°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.9 ±Ý 11:10
¿¬¿¹/½Ã»ç
È«»ó¼ö¡¤±è¹ÎÈñ, ºÒ·û ÀÎÁ¤ 1³â¸¸¿¡ °áº°¼³
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.09  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±è¹ÎÈñ(¿ÞÂÊ)¡¤È«»ó¼ö [EPA=¿¬ÇÕ´º½º ÀÚ·á»çÁø]

¿µÈ­°¨µ¶ È«»ó¼ö(58)¿Í ¹è¿ì ±è¹ÎÈñ(36)°¡ ºÒ·û °ü°è¸¦ ÀÎÁ¤ÇÑ Áö 1³â ¸¸¿¡ °áº°¼³ÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.

9ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â È« °¨µ¶ »óÈ²À» Àß ¾È´Ù´Â ¿µÈ­°è °ü°èÀÚÀÇ ¸»À» ÀÎ¿ëÇØ “È« °¨µ¶ÀÌ ±è¹ÎÈñÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ¹«Ã´ °ÆÁ¤Çß´Ù”¸ç µÎ »ç¶÷ÀÌ ÇÑ´Þ Àü Çì¾îÁ³´Ù°í º¸µµÇß´Ù.

È« °¨µ¶ ÃøÀº ÇöÀç ¿¬¶ôÀÌ ´êÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.

µÎ »ç¶÷Àº 2015³â 9¿ù °³ºÀÇÑ ¿µÈ­ ‘Áö±ÝÀº¸Â°í±×¶§´ÂÆ²¸®´Ù’¿¡¼­ °¨µ¶°ú ¹è¿ì·Î ¸¸³­ µÚ ºÒ·û¼³¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù. ÇÑµ¿¾È Ä§¹¬À» ÁöÅ°´Ù°¡ Áö³­ÇØ 3¿ù ‘¹ãÀÇ ÇØº¯¿¡¼­ È¥ÀÚ’ °£´ãÈ¸¿¡¼­ ¿¬ÀÎ »çÀÌÀÓÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù.

È« °¨µ¶Àº ÇöÀç ºÎÀÎ°ú ÀÌÈ¥¼Ò¼Û ÁßÀÌ´Ù.

µÎ »ç¶÷Àº ‘±× ÈÄ’, ‘Å¬·¹¾îÀÇ Ä«¸Þ¶ó’, ‘Ç®ÀÙµé’±îÁö ¸ðµÎ 5ÆíÀÇ ¿µÈ­¸¦ ÇÔ²² Âï¾ú´Ù. ‘±× ÈÄ’´Â Áö³­ÇØ °³ºÀÇß°í ÀÛ³â Ä­¿µÈ­Á¦ ÃÊÃ»ÀÛÀÎ ‘Å¬·¹¾îÀÇ Ä«¸Þ¶ó’´Â ¿ÃÇØ °³ºÀ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÃÖ±ÙÀÛ ‘Ç®ÀÙµé’Àº Áö³­´Þ º£¸¦¸°¿µÈ­Á¦¿¡ ÃÊÃ»µÆ´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • 30´ë ¿©¼º BJ, ºÎ»ê¼­ »ý¹æ¼Û µµÁß Åõ½Å »ç¸Á
  • ±è±â´ö ¡®³ª»Û³²ÀÚ¡¯ Ãâ¿¬ÇÑ ½ÅÀÎ¹è¿ìÀÇ °í¹é¡¦¡°¶°¿Ã¸®¸é ²ûÂïÇØ¡±
  • °³±×°è ¹ÌÅõ Æø·Î ³ª¿Í ¡°°¡ÇØÀÚ´Â 82³â»ý Áö»óÆÄ °øÃ¤ °³±×¸Ç¡±
  • ¡®7°øÁÖ¡¯ ÀÌ¿µÀ¯, ÀÓ½Ã¿Ï°ú »çÀÌÆÇ µ¿ÇàÇÑ ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°»çÀÌÆÇ¿¡¼­ ½Ã¿Ï ¿Àºü¿Í¡±
  • ¡®È¿¸®³×¹Î¹Ú2¡¯ Á¤¼®¿ë, ¿ÃÇØ´Â ¹ÌÈ¥ ¹þ¾î³¯±î?¡¦¡°¿ÃÇØ´Â ²À °áÈ¥ÇÏ°í ½Í´Ù¡±
    • 30´ë ¿©¼º BJ, ºÎ»ê¼­ »ý¹æ¼Û µµÁß Åõ½Å »ç¸Á 30´ë ¿©¼º BJ, ºÎ»ê¼­ »ý¹æ¼Û µµÁß Åõ½Å »ç¸Á
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¿µÈ­¹è¿ì °­Àººñ, "³»°¡ ¸¸¾à ¿À´ÃÀÌ ³¡ÀÌ´õ¶óµµ...Àå·Ê½Ä µûÀ§ ÇÏÁö ¾ÊÀ»²¨¾ß"
    2
    [¿ï»ê³¯¾¾]°Ü¿ï¿Õ±¹ÀÌ µÈ ¿ï»ê, »ê°£Áö¿ª ´« ³»·Á
    3
    [¿ï»ê³¯¾¾]¿ï»ê ÃÖ±Ù 100§®ÀÌ»ó ¡®´Üºñ¡¯ °¡¹³ ÇØ°¥¿£ ¿ªºÎÁ·
    4
    Á¶¼±¾÷ Ãß°¡ ±¸Á¶Á¶Á¤¡¦ÀÏ°¨¾ø¾î º¸¸´°í°³ Áö¼Ó
    5
    [¿ï»ê¼öµµ¿ä±Ý ÀÎ»ó ÁÖ¹ü ¹°ÀÌ¿ëºÎ´ã±ÝÁ¦]Á¤ºÎ ¾Ï°¢È­º¸Á¸ ºÎ´ã ¿À·ÔÀÌ ½Ã¹Î¿¡ Àü°¡
    6
    ±è¾îÁØÀÇ ºí·¢ÇÏ¿ì½º, ³ë¼±¿µ ¼±¼ö Ãâ¿¬¡¦"¸ðµÎ°¡ °øÆòÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô ±âÈ¸°¡ ÁÖ¾îÁ³À¸¸é ÁÁ°Ú¾î¿ä"
    7
    ÇÒÀÎºÐ¾ç°¡ Àû¿ëÇÑ '¼ºº¹ ÀÚÀÌ&¼ºº¹ Èú½ºÅ×ÀÌÆ®', Æí¸®ÇÑ ±³Åë¸Á, »ýÈ°ÀÎÇÁ¶ó Ç³ºÎÇØ
    8
    ¡®ÇÑ¶ó ¿þ½ºÅÏÆÄÅ© ¼Ûµµ¡¯ ¿ø·ëÇü¿¡µµ ´ëÇü¾ß¿Ü¼ö¿µÀå, Á¶½Ä¼­ºñ½º, È£ÅÚ½Ä¼­ºñ½º µî °íÇ°°Ý ¼­ºñ½º Á¦°ø
    9
    ºÎµ¿»ê ºòµ¥ÀÌÅÍ È°¿ë±îÁö HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß Á¤¸ù±Ô È¸Àå ºÎµ¿»ê114 ÀÎ¼ö
    10
    8ÀÏ ¿ÀÀü ¿ï»êÁö¿ª »ê°£ ÀÏºÎ Áö¿ª¿¡ ´«ÀÌ ³»¸®¸é¼­ ÀÏºÎ µµ·ÎÅëÁ¦
    º½ÀÇ ÀüÀ² ¼±»çÇÒ °íÇ°°Ý Å¬·¡½Ä Çâ¿¬, µ¶ÀÏ º£¸¦¸° Ã¨¹ö ¿ÀÄÉ...
    ÁÖ¸» ¿ï»ê Áß±¸ ¿øµµ½É¿¡¼± ÇÑ²¨¹ø¿¡ Áñ±ä´Ù
    °¶·¯¸® °¡µæ º½±â¿î, È£¿¬»ýÈ°¹ÎÈ­¿¬±¸¿ø È¸¿øÀü
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 3¿ù 9ÀÏ~)
    ¼Ò³ª¹« ÀÛ°¡ ±è»ó¿øÀÇ ¾ÆÁÖ Æ¯º°ÇÑ °³ÀÎÀü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr