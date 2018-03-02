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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.2 ±Ý 22:02
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¹æÅº¼Ò³â´Ü Á¦ÀÌÈ©...Ã¹ ¹Í½ºÅ×ÀÌÇÁ.¾ÆÀÌÆª½º 63°³±¹ 1À§¡°¹Í½ºÅ×ÀÌÇÁ ¹ßÇ¥ Å« ²Þ¡¦¹æÅº µ¥ºß ¶§º¸´Ù ¶³¸®°í ±äÀåµÆ´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹æÅº¼Ò³â´Ü Á¦ÀÌÈ© [¿¬ÇÕ´º½º ÀÚ·á»çÁø]

±×·ì ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀÇ Á¦ÀÌÈ©(º»¸í Á¤È£¼®·24)ÀÌ Ã¹ ¹Í½ºÅ×ÀÌÇÁ¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.

2ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç ºòÈ÷Æ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡ µû¸£¸é Á¦ÀÌÈ©Àº ÀÌ³¯ 0½Ã ¹æÅº¼Ò³â´Ü °ø½Ä SNS(»çÈ¸°ü°è¸Á¼­ºñ½º)¿Í »ç¿îµåÅ¬¶ó¿ìµå µî¿¡ ¹Í½ºÅ×ÀÌÇÁ ‘È£ÇÁ ¿ùµå’(Hope World)ÀÇ À½¿ø°ú Å¸ÀÌÆ²°î ‘µ¥ÀÌµå¸²’(Daydream·¹éÀÏ¸ù)ÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À¸¦ °ø°³Çß´Ù.

ÀÌ ¾Ù¹üÀº °ø°³¿Í ÇÔ²² ¹Ì±¹, ¿µ±¹, Ä³³ª´Ù, ºê¶óÁú, È£ÁÖ µî ¼¼°è 63°³ ±¹°¡ÀÇ ¾ÆÀÌÆª½º ‘Åé ¾Ù¹ü’ Â÷Æ® 1À§¿¡ ¿À¸£¸ç ÇÑ±¹ ¼Ö·Î °¡¼ö·Î´Â ÃÖ´Ù ±â·ÏÀ» ³Â´Ù. ¶Ç ‘µ¥ÀÌµå¸²’(¹éÀÏ¸ù)Àº ÇÉ¶õµå, ·ç¸¶´Ï¾Æ, ½½·Îº£´Ï¾Æ, ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª, º£Æ®³² µî 7°³ Áö¿ª ¾ÆÀÌÆª½º ‘Åé ¼Û’ Â÷Æ® Á¤»óÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.

¹Í½ºÅ×ÀÌÇÁ´Â ºñ»ó¾÷Àû ¸ñÀûÀ¸·Î Á¦ÀÛÇØ ¹«·á·Î ¹èÆ÷ÇÏ´Â À½¹ÝÀ¸·Î, ¹æÅº¼Ò³â´Ü¿¡¼­´Â ¸â¹ö RMÀÌ 2015³â 3¿ù, ½´°¡°¡ ‘¾î°Å½ºÆ® µð’(Agust D)¶õ ÀÌ¸§À¸·Î 2016³â 8¿ù °¢°¢ ¹Í½ºÅ×ÀÌÇÁ¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

Á¦ÀÌÈ©ÀÌ ¼±º¸ÀÎ ‘È£ÇÁ ¿ùµå’´Â ÀÚ½ÅÀÌ ´À³¢°í »ý°¢ÇÑ ¼ÖÁ÷ÇÑ °¨Á¤µéÀ» °¡°¨ ¾øÀÌ ´ãÀº ¾Ù¹üÀÌ´Ù. À½¾ÇÀ¸·Î Èñ¸Á°ú ¿ë±â¸¦ ÁÖ°í ½ÍÀº Á¦ÀÌÈ©ÀÇ Áø½É°ú Æ¯À¯ÀÇ ¹à°í ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿¡³ÊÁö°¡ ´ã°å´Ù.

±×Áß ‘µ¥ÀÌµå¸²’(¹éÀÏ¸ù)Àº Á¦ÀÌÈ©ÀÌ ¾Æ´Ñ Æò¹üÇÑ ‘Á¤È£¼®’À¸·Î µ¹¾Æ°¡ Çö½ÇÀûÀ¸·Î ºÒ°¡´ÉÇÏÁö¸¸ °æÇèÇÏ°í ½ÍÀº ¿©·¯ ²ÞÀ» »ó»óÇÑ ³ë·¡´Ù. ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â È­·ÁÇÑ »ö°¨°ú ´Ù¾çÇÑ ¹è°æÀ» ÇÕ¼ºÇØ ±×ÀÇ ²ÞÀ» ÆÇÅ¸ÁöÇÑ ´À³¦À¸·Î Ç®¾î³Â´Ù.

ÀÌ ¹Û¿¡µµ ¾Ù¹ü¿¡´Â ‘È£ÇÁ ¿ùµå’, ‘P.O.P’(Piece Of Peace) ÆÄÆ®.1, ‘º£ÀÌ½º ¶óÀÎ’(Base Line), ‘¿¡¾îÇÃ·¹ÀÎ’(Airplane) µî ÃÑ 7Æ®·¢ÀÌ ´ã°å´Ù.

Á¦ÀÌÈ©Àº 2ÀÏ V¶óÀÌºê¸¦ ÅëÇØ “Àú¸¸ÀÇ À½¾Ç »ö±òÀ» ´ãÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¹Í½ºÅ×ÀÌÇÁ¸¦ ³»´Â °ÍÀÌ °¡Àå Å« ²ÞÀÌ¾ú°í, À½¾ÇÀ» ÅëÇØ ¸¹Àº ºÐ²² Á¦ ÀÌ¾ß±â¸¦ µé·Áµå¸®°í ½Í¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “1³â ³Ñ°Ô ¹Í½ºÅ×ÀÌÇÁ¸¦ ÁØºñÇØ ¿À´Ã °ø°³Çß´Âµ¥, ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀ¸·Î µ¥ºßÇÒ ¶§º¸´Ù ´õ ¶³¸®°í ±äÀåµÆ´Ù”¸ç “¹Í½ºÅ×ÀÌÇÁ¸¦ ±â´Ù·Á ÁÖ½Ã°í ÀÀ¿øÇØ ÁÖ½Å ÆÒµé²² °¨»çµå¸®°í ´õ ¿Ïº®ÇÏ°í ³ë·ÂÇÏ´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ®°¡ µÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.   ¿¬ÇÕ´º½º

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    4
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    ÇãÁ¤¹ÎÀÌ ¹àÈù ¹®Â÷ÀÏµå ÇØÃ¼ ÀÌÀ¯´Â? ¡°¾î¸¥µéÀÇ Àå³­¿¡ ÇØÃ¼µÅ¡±
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