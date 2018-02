울산지역 대학가 ‘OT’서 성폭력 예방교육 실시

▲ 27일 울산대학교에서 공과대학 오리엔테이션이 진행됐다. 이날 신입생을 대상으로 성폭력 예방교육이 진행됐다.



울산대학교는 지난 13일부터 27일까지 단과대학별로 신입생 오리엔테이션을 진행했다. 기존 1박2일간 교외에서 진행하던 오리엔테이션은 올해부터 하루 동안 교내에서 진행하는 것으로 바뀌었다. 과도한 음주로 벌어지는 사건사고를 예방하기 위해 선·후배 인사, 교수 소개, 이용자 교육 등 대학생활에 도움이 되는 방향으로 진행됐다.



최근 들어 성폭력 피해를 폭로하는 ‘미투’(Me Too) 운동이 사회전반으로 확산되면서 신입생들에게 경각심을 주기 위해 전문 강사를 초빙해 성희롱·성폭력 예방교육도 60분간 진행했다. 학교 내 학생상담센터를 운영해 성희롱과 성폭행 상담 및 예방활동도 강화하고 있다.



울산과학대학교도 27일 동부캠퍼스 청운체육관에서 신입생 오리엔테이션을 열었다. 이틀간 진행되는 오리엔테이션에서는 성폭력 예방교육이 진행됐다.



성폭력 예방교육은 성인 남녀가 많이 모인 대학인만큼 성적자기결정권, 데이트 성폭력, 성인지감수성 점검, 성폭력 예방 및 대처법 등의 교육이 진행됐다.



이어진 안전사고 예방교육에서는 지난 2014년 2월에 경주에서 발생한 부산 모대학의 오리엔테이션 사고를 상기하는 것으로 시작됐다.



