°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.7 ¼ö 10:44
¿¬¿¹/½Ã»ç
PD¼öÃ¸, ¿µÈ­°¨µ¶ ±è±â´öÀÇ Ãß¾ÇÇÑ ¹Î³¸ ¼Ó¼ÓµéÀÌ...½ÉÁö¾î ¸Å´ÏÀú±îÁö
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã PD¼öÃ¸ '°ÅÀå ¿µÈ­°¨µ¶ ±è±â´öÀÇ ¹Î³¸' ¹æ¼ÛÈ­¸é Ä¸Ã³

MBC PD¼öÃ¸¿¡¼­ ±è±â´ö °¨µ¶, ¹è¿ì Á¶ÀçÇöÀÇ °ËÀº ¹Î³¸À» ¼Ó¼ÓµéÀÌ ¹æ¼ÛÇß´Ù.

¹æ¼Û¿¡¼­ ÇÇÇØ ¿©¹è¿ìµéÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ±è±â´ö °¨µ¶ÀÇ ¼ºÆøÇàÀ» ½ÃµµÇß´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù.

±è±â´ö °¨µ¶Àº ÀÚ½ÅÀ» Ä³½ºÆÃÇÑÈÄ °³ÀÎÀûÀ¸·Î ºÒ·¯³» ½ºÅ²½±À» ½ÃµµÇÏ´Â µî Â÷¸¶ ÀÔ¿¡ ´ãÁö ¸øÇÒ ÆøÇàÀ» °¡Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.

½ÉÁö¾î ¼º°ü°Ô¸¦ ¸ñ°ÝÇÏ°Ô µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÇÇÇØ ¿©¹è¿ì´Â °á±¹ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß°í ±× ÀÏ·Î ¿µÈ­¸¦ °è¼Ó ÃÔ¿µÀ» ÇØ¾ß µÉÁö ¸»Áö ½É°¢ÇÏ°Ô °í¹ÎÀ» ÇØ¾ß Çß´Ù°í ¸»Çß´Ù.

¶ÇÇÑ Á¶ÀçÇö¾¾ÀÇ °æ¿ì ÃÔ¿µÁß¿¡ ¿©¹è¿ì ÀÚ½ÅÀÌ ¹­°í ÀÖ´Â ¼÷¼Ò·Î µé¾î¿Í Å°½º¸¦ ½ÃµµÇÏ´Â µî ÆøÇàÀ» Çß´Ù´Â Ãæ°ÝÀûÀÎ »ç½Çµµ ¸»Çß´Ù.

½ÉÁö¾î Á¶ÀçÇö¾¾ÀÇ ¸Å´ÏÀúµµ ÀÌ ¿©¹è¿ì¿¡°Ô Çù¹ÚÀ» ÅëÇØ ¼º°ü°è¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â µî ´ç½Ã °øÆ÷½º·¯¿î »óÈ²À» Áõ¾ðÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ´ç½Ã °ü·Ã ¿©¼º´ÜÃ¼¿¡ µµ¿òÀ» ¿äÃ»ÇßÁö¸¸ ÀüÇô µµ¿òÀ» ¹ÞÁö ¸øÇß´Ù°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­ ±è±â´ö °¨µ¶, ¹è¿ì Á¶ÀçÇöÀÇ Ãæ°ÝÀûÀÎ ¹Î³¸À» ¼Ó¼ÓµéÀÌ ¹æ¼ÛµÇ¾ú´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ±è±â´ö ¡®³ª»Û³²ÀÚ¡¯ Ãâ¿¬ÇÑ ½ÅÀÎ¹è¿ìÀÇ °í¹é¡¦¡°¶°¿Ã¸®¸é ²ûÂïÇØ¡±
  • °³ÇÐ ¾ÕµÎ°í ¹Ý¹èÁ¤ È®ÀÎÀº ¾îµð¼­?¡¦³ªÀÌ½º ÇÐºÎ¸ð¼­ºñ½º ÅëÇØ È®ÀÎ °¡´É
  • ¡®7°øÁÖ¡¯ ÀÌ¿µÀ¯, ÀÓ½Ã¿Ï°ú »çÀÌÆÇ µ¿ÇàÇÑ ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°»çÀÌÆÇ¿¡¼­ ½Ã¿Ï ¿Àºü¿Í¡±
  • °³±×°è ¹ÌÅõ Æø·Î ³ª¿Í ¡°°¡ÇØÀÚ´Â 82³â»ý Áö»óÆÄ °øÃ¤ °³±×¸Ç¡±
  • ¡®È¿¸®³×¹Î¹Ú2¡¯ Á¤¼®¿ë, ¿ÃÇØ´Â ¹ÌÈ¥ ¹þ¾î³¯±î?¡¦¡°¿ÃÇØ´Â ²À °áÈ¥ÇÏ°í ½Í´Ù¡±
    • ±è±â´ö ¡®³ª»Û³²ÀÚ¡¯ Ãâ¿¬ÇÑ ½ÅÀÎ¹è¿ìÀÇ °í¹é¡¦¡°¶°¿Ã¸®¸é ²ûÂïÇØ¡± ±è±â´ö ¡®³ª»Û³²ÀÚ¡¯ Ãâ¿¬ÇÑ ½ÅÀÎ¹è¿ìÀÇ °í¹é¡¦¡°¶°¿Ã¸®¸é ²ûÂïÇØ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    °³±×°è ¹ÌÅõ Æø·Î ³ª¿Í ¡°°¡ÇØÀÚ´Â 82³â»ý Áö»óÆÄ °øÃ¤ °³±×¸Ç¡±
    2
    PD¼öÃ¸, ¿µÈ­°¨µ¶ ±è±â´öÀÇ Ãß¾ÇÇÑ ¹Î³¸ ¼Ó¼ÓµéÀÌ...½ÉÁö¾î ¸Å´ÏÀú±îÁö
    3
    ¾ð·Ð»ç °£ºÎ, ÀåÃæ±â¿¡°Ô ¹®ÀÚ º¸³» ¡°¿ì¸®´Â Ç÷¸Í¡±¡¦Áö»óÆÄ3»ç ´º½ºµµ ¹Ì¸® ¹Þ¾Æ
    4
    ¾ÈÈñÁ¤¡¤Á¶¹Î±â¡¤Á¶ÀçÇö ¾Ë°íº¸´Ï ´Ù 65³â»ý µ¿°©³»±â?¡¦¡°¹«¼­¿î ¿ì¿¬¡±
    5
    ±è±â´ö, °ú°Å ¾ðÇà ¾î¶®±â¿¡?¡¦¡®³ª»Û³²ÀÚ¡¯ Ãâ¿¬ÇÑ ¹è¿ì ¡°±è±â´ö¿¡°Ô ¡®¿©ÀÚ´Â Ã¢³à¡¯¡±
    6
    ¡®È­À¯±â¡¯ È«ÀÚ¸Å, °ú°Å¿¡µµ ÇÑ Â÷·Ê Ç¥Àý ÀÇÈ¤¡¦¡°¡®ÃÖ°íÀÇ »ç¶û¡¯ ¶§µµ Ç¥Àý ³í¶õ¡±
    7
    ¡®°³±×¸Ç ¹ÌÅõ¡¯ °³±×°è ¼ºÆø·Â ¡®½É°¢¡¯ °æ°í ÀÌ¹Ì ³ª¿Í¡¦¡°¿Ê ¹þ°í ¿ô±â¶ó´õ¶ó¡±
    8
    ±èÁöÀº Á¤¹«ºñ¼­, ¾ÈÈñÁ¤ ¼ºÆøÇà Æø·Î ¡°³»°¡ ÀØ¾î¾ßÇÏ´Â±¸³ª¡¦±×·¯³ª ÀØÁö ¾Ê°í Æø·ÎÇÒ °Í¡±
    9
    '#¹ÌÅõ' ¿îµ¿¿¡ ´ëÀÀÃ¥? ³²¼ºµé, "Ææ½º·ê"...°©·ÐÀ»¹Ú
    10
    ¡®³ª»Û³²ÀÚ¡¯ Á¶ÀçÇö, ÀÜÀÎÇÑ Àå¸é ÃÔ¿µ ÀçÃËÇÑ ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°³­ ³Ê¹« ÁÁ´õ¶ó¡±
    Å¬·¡½Ä °¨»ó°ú À½¾ÇÀÇ ¿ª»çÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÑÀÚ¸®¼­
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 8¿ù 5ÀÏ~)
    ¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü 10ÀÏ ¡®¿ïÁÖ½Ã³×¸¶¡¯ ¸¶·Ã
    ±¹¸³¹ß·¹´Ü ¡®ÁöÁ©¡¯, 14~15ÀÏ °æÁÖ°ø¿¬
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 3¿ù 2ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr