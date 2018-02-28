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¡®¿ï»ê´ë°ø¿ø È¯°æ¿¡³ÊÁö°ü Å°Áî Å×¸¶ÆÄÅ© ¸®´º¾ó °ø»ç¡¯ ÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇØ Å»¶ôÇÑ A»ç´Â ¿ï»ê½Ã¼³°ø´Ü ÀÌ»çÀå°ú °ø»ç¸¦ ³«Âû¹ÞÀº B»ç °ü°èÀÚ, ºÒÆ¯Á¤ Æò°¡À§¿ø µîÀ» °ËÂû¿¡ °í¹ßÇß´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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