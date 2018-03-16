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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.16 ±Ý 01:17
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±è¾îÁØÀÇ ºí·¢ÇÏ¿ì½º, ±èÀ¯Âù îñ ºñ¼­°ü ÀÎÅÍºä "MB, ±Ç·Â °¡Á®¼± ¾ÈµÉ »ç¶÷, Á¤Ä¡ÇØ¼± ¾ÈµÉ »ç¶÷"
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.16  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±è¾îÁØÀÇ ºí·¢ÇÏ¿ì½º¿¡¼­ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿ø ½ÃÀý ºñ¼­°üÀÌ¿´´ø ±èÀ¯Âù îñ ÀÌ¸í¹Ú ºñ¼­°ü°úÀÇ ÀÎÅÍºä¸¦ ¹æ¼ÛÇß´Ù. »çÁøÀº È­¸é Ä¸Ã³

ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿ø ½ÃÀý 'ÀÎ°£ ÀÌ¸í¹Ú'¿¡ ´ëÇÑ Æø·Î¸¦ °¨ÇàÇß´ø ÃÖÃÊ Æø·ÎÀÚ ±èÀ¯Âù îñ ÀÌ¸í¹Ú ºñ¼­°ü¿¡ ´ëÇÑ ÀÎÅÍºä¸¦ °¡Á³´Ù.

´ç½Ã »ìÇØÀ§Çù±îÁö ¹ÞÀ¸¸é¼­ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÁøÂ¥ ¸ð½ÀÀ» ¾Ë¸®°íÀÚ Çß´ø 'Æø·ÎÀÚ'ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.

ÀÌ³¯ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ ±è Àü ºñ¼­°üÀº ÀÎÅÍºä ½ÃÀÛºÎÅÍ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº "»ç¶÷À» ±ÍÇÏ°Ô ¿©±æ ÁÙ ¸ð¸£´Â ºÐÀÔ´Ï´Ù.", "±×¶§ºÎÅÍ ¹ýÀ» Àß ¾È ÁöÅ°´õ¶ó°í¿ä"¶ó¸ç °ú°Å ÀÌ Àü ´ëÅë·É¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ°£¼ºÀ» Æø·ÎÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ¿îÀü±â»ç¿Í °ü·ÃÇØ¼­ "MB¸¦ 7³âÀ» ¸ð½Å ¿îÀü±â»ç ÀÌ ¸ð¾¾´Â °æ¿ì´Â Àü¼¼°ªÀ» 2¹é¸¸¿ø¸¸ ºô·Á´Þ¶ó"¶ó°í Çß´Âµ¥ ´ÙÀ½³¯ ÇØ°íµÇ¾ú´Ù°í ¸»Çß´Ù.

±è¾îÁØ ÃÑ¼ö°¡ ±è Àü ºñ¼­°ü¿¡°Å "º»ÀÎÀÌ ±â¾ïÇÏ´Â ÀÌ îñ ´ëÅë·ÉÀ» ÇÑ ¸¶µð·Î ÇÑ´Ù¸é ¾î¶²ºÐÀÔ´Ï±î?"¶ó´Â Áú¹®¿¡ ±è Àü ºñ¼­°üÀº "±Ç·ÂÀ» °¡Á®¼­´Â ¾È µÉ »ç¶÷ÀÌ°í Á¤Ä¡¸¦ ÇØ¼­´Â Àý´ë·Î ¾È µÉ »ç¶÷ÀÔ´Ï´Ù."¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ±è ÃÑ¼ö°¡ ±× ÀÌÀ¯¸¦ ¹¯ÀÚ "2007³â¿¡ ±¹¹ÎµéÀÌ ÀÌ¸í¹Ú ´ç½Ã ÈÄº¸ÀÇ Áø¸é¸ñÀ» Àß ¸ð¸£´Â »óÈ²¿¡¼­ ¼±ÅÃÇÑ °á°ú °á±¹ 5³â ÈÄ¿¡ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ ¾î¶² ¸ð½ÀÀ¸·Î º¯Çß´Â°¡´Â ÀÌ¹Ì Àß ¾Ë°í ÀÖÀ» °Ì´Ï´Ù."¶ó¸ç ¸»À» ÀÌ¾î°¬´Ù.

±è ÃÑ¼ö´Â "¿Ö ±×·¸°Ô MB´Â Ç¬µ·±îÁö ÁýÂøÀ» ÇßÀ»±î¿ä?"¶ó´Â Áú¹®¿¡ "º»ÀÎÀÇ ÀÌ¹ÌÁö °ü¸®¸¦ À§ÇØ¼­´Â ±Ý¾×¿¡ »ó°ü¾øÀÌ ¹«Á¦ÇÑÀ¸·Î ¾²´Â ºÐÀÌ´Ù", "ÇÑ´Þ¿¡ ¼ú°ªÀÌ ´ë·« 4,000¸¸¿ø ÀÌ»ó¾¿ °áÁ¦°¡ µÆ½À´Ï´Ù."¶ó¸ç Ãæ°ÝÀûÀÎ ÀÌ¾ß±âµµ Çß´Ù.

±×¸®°í "ÃÖ±Ù¿¡ ³²¾Æ ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ ¾ø´Â ÀÌÀ¯¸¦ ±×ºÐ ½º½º·Î°¡ °âÇãÇÏ°Ô µ¹¾Æº¸¼Å¾ß ÇÑ´Ù."¸ç Á¶¾ðµµ ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

¸¶Áö¸·À¸·Î "Á¤Ä¡ÀÇ ¿À·£ ±Ý¾ð¿¡´Â ¸¹Àº »ç¶÷À» Àá±ñ µ¿¾È ¼ÓÀÏ ¼ö ÀÖÁö¸¸ ¿©·¯ »ç¶÷À» ¿µ¿øÈ÷ ¼ÓÀÏ ¼ö´Â ¾ø´Ù´Â ¸»ÀÌ ÀÖ´Ù.", "º»ÀÎÀº ÀÌ°ÍÀ» Á¤Ä¡º¸º¹ÀÌ¶ó°í ÇÏ´Âµ¥ ÀÌ°ÍÀº Á¤Ä¡º¸º¹ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó º»ÀÎÀÌ »Ñ¸° ´ë·Î °ÅµÎ´Â °Ì´Ï´Ù."¶ó¸ç ÀÏÄ§À» °¡Çß´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ

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    ½Å¶ó¹®È­¿¹¼úÀÇ ¼öÈ£ÀÚ, È­°¡ ±èÁØ½Ä Ã¹ È¸°íÀü

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