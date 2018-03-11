SBS '±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù', "¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ¶§·ÁÁ×¿©µµ ÁýÇàÀ¯¿¹, ÀÌ°Ç Á¤¸» ¾Æ´ÏÁö ¾Ê½À´Ï±î?"

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SBS '±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù' 10ÀÏ(Åä) 1,114È¸ÆíÀº '¿ÂÁ¤ÀÎ°¡, ÆíÇâÀÎ°¡? - ±×¿Í ±×³à, »ìÀÎÀÇ ¹«°Ô'¶ó´Â ºÎÁ¦·Î ¹æ¿µµÆ´Ù.
Áö³ 2¿ù 11ÀÏ '¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ¶§·ÁÁ×¿©µµ ÁýÇàÀ¯¿¹, ÀÌ°Ç Á¤¸» ¾Æ´ÏÁö ¾Ê½À´Ï±î?'¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î °Ô½ÃµÈ Ã»¿Í´ë ±¹¹ÎÃ»¿ø È¨ÆäÀÌÁö ±ÛÀÌ ÀÖ¾ú´Ù.
ÀÌ´Â ´çÀÏ ÀÇÁ¤ºÎÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ 11ºÎ(°íÃæÁ¤ ºÎÀåÆÇ»ç)°¡ ÁÖ¸ÔÀ¸·Î ÇÇÇØ ¿©¼ºÀÇ ¾ó±¼ µîÀ» ¼öÂ÷·Ê ÆøÇàÇØ ³ú»ç»óÅÂ¿¡ ºüÁö°Ô ÇÏ°í °á±¹ »ç¸Á¿¡ ÀÌ¸£°Ô ÇÑ µ¥ÀÌÆ® Æø·Â °¡ÇØÀÚ¿¡ ´ëÇØ ÁýÇàÀ¯¿¹¸¦ ¼±°íÇÑ °Í¿¡ ºÐ³ëÇÑ ÇÑ ½Ã¹ÎÀÌ ¿Ã¸° ±ÛÀÌ´Ù.
ÀÌ ±Û¿¡¼ ÀÎ¿ëÇÑ ÇÑ±¹¿©¼ºÀÇÀüÈÃø ³íÆò¿¡´Â 'µµ´ëÃ¼ ¿Ö È¥ÀÎÀÌ³ª µ¥ÀÌÆ®°ü°èÀÇ ³²¼ºÀÌ ¿©¼º¿¡ ´ëÇÑ Æø·Â »ç°Ç¿¡¼ À¯µ¶ ³²¼ºÀÇ Æø·ÂÇàÀ§´Â “¿ì¹ßÀû”ÀÎ °ÍÀÌ µÇ°í, °¨ÇüÀÇ ÀÌÀ¯°¡ µÇ´Â°¡? ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô ´Ù¸¥ ³²ÀÚ°¡ »ý±ä »ç½ÇÀ» È®ÀÎÇÏ°íÀÚ ´Ù±×Ä¡´Â °úÁ¤ÀÌ¾ú´Ù´Â °Ô ÀçÆÇºÎ¿¡°Ô´Â ³³µæÇÒ ¸¸ÇÑ ÆøÇàÀÇ ÀÌÀ¯¿Í »óÈ²ÀÎ°¡? ¹è¿ìÀÚ³ª ¾ÖÀÎÀÇ ¿Üµµ¸¦ ÀÇ½ÉÇÏ°í, È°¡ ³ª ¶§¸®°í, ¶§¸®´Ùº¸´Ï Á×¾ú´Ù´Â ³Ê¹«µµ ºñÇÕ¸®ÀûÀÌ°í ºÎÁ¤ÀÇÇÏ°í ²ûÂïÇÑ °¡ÇØÀÚµéÀÇ ¹üÇàµ¿±â¿Í ½Ã³ª¸®¿À´Â ¿Ö ÀÌÅä·Ï ¼³µæ·ÂÀ» °®´Â°¡?'¶ó°í ±× Â÷º°Àû ½Ã¼±À» ÁöÀûÇÑ´Ù.
±×¸®°í ÀÌ¾î '³²ÆíÀ¸·ÎºÎÅÍ Áö¼Ó·¹Ýº¹ÀûÀÎ Æø¾ð°ú ÆøÇà, °°£, ¿Üµµ µî ½ÅÃ¼Àû, ¼ºÀû, Á¤¼Àû, °æÁ¦Àû Æø·ÂÀ» ´çÇØ¿Â ¿©¼ºÀÌ ³²ÆíÀ» »ç¸Á¿¡ ÀÌ¸£°Ô ÇÑ »ç°Çµé'¿¡ ´ëÇØ '»ç¹ýºÎ´Â ÇÇÇØ¿©¼ºµéÀÇ ¹æÀ§ÇàÀ§¸¦ ´Ü ÇÑ ¹øµµ Á¤´ç¹æÀ§·Î ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í, ¿ÀÈ÷·Á ¿©¼ºµé¿¡°Ô Æø·ÂÀ» ÇÇÇÏÁö ¸øÇÑ Ã¥ÀÓÀ» Áö¿ì¸ç, “°èÈ¹Àû”, “ÀÜÈ¤ÇÑ” ¹üÇàÀÌ¹Ç·Î ¾öÁßÇÑ Ã³¹úÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù´Â ¸»À» ¹Ýº¹ÇØ¿Ô´Ù.
ÀÌ¹ø ÆÇ°áÃ³·³ ³²ÆíÀÌ³ª ¾ÖÀÎÀÇ ¿Üµµ°¡ ¿ì¹ßÀûÀÎ »ìÀÎ¹üÇà°ú ÁýÇàÀ¯¿¹ ÆÇ°áÀÇ ±Ù°Å°¡ µÉ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù¸é, °¡Á¤Æø·Â, µ¥ÀÌÆ®Æø·Â Á¤´ç¹æÀ§»ç°Ç¿¡¼ ½ÇÇüÀ» ¹ÞÀ» ÇÇÇØ¿©¼ºÀº ´Ü ÇÑ ¸íµµ ¾øÀ» °ÍÀÌ´Ù.'¶ó ³íÇÑ´Ù.
Ã»¿øÀÎÀº '¿Ö ÆÇ»çµéÀº ÀÌÅä·Ï °¡ÇØÀÚÀÇ ½ÉÁ¤À» ¼¶¼¼ÇÏ°Ô Çì¾Æ·Á ÁÖ´Â °ÍÀÎÁö¿ä?'¶ó¸ç Ã»¿øÀ» È£¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù.
'±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù'¿¡¼± ÀÌ Ã»¿ø¿¡¼ ´Ù·ð´ø »ç°Ç°ú ¸î °¡Áö »ìÀÎ »ç°ÇÀ» ºñ±³ÇÏ¸ç, °ú¿¬ »ç¹ýÃ¼°è°¡ ³²³à¿¡°Ô °øÆòÇÏ°Ô ÀÛµ¿ÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö ÁøÁöÇÏ°Ô µé¿©´Ùº¸¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
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