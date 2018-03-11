80³â´ë ±ôÂï ½ºÅ¸ ¾È¿¬È«, ÀÌÈ¥À¸·Î ÈÞÀÏ ½Ç°Ë Àå¾Ç

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ÈÞÀÏÀÎ 11ÀÏ ÅÅ·±Æ® ¾È¿¬È«(¸¸ 41¼¼)ÀÌ Áö³ÇØ 6¿ù, ³²ÆíÀÎ Á¶Á¤¿õ(¸¸ 40¼¼) Àü e½ºÆ÷Ã÷ °¨µ¶°ú ÇùÀÇ ÀÌÈ¥ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁö¸é¼ ¼¼°£ÀÇ °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
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³²Æí Á¶Á¤¿õ°ú 2008³â 6¿ù °áÈ¥ÇÏ¿© 2013³â Ã¹ ¾ÆµéÀ» Ãâ»ê, 9³â¸¸¿¡ °áÈ¥»ýÈ°À» Á¤¸®ÇÑ °ÍÀ¸·Î, µÎ »ç¶÷Àº ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥¿¡µµ Ãâ¿¬ÇØ Çàº¹ÇÑ °áÈ¥ »ýÈ°À» °ø°³ÇÏ±âµµ Çß¾ú´Ù.
¾È¿¬È«Àº 1987³â KBS µå¶ó¸¶ 'ÅäÁö'ÀÇ ÁÖÀÎ°ø ¼ÈñÀÇ ¾Æ¿ª¹è¿ì·Î µ¥ºßÇÏ¸ç °·ÄÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²±ä ÁÖ¿ªÀ¸·Î, µå¶ó¸¶ ¼Ó¿¡¼ ³ªÀÌ¿¡ ºñÇØ ²Æ²ÆÇÏ°í ´çÂù ¿©ÀÎÀÇ ¸ð½ÀÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ±â¾ï ¼Ó¿¡ °¢ÀÎµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌÈÄ '¼¼ Ä£±¸', 'È°È¦ÇÑ ÀÌ¿ô', 'TV¼Ò¼³ ³» ¸¶À½ÀÇ ²Éºñ' µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç È°µ¿À» ÀÌ¾î°¬À¸¸ç, °©ÀÛ½º·± ÀÌÈ¥ ¼Ò½ÄÀº ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ±Ã±ÝÁõ°ú ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» »ç°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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