'#¹ÌÅõ' ¿îµ¿¿¡ ´ëÀÀÃ¥? ³²¼ºµé, "Ææ½º·ê"...°©·ÐÀ»¹Ú

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.7 ¼ö 10:44
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

ÃÖ±Ù ÀÚ½ÅÀÇ ¼ºÆøÇà, ¼ºÃßÇà µî ÇÇÇØ»ç½ÇÀ» ¹àÈ÷´Â '#¹ÌÅõ’ ¿îµ¿ÀÌ È®»êµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ 'Ææ½º·ê'ÀÌ µîÀåÇß´Ù.

'Ææ½º·ê’ÀÌ¶õ Áö³­ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ¿¡ Âü¼®ÇÑ ¸¶ÀÌÅ© Ææ½º ¹Ì±¹ ºÎÅë·ÉÀÌ 2002³â ¹Ì±¹ ÀÇÈ¸Àü¹®Áö ´õÈú¿¡ ¹àÈù Ã¶Ä¢ÀÌ´Ù. 

±× ¶æÀ» º¸¸é ¾Æ³»°¡ ¾Æ´Ñ ´Ù¸¥ ¿©¼º°ú ´ÜµÑÀÌ ½Ä»çÇÏÁö ¾Ê°í ¾Æ³»°¡ ¿·¿¡ ¾øÀ¸¸é ¼úÀÚ¸®¿¡µµ °¡Áö ¾Ê´Â´Ù´Â °Ô ÀÌ ·êÀÇ ³»¿ëÀÌ´Ù.

Áö³­ÇØ ¼ºÆø·Â ÇÇÇØ °í¹ß¿îµ¿ÀÎ ‘¹ÌÅõ’(#MeToo·³ªµµ ´çÇß´Ù)°¡ È®»êµÇÀÚ Ææ½º·êÀ» µû¸£´Â ³²¼ºµéÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù°í ¹Ì±¹ÀÇ ÇÑ ¼Ò½ÄÅëÀº ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Ææ½º·êÀÇ Áß¿äÇÑ °ñÀÚ´Â ¾Æ¿¹ ¿©¼º°ú Á¢ÃËÀ» ¿øÃµ Â÷´ÜÇØ ¿ÀÇØ³ª ¹®Á¦ÀÇ ¿©Áö¸¦ ¾ø¾Ö°Ú´Ù´Â °Å´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÀÌ·¯ÇÑ ·ê¿¡ ´ëÇØ ¹Ý´ëÀÇ ÀÇ°ßµµ ¸¸¸¸Ä¡ ¾Ê´Ù.

Ææ½º·êÀÌ »çÈ¸ ³» ¿©¼ºÀÇ ±âÈ¸¸¦ Ãà¼ÒÇÏ°í ¿©¼ºÀ» °í¸³½ÃÅ°´Â °á°ú¸¦ ÃÊ·¡ÇÑ´Ù´Â ¿ì·Á°¡ ±×°ÍÀÌ´Ù.

ÆäÀÌ½ººÏÀÇ ¼Î¸± »÷µå¹ö±× COO(ÃÖ°í¿î¿µÃ¥ÀÓÀÚ)´Â Áö³­´Þ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏ °èÁ¤¿¡ “Ææ½º·êÀº ¿©¼ºµé¿¡°Ô Å« °É¸²µ¹ÀÌ µÉ °Í”ÀÌ¶ó°í °æ°íÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

±×´Â Áö³­ 2ÀÏ ¹Ì±¹ »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ ÄÜÆÛ·±½º¿¡¼­ “¼ºÀûÀÎ ÇÐ´ë¸¦ ¸ØÃß´Â °Í¸¸À¸·Î´Â ÃæºÐÇÏÁö ¾Ê´Ù”¸ç “¿ì¸®´Â ´õ ¸¹Àº ¿©¼ºÀÌ Èû ÀÖ´Â ÀÚ¸®¿¡ ¿À¸£µµ·Ï ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.   

ÇÑÆí ÀÌ°°Àº Ææ½º·êÀÌ ´ëµÎµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ Á¤Ä¡, °æÁ¦, ¹®È­ µî »çÈ¸ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î '¹ÌÅõ'Æø·Î°¡ È®»êµÇ°í ÀÖ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 3¿ù 2ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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