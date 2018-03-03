|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ¹ÚÀçÇöÀÇ ¿þµùÈº¸ / »çÁøÁ¦°ø=ÇØÇÇ¸Þ¸®µåÄÄÆÛ´Ï,¿øÆÄÀÎµ¥ÀÌ½ºÆ©µð¿À,¿þµùµð·ºÅÍ ºÀµå
MBC ‘½ÅºñÇÑ TV ¼ÇÁ¶óÀÌÁî’ ¹è¿ì ¹ÚÀçÇö(39)ÀÌ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸°´Ù.
½ÅºÎ´Â 16»ì ¿¬ÇÏÀÇ Á÷ÀåÀÎÀÌ´Ù.
ÀÌµéÀÇ °áÈ¥Àº Á¤¸» '¼ÇÁ¶óÀÌÁî'ÀÌ´Ù
µÎ »ç¶÷Àº ÁöÀÎÀ» ÅëÇØ ÀÚ¿¬½º·´°Ô Ä£ºÐÀ» ½×¾Æ ¿¾Ö 6°³¿ù ¸¸¿¡ °áÈ¥À» °á½ÉÇÏ¿´°í °áÈ¥½Ä¿¡ ¾Õ¼ ÀÓ½Å ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö¸ç ¸¹Àº ÀÌµéÀ» '¼ÇÁ¶óÀÌÁî'ÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
±×´Â ¾Õ¼ ÇÑ ÀÎÅÍºä¸¦ ÅëÇØ “¿¹ºñ ½ÅºÎ´Â ³ªÀÌ°¡ ¾î¸®Áö¸¸ ¿äÁò ÀþÀº Ä£±¸ °°Áö ¾Ê°Ô ¼ÓÀÌ ±í´Ù”¸ç “¸¶À½ÀÌ ²ø·Á °áÈ¥À» °á½ÉÇß´Ù”°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí »çÈ¸´Â ÄÚ¹Ìµð¾ð Á¤Àº¼÷ÀÌ, Ãà°¡´Â Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ¹Ù³ª³ªÀÇ Á¶ÀçÇüÀÌ ¸Ã´Â´Ù.
¶Ç °áÈ¥½Ä¿¡´Â ‘¼ÇÁ¶óÀÌÁî’ µ¿·á ¹è¿ìµéÀÌ ¸ðµÎ Âü¼®ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ¿À¸¥ ½Ã°£ ¹æ¼ÛµÈ ÇÁ·Î±×·¥´ä°Ô ²ö²öÇÑ µ¿·á¾Ö¸¦ °ú½ÃÇÑ´Ù°í ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >