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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.11 ÀÏ 09:53
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¹Îº´µÎ ÀÇ¿ø ºÎÀÎ ¸ñÇýÁ¤¾¾, "Àú´Â ³²ÆíÀ» À§·ÎÇÏ°í º¸µë±â·Î Çß½À´Ï´Ù"
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.11  
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±×¸®°í ¹Ù·Î ±×ÀÇ ºÎÀÎÀÎ ¸ñÇýÁ¤¾¾´Â ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ÀÚ½ÅÀÇ ½É°æÀ» Àå¹®ÀÇ ±Û·Î ¹àÇû´Ù.

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¸ñ ¾¾´Â “±â»ç°¡ ³ª¿Â Á÷ÈÄ ³²ÆíÀÌ ÀüÈ­¸¦ °É¾î ÀÇ¿øÁ÷±îÁö ³»³õ°Ú´Ù°í µ¿ÀÇÇØÁÙ ¼ö ÀÖ°Ú´À³Ä°í ¹°¾ú´Âµ¥ 1ÃÊµµ ¸Á¼³ÀÌÁö ¾Ê°í ±×·¡¾ß ÇÑ´Ù°í ´äÇß´Ù. ÁöÀÎµéÀÌ ÀüÈ­¸¦ °É¾î¿Í ¿Ö ÀÇ¿øÁ÷ »çÅð±îÁö ÇÏ´À³Ä°í ÇßÁö¸¸, ³²Æí´Ù¿î °áÁ¤ÀÌ¶ó°í ¹Ï´Â´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¸¶Áö¸·À¸·Î ¸ñ¾¾´Â “Àú´Â ³²ÆíÀ» À§·ÎÇÏ°í º¸µë±â·Î Çß½À´Ï´Ù. ÀúÀÇ ³²ÆíÀ» ¾Æ´Â ºÐµé, ³²ÆíÀÇ ¼º°Ý°ú ±×°£ÀÇ ÅÂµµ¸¦ ºÁ¿À½Å ºÐµéµµ °°Àº ¸¶À½ÀÏ °ÍÀÌ¶ó ¹Ï°í ÀÌÇØ¸¦ ±¸ÇÕ´Ï´Ù."¶ó¸ç ³¡À» ¸Î¾ú´Ù.

-¸ñÇýÁ¤ ¾¾ ±Û Àü¹®-

ÀÌ·± ÀÏ·Î ¾Æ³»°¡ °ø°³ÀûÀ¸·Î ±ÛÀ» ¾²´Â °ÍÀº Ã³À½ÀÏ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

´ã´ëÇÏ°í ´ã´ãÇÏ°Ô ¾²°Ú½À´Ï´Ù.

 

¾ÆÄ§¿¡ ³²ÆíÀÌ »ç»öÀÌ µÇ¾î ´º½ºÅ¸ÆÄ¿¡¼­ º¸µµÇÏ°Ú´Ù°í ÇÑ´Ù°í

ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÏ´õ±º¿ä.

³«¼±ÀÇ¿ø ½ÃÀý·Î °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°©´Ï´Ù.

³«¼±ÀÇ¿øÀÌ ³²ÇÑÅ× ¼Õ¹ú¸®¸ç »ìÁö ¸»ÀÚ°í ¿ì¸® ºÎºÎ´Â ´ëÇÐ °­ÀÇ¸¦

ÇÏ¸ç Áã²¿¸®¸¸ÇÑ ¿ù±Þ ¹Þ¾Æ ±Ù±ÙÈ÷ »ì¾Æ°¬°í

³²ÆíÀº ¿©ÀÇµµ¿¡¼­ Áý±îÁö °É¾î¿À´Â ÀÏµµ Çã´ÙÇß½À´Ï´Ù.

 

17 ¶§ ¸»±â¿¡ ÀÇ¿øµé³¢¸® È÷¸»¶ó¾ß Æ®·¡Å· °¬´Ù ¾È¸é¸¸ Æ° 50´ë

¿©¼ºÀÌ ÀÎÅÍ³Ý ´º½º »ç¾÷À» ÇØº¸ÀÚ¸ç ºÒ·¯³Â½À´Ï´Ù, ±× ¶§ ±× ÀÌ¾ß±â¸¦

µéÀº ±â¾ïÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ö³« µ· ¾øÀÌ »ì¾Ò´ø ½Ã±â¿´°í

Á¤´çÇÑ »ç¾÷À» ÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ ÀÖÀ¸¸é °ü½ÉÀ»

°¡Á³À» °ÍÀÌ°í ÁöÀÎµé°ú ÇÔ²² ¸ðÀÓÀÚ¸®¸¦ ¸¸µé¾ú°í ¸¸Ãë ³¡¿¡

³ë·¡¹æÀ» °¬³ªº¾´Ï´Ù. ÀÌ ÁöÁ¡Àº ³«¼±ÀÇ¿øÀÌ¶óµµ °øÀÎÀ¸·Î¼­ ÁÖÀÇÇØ¾ßÇÒ

°ÍÀÌ¾úÀ½À» ÀÎÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. ±×¸®°í ±× ¿©¼ººÐÀÌ ±âºÐ ³ª»Û ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú´Ù¸é

¹°·Ð Àß¸øÀÌ°í »ç°úÇØ¾ßÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

ÀÏÈ¸¼º ½Ç¼ö¶óµµ »ç°úÇØ¾ß ¸¶¶¥ÇÕ´Ï´Ù.

±Ç·ÂÇü ¼ºÃßÇà ¼ºÆø·Â°ú´Â ´Ù¸£´Ù´Â ÀÌ¾ß±â´Â ±Ã»öÇÒ ¼ö ÀÖÀ½À» ÀÎÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.

 

±×·¯³ª ³²ÆíÀº ¼öÁÝÀ½µµ ¸¹°í °­Á÷ÇÑ »îÀÇ ±âÁØÀ» °¡Áö°í ÀÖ¾ú°í

Á¶±Ý¸¸ Àß¸øÇØµµ ¼º´ç¿¡¼­ °í¹é¼º»ç¸¦ º¸´Â »ç¶÷ÀÌ¾ú½À´Ï´Ù.

ÀÏ ¶§¹®¿¡ ¿©¼º°ú ÀÏ´ëÀÏ·Î ½Ä»ç¸¦ ÇÏ°Å³ª ¾îµð °¬´Ù¿Ã ÀÏÀÌ ÀÖ¾úÀ¸¸é

Áý¿¡ ¿Í¼­ ÂóÂóÇÏ´Ù¸ç Á¦°Ô ÀÌ¾ß±âÇß´ø »ç¶÷ÀÔ´Ï´Ù.

 

ÀÌ ÀÏÀÌ ¿ÏÀü Àß¸ø ¾ø´Ù ¸»ÇÒ ¼ö´Â ¾øÁö¸¸

³²ÆíÀÇ ¼º°Ý°ú °­Á÷¼ºÀ» ¾Ë°íÀÖ±â¿¡

ÇÑ ¹øÀÇ ½Ç¼ö·Î ºÎºÎ°£¿¡ ¿ë¼­ÇÏ°í ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

±â»ç°¡ ³­ Á÷ÈÄ ³²ÆíÀÌ ÀüÈ­¸¦ °É¾î ÀÇ¿øÁ÷±îÁö ³»³õ°Ú´Ù°í µ¿ÀÇÇØÁÙ ¼ö ÀÖ°Ú³Ä°í

¹°¾ú½À´Ï´Ù. 1ÃÊµµ ¸Á¼³ÀÌÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. ±×·¡¾ßÇÑ´Ù°í ´äÇß½À´Ï´Ù.

ÁöÀÎµéÀÌ ÀüÈ­¸¦ °É¾î¿Í¼­ ¿Ö ÀÇ¿øÁ÷ »çÅð±îÁö ÇÏ³Ä°í ½Ç¼ö¿¡ »ç°úÇÏ°í ½ÃÀåÃâ¸¶¸¸

¾ÈÇÏ¸é µÇ´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä°í ÇßÁö¸¸ Àú´Â ³²ÆíÀÇ °­Á÷¼ºÀ» ¾Ð´Ï´Ù.

 

ÀÌ¹ø ÃâÆÇ ±â³äÈ¸¿¡¼­µµ ³²ÆíÀº Ã¥À» ¾È ÆÈ°í °¢ÀÚ »ç¿Í¼­ »çÀÎ ¹ÞÀ¸¶ó°í Çß½À´Ï´Ù.

Áö¿ª±¸¿¡¼­µµ µ·À» ¾È ¹Þ°í ¾È ¾²´Â °ÍÀ¸·Î Á¤ÆòÀÌ ³ªÀÖ½À´Ï´Ù.

Á¶±ÝÀÌ¶óµµ ÀÚ±âµµ ¸ð¸£°Ô Àß¸øÇÑ °ÍÀÌ ÀÖÀ¸¸é ÀÇ¿øÁ÷ ³»³õÀ» °ÍÀÌ¶ó´Â °ÍÀ»

ÀÔ¹ö¸©Ã³·³ ¸»ÇÏ´õ´Ï ±×·¸°Ô ´ÜÇàÇÏ³×¿ä. Àü ³²Æí´Ù¿î °áÁ¤ÀÌ¶ó ¹Ï½À´Ï´Ù.

 

¾ó¸¶Àü Á¦ÀÚ¿¡°Ô¼­ ÀÚ½ÅÀÌ ¹ÌÅõ¿îµ¿À» ÇÑ´Ù´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ µè°í

°Ý·ÁÇß½À´Ï´Ù. ±Ç·ÂÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¼ºÃßÇà, ¼ºÈñ·Õ ±ÙÀýµÇ¾î¾ßÇÕ´Ï´Ù.

½±°Ô ¼úÀÚ¸®³ª ³ë·¡¹æ µî¿¡¼­ÀÇ ¿©¼ºÀÌ ¼ºÈñ·ÕµÇ´Â ÀÏ ¾ø¾î¾ßÇÕ´Ï´Ù.

Àú´Â Á¦ ÀÚ½Å Æä¹Ì´Ï½ºÆ®ÀÌ°í ¹ÌÅõ¿îµ¿ ²ÙÁØÈ÷ ÁøÇàµÇ¾î¾ßÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

³²Æíµµ °°Àº »ý°¢ÀÏ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

 

½Ã½Ãºñºñ´Â ³ªÁß¿¡ °¡·Áµµ µÉ °Í °°°í

ÀÇ¿øÁ÷Àº »çÅðÇÏ´Â °ÍÀÌ ÀÚ½Å¿¡°ÔÀÇ ¾ö°ÝÇÔÀ» ½ÇÃµÇÏ´Â ±æÀÌ¶ó°í ¹Ï½À´Ï´Ù.

 

ÀÌ·± ÀÏÀÌ ÀÏ¾î³ª¸é ´Ùµé ¾Æ³» °ÆÁ¤µéÀ» ÇÕ´Ï´Ù.

Àú´Â ±â»ç°¡ ³ª±â Àü¿¡ Á¦°¡ ¾Æ´Â ±×·ìÀÇ ´ëÇ¥°ÝÀÎ »ç¶÷µé¿¡°Ô ¸ðµÎ ÀüÈ­¸¦

ÇØ¼­ Ãæ°Ý¹ÞÁö ¸»¶ó°í ÀÏÀÇ ³»¸·Àº ÀÌ·¸´Ù°í ÀÌ¾ß±â¸¦ Çß½À´Ï´Ù.

´Ùµé ´çÈ²ÇÏ°í ¾î¶² »ç¶÷µéÀº ¾ï¿ïÇÏ´Ù°íµµ ¸»ÇÏ°í ¾î¶² »ç¶÷µéÀº ±»ÀÌ ÀÇ¿øÁ÷

±îÁö »çÅðÇØ¾ßÇÏ³Ä°í ¸»ÇÕ´Ï´Ù.

 

±×·¯³ª Àú¿ä, Àú´Â °©ÀÚ±â ³¯¾Æ°¥ °Í °°Àº ±âºÐÀÔ´Ï´Ù.

Á¤Ä¡ÇÏ´Â ³²ÆíÀ» µÎ°í °øÀÎÀ¸·Î »ì¾Æ°¡´Â °ÍÀÌ ³Ê¹« Èûµé¾ú½À´Ï´Ù.

Áö±Ý ÁöÀÚÁ¦ ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í °øÃµ ¹®Á¦·Î °æ¼±À» ÇØ¾ß ÇÏ´Â ºÐµé

´Ùµé ¾ó¸¶³ª °í¸¶¿î ºÐµéÀÎµ¥

ÇÑ ºÐµµ ³«¿ÀÀÚ°¡ ¾øÀ¸¸é ÁÁ°Ú±â¿¡ ³Ê¹« ÀÔÀåÀÌ °ï¶õÇß½À´Ï´Ù.

±×ºÐµé°Ô ÁË¼ÛÇÏÁö¸¸ Àú´Â ÀÚÀ¯ÀÎÀ¸·Î »ì¾Æ°¥ ¼ö ÀÖ¾î ÁÁ½À´Ï´Ù.

 

Àú´Â ³²ÆíÀ» À§·ÎÇÏ°í º¸µë±â·Î Çß½À´Ï´Ù

Àú¿Í ³²ÆíÀ» ¾Æ´Â ºÐµé. ³²ÆíÀÇ ¼º°Ý°ú ±×°£ÀÇ ÅÂµµ¸¦ ºÁ¿À½Å ºÐµéµµ

°°Àº ¸¶À½ÀÏ °ÍÀÌ¶ó ¹Ï°í ÀÌÇØ¸¦ ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

 

µðÁöÅÐ ´º½ººÎ

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  • Á¶¹Î±â ¼ÕÆíÁö, 'µð½ºÆÐÄ¡'¸¦ ÅëÇØ °ø°³¡¦"¼öÄ¡½ÉÀ» ´À³¤ Á¦ ÈÄ¹èµé¿¡°Ô ¸¶À½±íÀÌ »çÁËÀÇ ¸»À» ÀüÇÕ´Ï´Ù."
  • 30´ë ¿©¼º BJ, ºÎ»ê¼­ »ý¹æ¼Û µµÁß Åõ½Å »ç¸Á
  • ±è±â´ö ¡®³ª»Û³²ÀÚ¡¯ Ãâ¿¬ÇÑ ½ÅÀÎ¹è¿ìÀÇ °í¹é¡¦¡°¶°¿Ã¸®¸é ²ûÂïÇØ¡±
  • °³±×°è ¹ÌÅõ Æø·Î ³ª¿Í ¡°°¡ÇØÀÚ´Â 82³â»ý Áö»óÆÄ °øÃ¤ °³±×¸Ç¡±
  • ¡®7°øÁÖ¡¯ ÀÌ¿µÀ¯, ÀÓ½Ã¿Ï°ú »çÀÌÆÇ µ¿ÇàÇÑ ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°»çÀÌÆÇ¿¡¼­ ½Ã¿Ï ¿Àºü¿Í¡±
    • Á¶¹Î±â ¼ÕÆíÁö, 'µð½ºÆÐÄ¡'¸¦ ÅëÇØ °ø°³¡¦ Á¶¹Î±â ¼ÕÆíÁö, 'µð½ºÆÐÄ¡'¸¦ ÅëÇØ °ø°³¡¦"¼öÄ¡½ÉÀ» ´À³¤ Á¦ ÈÄ¹èµé¿¡°Ô ¸¶À½±íÀÌ »çÁËÀÇ ¸»À» ÀüÇÕ´Ï´Ù."
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
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    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
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    1
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    4
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    5
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    8
    ÆòÃ¢ÆÐ·²¸²ÇÈ Âü°¡ ¼±¼ö °¡Á·°ú ÀÀ¿øÇÏ´Â ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç
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    SBS '±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù', "¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ¶§·ÁÁ×¿©µµ ÁýÇàÀ¯¿¹, ÀÌ°Ç Á¤¸» ¾Æ´ÏÁö ¾Ê½À´Ï±î?"
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    Á¶¹Î±â À¯¼­ ¹ß°ß, "ÇÐ»ý°ú °¡Á·µé¿¡ ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù"¡¦ºó¼Ò´Â ¼­¿ï °Ç±¹´ëÇÐ±³ Àå·Ê½ÄÀå
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    °¶·¯¸® °¡µæ º½±â¿î, È£¿¬»ýÈ°¹ÎÈ­¿¬±¸¿ø È¸¿øÀü
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 3¿ù 9ÀÏ~)
    ¼Ò³ª¹« ÀÛ°¡ ±è»ó¿øÀÇ ¾ÆÁÖ Æ¯º°ÇÑ °³ÀÎÀü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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