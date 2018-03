▲ 한국산업인력공단(이사장 김동만)은 15일 공단 본부(울산 중구)에서 임직원과 공단사업 대표 고객들이 함께 참여한 가운데 창립 36주년 기념 New 비전 선포식을 개최했다. 한국산업인력공단(이사장 김동만)은 15일 울산 중구혁신도시내 공단본부에서 임직원과 공단사업 대표 고객들이 함께 참여한 가운데 창립 36주년 기념 New 비전 선포식을 개최했다.



이날 공단은 새롭게 수립한 비전 ‘전 국민의 평생고용 역량을 키우는 No.1 HRD 파트너’를 공개했다.



국민 누구나 공단의 인적자원개발(HRD) 사업을 통해 급변하는 노동시장에서 안정적인 고용 유지와 경력개발을 할 수 있도록 지원, 국민이 필요로 할 때 가장 먼저 찾는 최고의 파트너가 되겠다는 의미를 담고 있다.



또 ‘Beyond Job, Towards Lifetime Value’라는 별도의 영문 슬로건을 신설하고, 안정된 일자리를 통해 국민이 추구하는 평생의 가치가 실현될 수 있도록 지원하겠다는 의지도 강조했다.



공단은 비전 달성을 위해 △청년 일자리 지원 강화 △중소기업 미래성장 동력강화 △현장중심 HRD인프라 구축 △사회적 가치를 실현하는 책임경영을 4대 전략목표로 수립했다. 국정 과제 중 하나인 일자리 문제 해결과 4차 산업혁명 대응을 기관의 핵심사업과 연계해 미래가치를 창출하고, 공공기관의 사회적 책임을 적극 이행하는데 중점을 뒀다고 공단 측은 설명했다.



선포식에는 공단의 New 비전을 주제로 한 샌드아트 감상과 비전이 적힌 퍼즐 조각을 모아 완성하는 퍼포먼스, 비전실천 결의문 낭독 등을 통해 고객중심의 차별화된 HRD 서비스 제공을 다짐했다.



김동만 공단 이사장은 “New 비전 달성을 위해 4대 전략목표를 중심으로 고객과 현장중심의 업무 수행을 위해 임직원 모두가 한마음 한뜻으로 노력하겠다”고 말했다.



김준호기자 kjh1007@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet