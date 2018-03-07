PD¼öÃ¸, ¿µÈ­°¨µ¶ ±è±â´öÀÇ Ãß¾ÇÇÑ ¹Î³¸ ¼Ó¼ÓµéÀÌ...½ÉÁö¾î ¸Å´ÏÀú±îÁö

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MBC PD¼öÃ¸¿¡¼ ±è±â´ö °¨µ¶, ¹è¿ì Á¶ÀçÇöÀÇ °ËÀº ¹Î³¸À» ¼Ó¼ÓµéÀÌ ¹æ¼ÛÇß´Ù.
¹æ¼Û¿¡¼ ÇÇÇØ ¿©¹è¿ìµéÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ±è±â´ö °¨µ¶ÀÇ ¼ºÆøÇàÀ» ½ÃµµÇß´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù.
±è±â´ö °¨µ¶Àº ÀÚ½ÅÀ» Ä³½ºÆÃÇÑÈÄ °³ÀÎÀûÀ¸·Î ºÒ·¯³» ½ºÅ²½±À» ½ÃµµÇÏ´Â µî Â÷¸¶ ÀÔ¿¡ ´ãÁö ¸øÇÒ ÆøÇàÀ» °¡Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
½ÉÁö¾î ¼º°ü°Ô¸¦ ¸ñ°ÝÇÏ°Ô µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÇÇÇØ ¿©¹è¿ì´Â °á±¹ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß°í ±× ÀÏ·Î ¿µÈ¸¦ °è¼Ó ÃÔ¿µÀ» ÇØ¾ß µÉÁö ¸»Áö ½É°¢ÇÏ°Ô °í¹ÎÀ» ÇØ¾ß Çß´Ù°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ Á¶ÀçÇö¾¾ÀÇ °æ¿ì ÃÔ¿µÁß¿¡ ¿©¹è¿ì ÀÚ½ÅÀÌ ¹°í ÀÖ´Â ¼÷¼Ò·Î µé¾î¿Í Å°½º¸¦ ½ÃµµÇÏ´Â µî ÆøÇàÀ» Çß´Ù´Â Ãæ°ÝÀûÀÎ »ç½Çµµ ¸»Çß´Ù.
½ÉÁö¾î Á¶ÀçÇö¾¾ÀÇ ¸Å´ÏÀúµµ ÀÌ ¿©¹è¿ì¿¡°Ô Çù¹ÚÀ» ÅëÇØ ¼º°ü°è¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â µî ´ç½Ã °øÆ÷½º·¯¿î »óÈ²À» Áõ¾ðÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ´ç½Ã °ü·Ã ¿©¼º´ÜÃ¼¿¡ µµ¿òÀ» ¿äÃ»ÇßÁö¸¸ ÀüÇô µµ¿òÀ» ¹ÞÁö ¸øÇß´Ù°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ±è±â´ö °¨µ¶, ¹è¿ì Á¶ÀçÇöÀÇ Ãæ°ÝÀûÀÎ ¹Î³¸À» ¼Ó¼ÓµéÀÌ ¹æ¼ÛµÇ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
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