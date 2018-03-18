°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.18 ÀÏ 19:00
¿¬¿¹/½Ã»ç
¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ '¹ÌÅõ', ¹æ¼Û»ç °øÃ¤ ÅÅ·±Æ®, ¼ºÃßÇà Æø·Î
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.18  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 

¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ°è¿¡¼­µµ '¹ÌÅõ'Æø·Î ³ª¿Ô´Ù.

¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ Ãâ½ÅÀÇ ¿©¹è¿ì°¡ 30¿©³â Àü ÇÑ ³²ÀÚ¹è¿ì¿¡°Ô ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇß´Ù°í ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ Æø·ÎÇß´Ù.

18ÀÏ ÀÌ·¯ÇÑ »ç½ÇÀ» º¸µµÇÑ ¸ÅÃ¼µé¿¡ ÀÇÇÏ¸é ¼ºÃßÇà ÇÇÇØ¸¦ Æø·ÎÇÑ ¿©¼ºÀº 1980³â´ë ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ Ãâ½ÅÀÇ ¹æ¼Û»ç °øÃ¤ ÅÅ·±Æ®ÀÎ°ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö°í ÀÖ´Ù.

±×³à´Â ÀÎÅÍºä¿¡¼­ ´ç½Ã ÀÎ±â¸¦ ´©¸®´ø ³²ÀÚ ¹è¿ì¿Í È­º¸¸¦ ÃÔ¿µÇßÀ¸¸ç ³²ÀÚ ¹è¿ìÀÇ ÃÔ¿µÀÌ ³¡³­ ÈÄ ÀÚ½Å¿¡°Ô ¿©ÀÇµµÀÇ ÇÑ È£ÅÚ·Î ¿À¶ó°í ÇßÀ¸¸ç ÀÌ ¿©¹è¿ì´Â ÀÇ½É¾øÀÌ È£ÅÚ ¹æÀ¸·Î °¬Áö¸¸ ±×°÷¿¡¼­ ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ ¿©¹è¿ì´Â ¿¬¿¹°è¸¦ ¶°³ª Æò¹üÇÏ°Ô »ì°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇÏ¸é¼­ “ÇöÀç À¯¸í¹è¿ì °¡ÇØ ³²¼º°ú ±×ÀÇ ¾Æ³» ¼Ò½ÄÀ» TV·Î Á¢ÇÒ ¶§¸¶´Ù ¾ÆÇÂ ±â¾ïÀÌ ¶°¿À¸¥´Ù”¸ç “ÃÖ±Ù ¹ÌÅõ ¿îµ¿ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î ¿ë±â¸¦ ³Â´Ù. ´ëÇÐ»ýÀÎ µþµµ ÀÌ »ç½ÇÀ» ¾Ë°í ÀÖÀ¸¸ç, µþÀÇ Çã¶ô°ú ±ÇÀ¯·Î °í¹éÀ» ÇÏ°Ô µÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. 

ÇÑÆí ÀÌ·¯ÇÑ ³»¿ëÀÌ º¸µµµÇÀÚ 19ÀÏ ÀÌ·¯ÇÑ ³»¿ëÀº ¿Â¶óÀÎ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î »óÀ§¿¡ ¿À¸£¸é¼­ ¾Æ¿ï·¯ °¡ÇØ ³²¼ºÀ¸·Î ÀÇ½ÉµÇ´Â ³²¼º ¿¬¿¹ÀÎÀÇ ÀÌ¸§µµ ¿À¸£³»¸®±âµµ Çß´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¶óµð¿À½ºÅ¸ ÀÓÈ¿ÁØ¼±¼ö, "³ªÀÇ ÀÌ»óÇüÀº '·¹µåº§ºª'ÀÇ 'Á¶ÀÌ'´Ù...±×·±µ¥"
  • ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ '¹ÌÅõ', ¹æ¼Û»ç °øÃ¤ ÅÅ·±Æ®, ¼ºÃßÇà Æø·Î
  • ±èÈï±¹, ¼ºÆøÇàÀÇÈ¤¿¡ ÈÛ½Î¿©¡¦MBN¿¡ ÇÇÇØÀÚ Ãâ¿¬ Á÷Á¢ Áõ¾ð
  • °ûÀ±±â ¼±¼ö, ÀÌ»óÈ­ ¼±¼ö¿¡°Ô "´©³ª´Â Áö±ÝÀÌ Á¦ÀÏ ¿¹»µ¿ä"
  • ±è¾îÁØÀÇ ºí·¢ÇÏ¿ì½º, ±èÀ¯Âù îñ ºñ¼­°ü ÀÎÅÍºä "MB, ±Ç·Â °¡Á®¼± ¾ÈµÉ »ç¶÷, Á¤Ä¡ÇØ¼± ¾ÈµÉ »ç¶÷"
    • ¶óµð¿À½ºÅ¸ ÀÓÈ¿ÁØ¼±¼ö, ¶óµð¿À½ºÅ¸ ÀÓÈ¿ÁØ¼±¼ö, "³ªÀÇ ÀÌ»óÇüÀº '·¹µåº§ºª'ÀÇ 'Á¶ÀÌ'´Ù...±×·±µ¥"
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [·Î¶Ç]798È¸ 1µî 7¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 27¾ï¿ø¡¦1µî ´çÃ·Áö¿ªÀº?
    2
    ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ '¹ÌÅõ', ¹æ¼Û»ç °øÃ¤ ÅÅ·±Æ®, ¼ºÃßÇà Æø·Î
    3
    °æ±âµµ µ¿Åº2½Åµµ½Ã ÃÑ 980¼¼´ë ¡®µ¿Åº2 ¾ÆÀÌÆÄÅ©' ¾ÆÆÄÆ® ¹ÌºÐ¾ç ÀÜ¿©¼¼´ë ¼±Âø¼ø ºÐ¾ç
    4
    µ¿Åº SRT, GTX Æ®·¥ ½Å¼³ È£Àç ¡®µ¿ÅºÄ³½½Å¸¿îÇÏ¿ì½º¡¯ Áý°ª »ó½Â UP, ¿ëÀÎ, ¿µÅëÅ¸¿îÇÏ¿ì½º ÀÎ±â!
    5
    ¡®¿À³²½Åµµ½Ã ¿À³²¿ª ¼­Èñ½ºÅ¸Èú½º¡¯ ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º, 4È£¼± ÁøÁ¢¼± ¿À³²¿ª ¿¬Àå È£Àç
    6
    ÀÎÃµ ³íÇöÁö±¸ °ø¿ø°ú ¹Ù´ÙÁ¶¸Á ¡®³íÇöµ¿ ÀÌ¾È ¶ó¿ÂÆÄ¹Ì¿¡ Å×¶ó½ºÇÏ¿ì½º¡¯ È¸»çº¸À¯ºÐ ¼±Âø¼ø Æ¯º°ºÐ¾ç Áï½ÃÀÔÁÖ!
    7
    ¡®±èÆ÷ ÇÑ°­ ±ÝÈ£¾î¿ï¸²¡¯ ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º, 77.84§³ ¼±Âø¼ø µ¿. È£ ÁöÁ¤ °è¾àÁß
    8
    '¼ºÆø·Â ÀÇÈ¤' ÀÌÀ±ÅÃ, °æÂû¿¡ Ãâ¼®¡¦"ÇÇÇØÀÚ°¡...Àß ¸ð¸£°Ú´Ù"
    9
    ¡®¹ÌÅõ¡¯ °¡ÇØ ÀÇÈ¤ ÇÑ±¹¿Ü´ë ±³¼ö ¼ûÁøÃ¤ ¹ß°ß¡¦ÇÐ±³ ¡°Á¶»çÁß´Ü¡±
    10
    ¡®°³Ãµ¿¡¼­ ¿ë¡¯ ¾î·Æ´Ù¡¦»ç±³À° ¹Þ´Â Àú¼ÒµæÃþ ºñÀ² ±Þ°ÝÈ÷ °¨¼Ò
    ±¹³» ¾ç´ë ¹ß·¹´Ü, ¿Ã º½ ¡®ÁöÁ©¡¯·Î ÀÚÁ¸½É ´ë°á
    ¿ï»ê ÇÑ»ç¶û ½Ç¹öÇÕÃ¢´Ü, 8¹øÂ° Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸ ¸¶·Ã
    ¿ï»ê´ë 20ÀÏ Á¤ÁÖ¿µ Ãß¸ðÀ½¾ÇÈ¸
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 3¿ù 16ÀÏ~)
    ½Å¶ó¹®È­¿¹¼úÀÇ ¼öÈ£ÀÚ, È­°¡ ±èÁØ½Ä Ã¹ È¸°íÀü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr