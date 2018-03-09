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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.9 ±Ý 11:10
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±è¾îÁØÀÇ ºí·¢ÇÏ¿ì½º, ³ë¼±¿µ ¼±¼ö Ãâ¿¬¡¦"¸ðµÎ°¡ °øÆòÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô ±âÈ¸°¡ ÁÖ¾îÁ³À¸¸é ÁÁ°Ú¾î¿ä"
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.09  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

SBS ±è¾îÁØÀÇ ºí·¢ÇÏ¿ì½º¿¡ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ ¿©ÀÚ ÆÀÃß¿ù¿¡ Âü°¡Çß´ø ³ë¼±¿µ ¼±¼ö°¡ ±ô짞 Ãâ¿¬Çß´Ù.

³ë¼±¿µ ¼±¼ö´Â ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ ´ç½Ã ÆÀÃß¿ù °æ±â¿¡¼­ ±èº¸¸§, ¹ÚÁö¿ì ¼±¼ö¿Í ÇÔ²² Âü°¡ÇØ ¸¶Áö¸· °á½Â¼±¿¡¼­ È¥ÀÚ °¡Àå ´Ê°Ô Åë°úÇØ 'µûµ¹¸²'ÀÌ ¾Æ´Ï³ÄÀÇ ÀÇÈ¤°ú ÇÔ²² ³í¶õÀÌ µÇ¾ú¾ú´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­ ³ë ¼±¼ö´Â ²À ÇÏ°í ½ÍÀº ÀÌ¾ß±â°¡ ÀÖ¾î¼­ Ãâ¿¬ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù°í Ãâ¿¬ ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÈ÷°í ÀÌ¾ß±â¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.

±è¾îÁØÀº 'ÀÌ¹ø ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼­ÀÇ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ³ë¼±¿µ, ±èº¸¸§, ¹ÚÁö¿ì°¡ ¾Æ´Ï¾ú¾îµµ °°Àº ÀÏÀÌ ÀÖ¾î³µÀ»±î?"¶ó´Â Áú¹®¿¡ ³ë ¼±¼ö´Â "(´©±¸¿¡°Ô¶óµµ) ÀÏ¾î³¯ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù°í »ý°¢ÇØ¿ä" ¶ó¸ç µ¿°è ½ºÆ÷Ã÷¿¡ ¼±¼ö Â÷º°¿¡ ´ëÇÑ ½É°¢¼ºÀ» ¸»Çß´Ù.

¶ÇÇÑ ³í¶õÀÇ ±Ùº»ÀûÀÎ ¿øÀÎÀº ¹«¾ùÀÎ°¡? ¶ó´Â Áú¹®¿¡ "±× °æ±â´Â ¹ö¸®´Â °æ±â¿´´Ù°í »ý°¢Çß´Ù"¶ó¸ç "¸Þ´ÞÀ» µþ ¼ö ÀÖ´Â, ¸Þ´Þ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº Á¾¸ñ¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ±×·¸Áö ¾ÊÀº Á¾¸ñÀº º°·Î ÁýÁßÀ» ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

³ë ¼±¼ö´Â 8³âÀü ¹êÄí¹ö¿Ã¸²ÇÈ ¶§ºÎÅÍ ¿¬¸ÍÀÇ 'Â÷º°'À» Ã¼°¨ÇÏÁö ½ÃÀÛÇß´Ù°í ÀÌ¾ß±â ÇÏ¸ç ºù»ó¿¬¸Í¿¡ ¸¸¿¬ÇÑ Â÷º°°ú Æ¯Çý¸¦ ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.

³ë¼±¿µ ¼±¼ö´Â ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ°ú °°Àº ÀÏÀÌ ¹Ýº¹µÇÁö ¾Ê±â À§ÇØ¼­´Â "»çÈ¸°¡ ¹«Á¶°Ç ¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼­ ¸Þ´ÞÀ» µý ¼±¼ö¿¡°Ô¸¸ ÁýÁßÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸é ÁÁ°Ú°í¿ä"¶ó¸ç ¸Þ´Þ·Î ³ë·ÂÀÇ Å©±â¸¦ ÆÇ´ÜÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù°í ¸»Çß´Ù.

¶ÇÇÑ "¸ðµç ¼±¼ö¿¡°Ô °øÆòÇÑ ±âÈ¸°¡ ÁÖ¾îÁ³À¸¸é ÁÁ°Ú¾î¿ä", "´õÀÌ»óÀº Â÷º°ÀÌ³ª ´©±º°¡°¡ Æ¯Çý¸¦ ¹ÞÁö ¾Ê°í ¸ðµÎ°¡ °øÆòÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô ±âÈ¸°¡ ÁÖ¾îÁ³À¸¸é ÁÁ°Ú¾î¿ä"¶ó¸ç ÁøÂ¥ ³ë¼±¿µ ¼±¼ö°¡ ÇÏ°í ½ÍÀº ÀÌ¾ß±â¸¦ Çß´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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