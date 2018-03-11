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|»çÁøÃâÃ³: ´ÙÀ½¹é°ú »çÀü ¹Úº´È£
±¹°Å¹ÚÀÌ¶õ “±¹¹Î°ÅÇ° ¹Úº´È£”ÀÇ ÁÙÀÓ¸»·Î ¾ß±¸¼±¼ö ¹Úº´È£¸¦ °Ü³ÉÇÏ´Â ¾ÇÇÃ·¯µéÀÌ ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
2013³â ½ÃÁð ‘¼ÖÀÙ¹Ù¶÷’ÀÌ¶ó´Â ´Ð³×ÀÓÀ¸·Î ³Ø¼¾È÷¾î·ÎÁî ±â»ç¸¶´Ù ¾ÇÇÃÀ» ´Þ¸é¼ ½ÃÀÛµÇ¾ú´Ù.
¼ÖÀÙ¹Ù¶÷Àº ³Ø¼¾È÷¾î·ÎÁî ¼±¼öµéÀ» ºñÆÇÇß´Âµ¥, ¿ÀÈ÷·Á ¼ÖÀÙ¹Ù¶÷ÀÌ ´ñ±Û ´Þ¸é ´ÙÀ½³¯ °æ±â¿¡¼ ÀÌ±ä´Ù´Â Â¡Å©½º°¡ ÆÛÁö±âµµ Çß´Ù.
´Ð³×ÀÓÀ» ¼ÖÀÙ¹Ù¶÷¿¡¼ ±¹¹Î°ÅÇ° ¹Úº´È£·Î ¹Ù²Ù°í ¹Úº´È£ °³ÀÎ¿¡°Ô¸¸ ÁýÁßÇÏ¿© ¾ÇÇÃÀ» ´Þ¾Ò°í, 2014³â ¹Úº´È£ÀÇ ºÎÁø°ú ¸Â¹°·Á À¯¸íÇØÁö±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
Áö³ 2016³â 5¿ù 7ÀÏ ‘¹Ì³×¼ÒÅ¸ Æ®À©½º’ ¹Úº´È£°¡ ½ÃÄ«°í ÈÀÌÆ® »è½º¿ÍÀÇ °ÔÀÓ¿¡¼ ¸Ó¸®ÂÊÀ¸·Î 96¸¶ÀÏ ¼Óµµ·Î ³¯¾Æ¿Â °ø¿¡ ¹Úº´È£°¡ ¸ÂÀÚ, ‘Àß ¸Â¾Ò´Ù’´Â ´ñ±ÛÀ» ¾´ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
³Ø¼¾ °¨µ¶ ¿°°æ¾÷Àº 2015³â ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºÎ¿¡¼ “º´È£´Â Âü °â¼ÕÇÑ ¼º°ÝÀ» °¡Á³´Ù. ¿ÀÈ÷·Á ³Ê¹« ½ÉÇÏ°Ô °â¼ÕÇÏ´Ù, ±×·±µ¥ ÀÇ¿Ü·Î ¾ÈÆ¼°¡ ¸¹´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, 11ÀÏ ³Ø¼¾È÷¾î·ÎÁî ÃøÀº ¾ÇÇÃ·¯ ±¹°Å¹ÚÀ» °í¼ÒÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇô ÇâÈÄ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù. ¹Ìµð¾î´º½ººÎ.
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