø·Î...¡°³Ê ÇÏ³ª Èñ»ýÇÏ¸é ÆíÇÏ´Ù¡± °­¿ä
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ÃÖÀÏÈ­, ¼ºÃßÇà ÀÚÁø °í¹é ¡°°Ì³ª¼­ »ç°ú ¸øÇØ¡±¡¦ºÒ°ú ¾ó¸¶ Àü ±³¼ö ÀÓ¿ë, ¼¼Á¾´ë ÀÔÀåÀº?
    2
    ¡®±¹¾Ç°í ¼Ò³à¡¯ ½ºÅÚ¶ó °¡¿µ, µ¥ºß ÀÌÈÄ °íÃæ Åä·Î¡¦¡°°¡Á·µéÀÌ »óÃ³¸¸ ¹Þ¾Æ¡±
    3
    ½Ã»ç¸¸È­°¡ ¹ÚÀçµ¿ È­¹éÀÇ Ãæ°ÝÀû ¼ºÃßÇà ¹ß¾ð¡¦¡°³Ê ¸ÀÀÖ°Ô »ý°å´Ù¡± Æø·Î ³ª¿Í
    4
    ¹Ú±ÙÇý, 30³â ¼±°íµÇ¸é Ãâ¼Ò ¶§ ³ªÀÌ´Â? ¡®96¼¼¡¯¡¦¡°±³µµ¼Ò°¡ »çÀú µÉ ÆÇ¡±
    5
    [¼Óº¸] °ËÂû, ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É Â¡¿ª 30³â, ¹ú±Ý 1185¾ï ¿ø ±¸Çü¡¦¡°¿Â ±¹¹Î ±â¸¸ÇØ¡±
    6
    ¹æÅº¼Ò³â´Ü Ä³¸¯ÅÍ ¡®BT21¡¯ »óÇ° ¿Â¶óÀÎ 3Â÷ Ãâ½Ã¡¦4Â÷ Ãâ½Ã´Â ¾ðÁ¦?
    7
    ¼±¿ìÀç´ö, ¼ºÃßÇà ÁÖÀå±Û ³ª¿Í¡¦¡°¡®ÁË¿Í¹ú¡¯ ÃÔ¿µ ´ç½Ã¡± ÁÖÀå
    8
    ÇÑ±¹ÅäÁöÁÖÅÃ°ø»ç, ±¼È­ ÅÂÈ­°­º¯¿¡ 1879°¡±¸ °ø°øÁÖÅÃ ÃßÁø
    9
    ¸ÇÀ¯, È¨±¸Àå¿¡¼­ Ã¿½Ã »ó´ë·Î 2-1 ¿ªÀü¡¦³¯¾Æ´Ù´Ñ ·çÄ«Äí 1µæÁ¡ 1µµ¿ò
    10
    ±ÝÈ£Å¸ÀÌ¾î, ³ë»ç ÇÕÀÇ ³­Ç×¿¡ ÁÖ°¡µµ Èçµé¡¦¹ýÁ¤°ü¸®Çà ¼±ÅÃÇÒ±î
    °æÁÖ¼¼°è¹®È­¿¢½ºÆ÷ ±â³ä°ü, ¿À´Â 4¿ù ÁØ°ø
    ÀåÀº¿µ »çÁø°¡ Ã¹ °³ÀÎÀü 28ÀÏ ½ÃÀÛ
    ¿ï»ê¹Ú¹°°ü 28ÀÏ ¹«·á¿µÈ­ »ó¿µÈ¸ ¸¶·Ã
    »ýµ¿ÇÏ´Â º½, ±èÃ¢ÇÑ ¼­¿ï¼­ °³ÀÎÀü
    ÀÏÁ¦°­Á¡±â, ¿ï»ê ¹ÎÃÊµéÀÇ »î Ãã¡¤³ë·¡·Î ¸¸³­´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr