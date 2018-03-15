±èÈï±¹, ¼ºÆøÇàÀÇÈ¤¿¡ ÈÛ½Î¿©¡¦MBN¿¡ ÇÇÇØÀÚ Ãâ¿¬ Á÷Á¢ Áõ¾ð

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°¡¼ö ±èÈï±¹ÀÌ ¼ºÆøÇàÀÇÈ¤¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ® Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
14ÀÏ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ MBN '´º½º8'¿¡ 2³â Àü ±èÈï±¹¿¡¼ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÏ´Â ÇÇÇØ ¿©¼ºÀÌ Á÷Á¢ Ãâ¿¬ÇØ ´ç½ÃÀÇ ÀÏµéÀ» Áõ¾ðÇß´Ù.
ÀÏ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ¼ºÆøÇà ÇÇÇØ´Â ¸î¹øÀÌ¿´³Ä´Â ±èÁÖÇÏ ¾ÞÄ¿ÀÇ Áú¹®¿¡ "µÎ¹øÀÌ¾ú´Ù"¶ó¸ç Ã¹¹øÂ° ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇÏ°í ÇÑ´ÞÀÌ Áö³ªÁöµµ ¾Ê¾Æ ¶Ç ´çÇß´Ù°í ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.
µÎ¹øÂ° ÀÚ¸®¿¡´Â ÀÀÇÏÁö ¾ÊÀ»·Á°í ÇßÁö¸¸ ±èÈï±¹ È¥ÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¶ó ±× ÀÚ¸®¸¦ ÀÀÇß´Ù°í ¸»Çß´Ù.
ÇÇÇØ ¿©¼ºÀº Áö³ 2016³â ±èÈï±¹À» ºñ·ÔÇÑ ÁöÀÎµé°ú Àú³á½Ä»ç¸¦ ÇÏ´Ù ±èÈï±¹ÀÌ ¾ïÁö·Î ¸ÔÀÎ ¼ú¿¡ Á¤½ÅÀ» ÀÒ¾ú°í ±ú¾î³ªº¸´Ï ±èÈï±¹°ú ¿ÊÀ» ¹þÀº Ã¤ ³ª¶õÈ÷ Ä§´ë À§¿¡ ´©¿öÀÖ¾ú´Ù°í ¸»Çß´Ù.
±×¸®°í »õº®¿¡ ÀÏ¾î³ªº¸´Ï ¿·¿¡ ±èÈï±¹¾¾°¡ ´©¿öÀÖ¾ú°í Ä§´ë ½ÃÆ®¿¡´Â ÇÇ°¡ ³¶ÀÚÇß´Ù"´Â Ãæ°ÝÀûÀÎ ÀÌ¾ß±â¸¦ Çß´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ÀÏ¿¡ ´ëÇØ ÇÇÇØ¿©¼ºÀº ±èÈï±¹¾¾¿¡°Ô »ç°ú¸¦ ¿ä±¸ ÇßÁö¸¸ ±è¾¾´Â "ÁÁ¾Æ¼ ±×·¸°Ô Çß´Âµ¥ ¿Ö ÀÚ²Ù ±×·¯³Ä, »ç°úÇÒ ÀÌÀ¯°¡ ¾ø´Ù"¶ó¸ç ¸»ÇØ¸é¼ ÇÇÇØ¿©¼ºÀÌ ÁÁ¾Æ¼ ±×·¸°Ô ÇÑ°ÍÀÌ¶ó°í ¸ô¾Æ°¬´Ù°í ÀüÇß´Ù.
±×¸®°í ÇÇÇØ ¿©¼ºÀº ÀÌ¹ø ¹ÌÅõ¿îµ¿À» º¸°í ÀÚ½ÅÀÌ ÀÔÀº ÇÇÇØ´Â ¿À·¡µÈ ÀÌ¾ß±â°¡ ¾Æ´Ñ°Í °°¾Æ ÀÌ·¸°Ô ³ª¿Ô´Ù°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ±èÈï±¹ ÃøÀº ÀÌ°°Àº ¼ºÆøÇà ÀÇÈ¤À» Àü¸é ºÎÀÎÇÏ¸ç ¹ýÀû ´ëÀÀÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ¶ó´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
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