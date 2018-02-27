¡®ÀÎÇüÀÇÁý¡¯ ÀÌÀºÇü, ¿Õºû³ª¿¡°Ô »´¸Â°í µµ¸®¾î »ç°ú¡¦¾ÈÇÏ¹«ÀÎ Çàµ¿¿¡ Àº±âÅÂ °í½É

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27ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS 2TV ÀÏÀÏµå¶ó¸¶ ‘ÀÎÇüÀÇ Áý’¿¡¼ ÀÌÀçÁØ(ÀÌÀºÇü ºÐ)ÀÌ Àº°æÇý(¿Õºû³ª ºÐ)ÀÇ µµº®À» ¹«¸¶ÇÏ´Â Àå¸éÀÌ ¹æ¼ÛµÆ´Ù.
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