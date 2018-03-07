°¡¼ö °­ÅÂ±¸, µ¥ÀÌÆ®Æø·Â »ç°ú¡¦¡°À½¾ÇÈ°µ¿ ÀáÁ¤ Áß´Ü¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.7 ¼ö 10:44
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.07  
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¹ÂÁö¼Ç °­ÅÂ±¸(28)°¡ °ú°Å ¿¬ÀÎ¿¡°Ô µ¥ÀÌÆ®Æø·ÂÀ» Çà»çÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ÀÎÁ¤ÇÏ¸ç À½¾ÇÈ°µ¿À» Áß´ÜÇÏ±â·Î Çß´Ù.

7ÀÏ °­ÅÂ±¸´Â ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ¿Ã¸° ±Û¿¡¼­ “Àú´Â À½¾Ç°¡ A¾¾¿Í 2012³âºÎÅÍ 2016³â±îÁö 3³â ¹Ý µ¿¾È ¿¬ÀÎ °ü°è¿´À¸¸ç, ±× ±â°£¿¡ ¹ß»ýÇÑ ÀÏ¿¡ ´ëÇØ ÀÎÁ¤ÇÏ°í »ç°úÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×´Â “Áö³­³¯ÀÇ ¾î¸®¼®Àº Çàµ¿À» ±íÀÌ ÈÄÈ¸ÇÑ´Ù”¸ç “A°¡ Àú¿ÍÀÇ ¾ÈÁÁÀº ±â¾ï¿¡¼­ ¹þ¾î³ª È¸º¹ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑµ¿¾È À½¾ÇÈ°µ¿À» ÀáÁ¤ Áß´ÜÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ½è´Ù.

±×·¯¸é¼­ “Á¦ À½¾ÇÀ» µé¾îÁÖ½Å ºÐµé°ú ÇÑ±¹´ëÁßÀ½¾Ç»ó ¼ö»óÀ» ÅëÇØ ÁÁ¾ÆÇØ ÁÖ½Å ºÐµé²² ÁË¼ÛÇÑ ¸¶À½”ÀÌ¶ó¸ç “¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸ÄÑ ÁË¼ÛÇÏ´Ù”°í °í°³¸¦ ¼÷¿´´Ù.

¾Õ¼­ ¿©¼º ¹ÂÁö¼Ç A¾¾´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS(»çÈ¸°ü°è¸Á¼­ºñ½º)¸¦ ÅëÇØ °­ÅÂ±¸°¡ ÀÚ½Å¿¡°Ô À½¶õ¿µ»ó ½ÃÃ» µîÀ» °­¿äÇßÀ¸¸ç ¿¬ÀÎ °ü°è°¡ ³¡³­ µÚ¿¡µµ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¼º°ü°è¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. Æò¼Ò¿¡´Â ¿ÊÂ÷¸²°ú È­Àå, Çàµ¿ÀÌ ¸¶À½¿¡ µéÁö ¾Ê´Â´Ù¸ç Æø¾ðÀ» ÀÏ»ï¾Ò´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

°­ÅÂ±¸´Â ‘Á¦2ÀÇ Á¶µ¿Áø’ÀÌ¶ó´Â Âù»ç¸¦ ¹Þ¾Æ¿Â ¹ÂÁö¼ÇÀ¸·Î, 2013³â A¾¾¿Í ÇÔ²² ¸¸µç ‘µé’ÀÌ¶ó´Â Á¤±Ô¾Ù¹üÀ¸·Î µ¥ºßÇß´Ù. Áö³­´Þ ¿­¸° Á¦15È¸ ÇÑ±¹´ëÁßÀ½¾Ç»ó ½Ã»ó½Ä¿¡¼± ÃÖ±Ù ¾Ù¹ü ‘ºí·ç’·Î ´ë»ó °ÝÀÎ ‘¿ÃÇØÀÇ À½¹Ý’»óÀ» ºñ·ÔÇØ ‘ÃÖ¿ì¼ö Æ÷Å© À½¹Ý’»ó, ‘ÃÖ¿ì¼ö Æ÷Å© ³ë·¡’»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

ÇÑ±¹´ëÁßÀ½¾Ç»ó »ç¹«±¹Àº È¸ÀÇ¸¦ ¼ÒÁýÇØ ÀÌ¹ø »ç°ÇÀ» ¾î¶»°Ô ´Ù·êÁö ³íÀÇ ÁßÀÌ´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

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