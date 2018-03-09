È«»ó¼ö¡¤±è¹ÎÈñ, ºÒ·û ÀÎÁ¤ 1³â¸¸¿¡ °áº°¼³

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¿µÈ°¨µ¶ È«»ó¼ö(58)¿Í ¹è¿ì ±è¹ÎÈñ(36)°¡ ºÒ·û °ü°è¸¦ ÀÎÁ¤ÇÑ Áö 1³â ¸¸¿¡ °áº°¼³ÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.
9ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â È« °¨µ¶ »óÈ²À» Àß ¾È´Ù´Â ¿µÈ°è °ü°èÀÚÀÇ ¸»À» ÀÎ¿ëÇØ “È« °¨µ¶ÀÌ ±è¹ÎÈñÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ¹«Ã´ °ÆÁ¤Çß´Ù”¸ç µÎ »ç¶÷ÀÌ ÇÑ´Þ Àü Çì¾îÁ³´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
È« °¨µ¶ ÃøÀº ÇöÀç ¿¬¶ôÀÌ ´êÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
µÎ »ç¶÷Àº 2015³â 9¿ù °³ºÀÇÑ ¿µÈ ‘Áö±ÝÀº¸Â°í±×¶§´ÂÆ²¸®´Ù’¿¡¼ °¨µ¶°ú ¹è¿ì·Î ¸¸³ µÚ ºÒ·û¼³¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù. ÇÑµ¿¾È Ä§¹¬À» ÁöÅ°´Ù°¡ Áö³ÇØ 3¿ù ‘¹ãÀÇ ÇØº¯¿¡¼ È¥ÀÚ’ °£´ãÈ¸¿¡¼ ¿¬ÀÎ »çÀÌÀÓÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù.
È« °¨µ¶Àº ÇöÀç ºÎÀÎ°ú ÀÌÈ¥¼Ò¼Û ÁßÀÌ´Ù.
µÎ »ç¶÷Àº ‘±× ÈÄ’, ‘Å¬·¹¾îÀÇ Ä«¸Þ¶ó’, ‘Ç®ÀÙµé’±îÁö ¸ðµÎ 5ÆíÀÇ ¿µÈ¸¦ ÇÔ²² Âï¾ú´Ù. ‘±× ÈÄ’´Â Áö³ÇØ °³ºÀÇß°í ÀÛ³â Ä¿µÈÁ¦ ÃÊÃ»ÀÛÀÎ ‘Å¬·¹¾îÀÇ Ä«¸Þ¶ó’´Â ¿ÃÇØ °³ºÀ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÃÖ±ÙÀÛ ‘Ç®ÀÙµé’Àº Áö³´Þ º£¸¦¸°¿µÈÁ¦¿¡ ÃÊÃ»µÆ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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